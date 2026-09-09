"Не приймаю твої вибачення": Денисенко відповіла, за що ображена на Федінчика

Наталка Денисенко відверто розповіла про образу на колишнього чоловіка Андрія Федінчика. Акторка пояснила, чому не прийняла його вибачення та яку умову вважає важливою для себе.

Styler розповідає чому Наталка Денисенко не пробачила чоловіка і як вони зараз спілкуються з посиланням на її інтерв’ю для Слави Дьоміна.

Чому Денисенко досі ображена на Федінчика

Денисенко зізналася, що після розлучення з Федінчиком у неї залишилася сильна образа. Причиною стали його публічні коментарі в соцмережах, у яких він, за словами акторки, писав образливі речі та звинувачував її у тому, що не відповідало дійсності.

Денисенко зазначила, що тоді Федінчик перебував у нетверезому стані. Пізніше, коли був тверезим, він вибачався перед нею в особистих повідомленнях. Однак акторка ці вибачення не прийняла.

"У мене найбільша образа, бо я до цього часу не дочекалась на його привселюдні вибачення, коли він привселюдно мене ображав", - ділиться артистка.

За словами Денисенко, для неї принципово важливо, що образи були публічними, а вибачення - приватними. Саме тому вона очікувала від колишнього чоловіка публічного визнання своєї помилки.

"Я йому сказала, що не приймаю твої вибачення, бо ображав ти мене привселюдно, то й привселюдно й вибачайся", - сказала зірка.

Акторка також наголосила, що особливо болісним для неї було те, що сказане Федінчиком, за її словами, не відповідало дійсності.

Як Денисенко зараз спілкується з Федінчиком

Попри складне минуле, зараз колишнє подружжя поступово краще комунікує. Денисенко намагається мінімізувати особисте спілкування з Федінчиком, але вони продовжують контактувати через спільного сина Андрія

"Я не хочу цю тему розсусолювати але так у мене є образа. Зараз ми вже краще спілкуємось. Зараз Андрій хороший тато і робить все що може", - зазначає акторка.

За її словами, він добре виконує батьківські обов'язки та робить усе можливе заради сина. Тож їхня комунікація зараз стосується питань виховання дитини.

Що Федінчик писав про Денисенко

Нагадаємо, восени минулого року під дописами Наталки в Instagram з'явилися коментарі від її колишнього. Тоді Федінчик прямо казав, що думає про акторку та її нового обранця.

"Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд... Вам все вернеться... Юрка Савранський... Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко... Горіть у пеклі", - йшлося у його коментарях.

Згодом вони зникли. Ймовірно, їх видалила Наталка або ж сам Андрій.

Сама Денисенко реагувала на питання щодо образливих коментарів від Федінчика стримано.

"Це все дуже боляче. І я розумію його як людину, що його іноді накриває, йому теж важко. І мені важко від цього", - зізнавалася артистка.