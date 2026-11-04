Наталка Денисенко ответила, не много ли супруга в ее жизни: вместе дома и на работе

Наталка Денисенко откровенно заговорила об отношениях с мужем Юрием Ярошенко (Савранским), сопровождающим ее не только в личной жизни, но и в профессиональной деятельности. Пара вместе работает, занимается бизнесом, а мужчина актрисы также ставит для нее представления.

Более подробно об этом Styler расскажет со ссылкой на новое интервью знаменитости в программе "Ранкова кава".

Денисенко призналась, какими всегда хотела видеть отношения

Во время разговора ведущая поинтересовалась, не возникает ли у Наталки ощущения, что Ярошенко в ее жизни стало "слишком много". Актриса не стала скрывать: такие моменты действительно были, хотя близость и забота мужчины - именно то, о чем она когда-то мечтала.

Для знаменитости важно, чтобы мужчина был не только любимым, но и другом, с которым можно говорить обо всем, делиться переживаниями и решать повседневные вопросы. Именно такую модель семьи считает идеальной.

"Я всегда мечтала о таких отношениях. Мне хотелось, чтобы мужчина не просто заботился обо мне, любил и баловал, а чтобы он был моим другом. Чтобы между нами была связь не только на физическом или сексуальном уровне, но и на ментальном - чтобы нам было о чем поговорить и мы открывали душу друг другу", - объяснила она.

Наталка добавила, что для нее семья –- команда, которая должна быть "на одной волне" во всех сферах жизни.



"И конечно, чтобы были бытовые вещи, чтобы мы все делали вместе, как друзья. Мне кажется, что семья - это команда. То есть должна быть "метч" на всех уровнях: физическом, интеллектуальном, духовном и бытовом", - поделилась актриса.

Семья на первом месте - что Денисенко рассказала о муже

Наталка также объяснила, что Юрий очень любит проявлять нежность и не скрывает своей привязанности к близким. По словам актрисы, она в свое время тщательно присматривалась к избраннику, чтобы понять его подлинные ценности.

"Юра очень тактильный, для него семья на первом месте. Я же его проверяла через все свои каналы! Оказалось, что для него женщина на ментальном уровне и в его сознании всегда будет на первом месте", - отметила Денисенко.

Как актриса привыкала к постоянному вниманию

В то же время постоянное присутствие мужчины рядом сначала казалось Наталье необычным. Она объяснила, что после нескольких лет самостоятельной жизни ей было сложно сразу принять такое количество заботы. Даже обычное желание подвезти ее куда-то вызвало удивление.

"Я за последние годы привыкла жить сама, поэтому сначала думала: "Что-то не то. А почему это он всегда рядом? Нет, это не нормально. А зачем он хочет меня подвезти? Может, он какой-нибудь маньяк?" - вспомнила знаменитость.

Однако впоследствии актриса поняла, что привыкла к сведению мужчины настолько, что ее реакция изменяется в зависимости от того, предлагает ли он помощь.

"Когда он говорит: "Хорошо, поезжай сама, делай сама", я думаю: "Да мне это тоже не нравится", - с юмором рассказала Денисенко.

Что еще известно об отношениях пары

История Наталка Денисенко и Юрия Ярошенко развивалась достаточно стремительно. После нескольких месяцев отношений актриса получила от любимого предложение руки и сердца во время совместного путешествия в Турцию.

Свои отношения пара официально узаконила 8 августа 2026 года в Киеве. В этот день влюбленные выбрали не случайно: цифра восемь имеет для них особое значение. Свадебные торжества длились три дня, а среди гостей были самые близкие супруги. После женитьбы Наталья также сменила фамилию.

Для обоих это уже не первый брак. Ранее Денисенко была женой актера Андрея Фединчика. Их союз длился восемь лет, у бывших супругов есть сын Андрей. У Юрия Ярошенко также есть дети от предыдущего брака - сын и дочь.

Особым символом любви пара сделала три восьмерки. Этот знак влюбленные увековечили в парных татуировках, а также использовали для гравировки на кольцах. Для них он олицетворяет бесконечность чувств и прочную связь между двумя людьми.