Від "Києва вдень та вночі" до "Будиночка на щастя": які українські хіти повертаються на екрани

Український серіальний ринок готується до гарячого осіннього сезону. На глядачів чекають як довгоочікувані продовження культових історій, так і абсолютно нові гостросюжетні драми та гумор.

Styler зібрав підбірку з 6 українських хітів телебачення, які порадують глядачів восени 2026 року

"Київ День-Ніч"

Новий фільм стане повнометражною історією за мотивами серіаліті "Київ вдень та вночі", яке виходило на Новому Каналі у 2016-2019 роках. Творці вирішили не просто відтворити старий телевізійний формат, а показати, як змінилися знайомі персонажі за роки. У центрі сюжету буде подорож, а жанр нової стрічки описують як комедію та молодіжне роуд-муві.

Афіша на Multiplex

Акторський склад: Богдан Шелудяк, Павло Сергієнко, Вікторія Маремуха, Олег Машуковський, Альбіна Перерва, Оксана Авраам та Карина Аввакумова. Прем’єра запланована на 5 листопада 2026 року.

"Будиночок на щастя"

Події сьомого сезону знову розгортатимуться навколо мешканців Сеньківки. Макс намагатиметься поєднати сімейне життя з розвитком другого бізнесу, а Василь вирішить кардинально змінитися та побудувати кар’єру на лісопилці. Однак нові амбіції чоловіка стануть випробуванням для його стосунків із Любанею.

У новому сезоні серед акторів з’являться Ярослав Федорчук, Марія Стопник та Юлія Буйновська.

Фото зі зйомок (фото: Новий Канал)

Прем’єра відбудеться 5 жовтня 2026 року - о 19:00 щодня з понеділка по четвер на Новому каналі.

"Сліпа"

Проєкт, заснований на історіях із життя, знову занурить глядачів у світ незвичайних випадків, передчуттів та народних прикмет. У центрі історій опиняються звичайні люди, які стикаються з проблемами, на які не можуть знайти пояснення. Випадкові зустрічі, дивні збіги, сімейні конфлікти та важливі рішення приводять їх до сліпої провидиці. Її поради допомагають героям поглянути на знайомі ситуації під іншим кутом і спробувати зрозуміти, чому події в їхньому житті складаються саме так.

Нові випуски "Сліпої" виходитимуть на СТБ. Прем’єру нового сезону анонсовано на 11 вересня о 18:00.

"Кохання та полум’я"

У центрі другого сезону знову опиняться рятувальники, які щодня ризикують власним життям заради інших. Однією з головних інтриг стане продовження історії Тараса та Каті. Саме їхні стосунки були серед центральних сюжетних ліній першого сезону, а тепер глядачам покажуть, що сталося з героями далі.

До акторського складу приєдналися Антоніна Хижняк, Вікторія Литвиненко, Михайло Дзюба та Надія Хільська.

"Кохання та полум’я" (фото: СТБ)

Другий сезон "Кохання та полум’я" вийде на СТБ восени 2026 року. Точну дату прем’єри телеканал поки не оголосив.

"К.О.Д."

Команда експертів і криміналістів знову візьметься за найскладніші справи. У нових серіях глядачів чекають заплутані розслідування, несподівані повороти та спроби відновити картину злочину за найменшими деталями. Акторский склад змінюватися не буде.

Шостий сезон "К.О.Д." вийде на СТБ восени 2026 року. Точна дата прем’єри ще не відома.

"АТП: Перевізники"

У центрі другого сезону знову опиняться водії-напарники Артем Горбач та Семен Зозуля. Цього разу героям доведеться не лише рятувати АТП "Рапід", а й розбиратися з особистим життям. На Артема та Семена чекають нові пригоди на дорозі, кумедні ситуації та любовні перипетії.

Кадр зі зйомок (фото: ICTV)

У нових серіях з’явиться водійка фури Юлія, яка стане конкуренткою Артема та Семена. Також продовжиться історія директора АТП Галини, у якої зав’яжуться стосунки із загадковим іспанцем. Другий сезон "АТП Перевізники" вийде на ICTV2 восени 2026 року, але точної дати поки що немає.

"ДВРЗ проти шпигуна"

Новий 4-серійний детектив поверне на екрани дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюбу. Цього разу їхня звична робота на ДВРЗ перетвориться на міжнародне розслідування після загадкового зникнення британського дипломата. Героям доведеться розібратися зі шпигунською мережею, двійниками та численними подвійними іграми.

Крім звичних персонажів, у серіалі з’являться й нові герої, серед яких британка-телохранителька Кейт у виконанні Катерини Варченко та полковниця Варвара Конон, яку знову зіграє Надія Хільська.

Прем’єра "ДВРЗ проти шпигуна" відбудеться 7 вересня 2026 року на ICTV2. Серіал складатиметься з чотирьох серій.

Вже взимку - "Перші ластівки: Нова реальність"

А на початку наступного року на глядачів чекатиме продовження "Перших ластівок". Третій сезон стане прямим продовженням першої частини серіалу, а головною особливістю стане повернення оригінального акторського складу. За сюжетом події розгортатимуться через вісім років після фіналу першого сезону.

Колишні школярі Катя, Федя, Нік, Ден і Лєра вже стали дорослими, однак минулі травми не відпустили всіх героїв. Несподіване возз’єднання знову поверне їх до історії, яку вони сподівалися залишити в минулому.

Прем’єра "Перших ластівок. Нова реальність" запланована на лютий 2027 року на Київстар ТБ.