Каменських обурила словами про "кісту" від української: як реагує Анатоліч та інші зірки

Нова заява Насті Каменських спричинила обговорення у соцмережах. Співачка пояснила труднощі з українською мовою словами про нібито фізіологічну особливість, і ця фраза швидко привернула увагу інших українських артистів та публічних людей.

Styler розповідає, як на слова Каменських відреагували Анатолій Анатоліч, гурт "Курган і Агрегат" та інші користувачі соцмереж.

Реакція ведучого на заяву артистки

Анатолій Анатоліч не став прямо називати Каменських у своєму дописі, однак опублікував очевидну реакцію та шматочок відео з її останнього інтерв'ю на своїй сторінці в Instagram.

Він зібрав кілька відомих фраз, якими російськомовні публічні люди раніше пояснювали своє небажання або складнощі з переходом на українську. У переліку ведучого - згадки про "розп'ятого хлопчика", "русскоязычную челюсть" та Булгакова.

Анатоліч запропонував підписникам продовжити цей список.

"Распятий мальчік в трусіках…Рускоязічная челюсть…Нє троштє Булгакова... Продовжіть цей фантастичний список будь ласка", - написав він.

"Курган і Агрегат" також різко відреагували на слова про "кісту"

Не залишився осторонь і український хіп-хоп гурт "Курган і Агрегат". У Threads музиканти відреагували на відео Каменських, пов'язавши її слова з подіями останньої ночі.

Автори допису з іронією заявили, що відео співачки навіть підняло їм настрій після важкої ночі обстрілів. Далі вони запропонували саркастичний "спосіб лікування" згаданої Каменських проблеми.

"Вау! Після важкої ночі обстрілів, побачив це відео і воно мені реально підняло настрій. Якшо у когось з вас буде кіста, то не видаляйте і не лікуйте ніяк, просто переходьте на російську мову і все налагодиться", - йдеться в тексті допису.

Допис українського гурту (скриншот)

Інші користувачі також не промовчали

У соцмережах з'явилися й інші саркастичні реакції на заяву Каменських. Зокрема, українська журналістка та блогерка Нателла Кірс звернулася до "Люкс ФМ", де раніше виходили матеріали за участю співачки.

"Люкс фм, у вас завелась кіста. Давайте, аби більше не звучало", - написала вона допис-звернення у Threads.

Пост журналістки у соцмережі (скриншот)

Ще одну реакцію опублікував радіоведучий та контентмейкер Артур Адамов. На своїй сторінці в Instagram він змонтував відео, у якому зібрав різні пояснення людей щодо "труднощів із переходом на українську".

Адамов назвав свою публікацію "еволюцією" таких пояснень і додав до добірки останню заяву Каменських.

"Еволюція причин "Чому я досі спілкуюся російською?" - підписав він свій допис.

Що Каменських сказала про українську мову

У своєму останньому інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артистка розповіла про свій досвід переходу на українську мову. Настя заявила, що після приблизно пів року спілкування українською у неї зник голос і з'явилася кіста. За словами артистки, вона звернулася до психолога, який нібито порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло "не приймає" українську.

Водночас Каменських назвала українську мову красивою та зазначила, що Україна, на її думку, має розмовляти українською. Однак вона заявила, що сама хоче вирішувати, якою мовою їй спілкуватися та співати.

"Я перейшла на українську мову і говорила виключно українською мовою півроку. І, уявляєш, у мене вилізла кіста і я втратила голос. Чесно кажучи, я навіть не знала, що робити, і скасувала концерти. І мені мій психолог сказала "Повертайся на російську, твоє тіло не сприймає це", - розповіла Настя.

Саме ця фраза про "кісту" та повернення до російської й стала приводом для численних саркастичних реакцій у соцмережах.