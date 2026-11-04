Догляд за сливою в листопаді: обрізка, підживлення та захист від морозів

У листопаді слива поступово переходить у стан зимового спокою, проте догляд за деревом ще не завершений. Перед морозами важливо перевірити стан ґрунту, подбати про захист кори та виконати останні сезонні роботи в саду.

Styler розповідає, що варто зробити зі сливою перед зимою та яких помилок уникати.

Що потрібно прибрати під сливою в листопаді

Після збирання врожаю огляньте дерево та землю під кроною. Насамперед потрібно прибрати гнилі плоди, особливо ті, що засохли безпосередньо на гілках.

У таких муміфікованих плодах можуть зимувати збудники моніліозу, або бурої гнилі. Навесні грибок здатен заражати квітки та молоді пагони.

За рекомендаціями Тихоокеанського північно-західного довідника із захисту рослин, видалення заражених плодів допомагає зменшити ризик поширення захворювання.

Що варто зробити:

Зібрати опалі гнилі та пошкоджені сливи.

Зняти з гілок засохлі муміфіковані плоди.

Прибрати заражені плоди за межі саду.

Оглянути гілки на наявність засохлих ділянок і пошкоджень.

Уражені гілки краще позначити для подальшого обрізування у відповідний сезон, а не поспішати зрізати їх восени.

Чи потрібно поливати сливу в листопаді

Якщо осінь дощова, додатковий полив сливі зазвичай не потрібен. Проте після тривалої сухої погоди варто перевірити стан землі.

За рекомендаціями Університету Меріленду, вологість ґрунту потрібно перевіряти на глибині приблизно 15 см.

Для цього обережно зробіть невелике заглиблення садовою лопаткою. Якщо земля суха на дотик, а дощів давно не було, дерево можна полити.

Воду подавайте повільно, зволожуючи ґрунт у кореневій зоні, а не лише біля стовбура.

Особливо уважно потрібно стежити за молодими сливами, висадженими протягом останніх двох років. Їхня коренева система ще розвивається, тому вони чутливіші до тривалого пересихання.

Якщо ґрунт вологий, перезволожений або вже промерз, поливати сливу не потрібно.

Як правильно мульчувати сливу перед зимою

Мульчування допомагає зберігати вологу та зменшує різкі коливання температури ґрунту.

Фахівці Університету штату Айова радять використовувати органічні матеріали, зокрема деревну щепу та подрібнену кору.

Як замульчувати сливу:

Приберіть бур'яни навколо дерева. Розподіліть мульчу шаром приблизно 5-8 см. Залиште вільний простір між матеріалом і стовбуром. Переконайтеся, що мульча не торкається кори.

Не насипайте матеріал високою купою біля основи дерева. Це утримує зайву вологу біля стовбура та підвищує ризик пошкодження кори.

Якщо мульча вже є, достатньо перевірити її товщину та за потреби додати матеріал.

Як захистити сливу від морозів і гризунів

Молоді сливи особливо вразливі до зимових пошкоджень кори. Причиною можуть стати не лише сильні морози, а й різкі перепади температури.

У сонячні зимові дні стовбур нагрівається, а ввечері швидко охолоджується. Через це на корі іноді з'являються тріщини.

У листопадових рекомендаціях Університету Міннесоти радять захищати молоді дерева світлими кожухами, які відбивають сонячне проміння.

Для захисту сливи можна:

Встановити світлий захисний кожух на стовбур молодого дерева.

Використати металеву сітку від гризунів.

Заглибити її нижній край приблизно на 5-8 см у землю.

Залишити проміжок між сіткою та корою.

Врахувати висоту снігу, якщо до саду можуть потрапляти зайці.

Не варто щільно обгортати стовбур темними матеріалами, оскільки вони сильніше нагріваються на сонці.

Дорослі зимостійкі сливи зазвичай не потребують укриття всієї крони. Однак захист від гризунів може знадобитися незалежно від віку дерева.

Чому сливу краще не обрізувати в листопаді

На відміну від яблуні та груші, сливу зазвичай рекомендують обрізувати в тепліший період року. Це пов'язано з ризиком грибкових захворювань, зокрема сріблястості листя.

За рекомендаціями RHS, грибок може проникати у деревину через рани після обрізування. Найбільша небезпека виникає у вологий холодний період.

Рекомендовані строки залежать від віку дерева та клімату:

Молоді сливи за рекомендаціями RHS формують ранньою весною.

Дорослі дерева переважно обрізують улітку.

Масштабне формування крони в листопаді краще відкласти.

Зараз достатньо оглянути дерево та визначити, які гілки потребуватимуть видалення.

Якщо гілка небезпечно надломлена, її можна прибрати раніше. В інших випадках планове обрізування краще провести за сприятливих погодних умов у відповідний сезон.