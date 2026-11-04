Чому Андрій Данилко не одружився і як артист коментує тему особистого життя

Андрій Данилко багато років залишається одним із найвідоміших українських артистів, але його особисте життя завжди було значно менш публічним, ніж сценічний образ Вєрки Сердючки . Співак ніколи не був одружений і не має дітей. Водночас він неодноразово говорив, що в молодості хотів створити сім'ю, переживав через невдалі стосунки та навіть мав почуття, які не отримали взаємності.

Чому Данилко не одружений та з ким йому приписували роман, розповідає Styler.

Чому Андрій Данилко досі не одружився

Одне з найвідвертіших інтерв'ю про особисте життя артист дав для газети " Високий Замок " 23 травня 2013 року. Тоді журналістка звернула увагу, що Данилку вже скоро виповниться 40, а він досі неодружений.

Артист відповів, що його заспокоює давнє ворожіння, за яким він нібито мав би двох дітей. Він навіть пожартував, що не знає, як вони повинні з'явитися на світ.

Водночас Данилко відверто розповів про невдалі романтичні історії. За його словами, у стосунках часто виникала ситуація, коли одна людина кохала, а інша не відповідала взаємністю. Через таку невідповідність він переживав непрості періоди.

"У мене чомусь так завжди виходить: або тебе кохають, або ти кохаєш", - розповів артист.

Тоді ж він зазначив, що ще не зустрів людину, яка могла б прийняти та полюбити його справжнього. Водночас Данилко наголосив, що не збирається публічно розповідати, з ким зустрічався і хто кого залишив.

У травні 2025 року Данилко повернувся до цієї теми в інтерв'ю BBC . Він розповів, що ще в дитинстві не міг уявити себе нареченим. Спостерігаючи за весіллями, він не бачив себе на місці чоловіка біля нареченої.

Артист також згадав, що востаннє був на весіллі Інни Білоконь ще в 1990-х роках. За його словами, уже тоді він відчував, що сам не матиме такого весілля.

На запитання, чи хотів би він мати сім'ю та дітей, Данилко відповів, що не може навіть уявити себе батьком. Він назвав це особливістю власної натури, а не наслідком якогось конкретного рішення.

Андрій Данилко з Інною Білоконь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Інна Білоконь та Андрій Данилко: чи справді їх пов'язував роман

Найбільше чуток про особисте життя Данилка пов'язано з Інною Білоконь. Вона багато років працює з артистом, грає маму Вєрки Сердючки та супроводжує його на концертах і публічних заходах. Їхня сценічна взаємодія настільки природна, що глядачі неодноразово припускали, ніби поза сценою їх пов'язують не лише дружні стосунки.

До слова, Styler розповідав детальніше про знайомство Андрія з Інною .

Сам Данилко не приховує особливої прихильності до колеги. В інтерв'ю Олесі Бацман у березні 2018 року він назвав Інну близькою людиною та найкращою подругою. Артист також пригадав кумедний епізод із святкування свого дня народження. Після спільного застілля він запитав Білоконь, чому вона не вийшла за нього заміж. Та відповіла зустрічним запитанням: чи пропонував він їй це взагалі.

Андрій Данилко з Інною Білокінь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Данилко також захоплювався господарністю Інни та розповідав, що любить, коли вона приїжджає до нього. Їхні стосунки він описував як особливу спорідненість.

Ще відвертіше артист висловився у лютому 2020 року в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-проєкту " Слава+ ". Під час гри "Збреши Славі" ведучий запитав, чи був у Данилка роман із колегою. Артист відповів "ні", але за правилами рубрики це означало, що він збрехав. Саме цей момент медіа почали подавати як натяк на роман із Білоконь. Важливо зазначити, що Інна Білоконь має власну сім'ю: вона одружена з Олегом Білоконем, із яким виховала доньку.

Водночас в тому самому інтерв'ю артист пояснив, що навіть у разі появи партнерки не хотів би постійно жити разом. Його ідеальний варіант - дві квартири поруч, щоб кожен мав власний простір.

Радміла Щоголева: що було між нею та Данилком

Ще одній колезі артиста, Радмілі Щоголєвій, яка грала мовчазну Гелю в "СВ-шоу", також приписували роман із Данилком.

Однак у грудні 2021 року акторка сама прокоментувала ці припущення в ефірі програми "Не бреши мені". Вона розповіла, що сприймає Данилка як близьку людину та відчувала особливу близькість із ним.

Водночас Щоголєва не підтвердила, що між ними були повноцінні романтичні стосунки. Вона пояснила, що по-різному можна трактувати саме поняття роману, і окремо наголосила, що сексуальних стосунків між ними не було.

Акторка також розповіла, що після виходу із "СВ-шоу" певний час не спілкувалася з Данилком через непорозуміння, але згодом їм вдалося налагодити контакт.

Андрій Данилко з Радмілою Щоголєвою (фото: instagram.com/v_serduchka)

Родове прокляття: яку причину невдалого особистого життя назвав Данилко

У серпні 2025 року Андрій Данилко дав інтерв'ю YouTube-каналу "Грэмотвод", у якому розповів сімейну історію, що запам'ятав ще з дитинства.

За словами артиста, його бабуся походила із заможної родини, але закохалася в бідного чоловіка. Прабабуся була проти цього шлюбу й нібито прокляла молодят, побажавши, щоб кілька наступних поколінь не мали щастя в особистому житті.

Данилко пригадав, що ця історія залишилася в його пам'яті. Він навіть замислювався, чому має відповідати за вчинки своїх предків.