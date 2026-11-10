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Люди 10 листопада 2026 · 15:19

Лілія Подкопаєва показала архівні фото старшої доньки у важливий день

У добірці є зворушливі кадри з дитинства Кароліни, сімейних подорожей і святкувань різних років
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Лілія Подкопаєва показала архівні фото старшої доньки у важливий день

Лілія Подкопаєва з дітьми (колаж: Styler)

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва привітала старшу доньку Кароліну з особливим святом. Дівчині виповнилося 20 років, і з цієї нагоди спортсменка опублікувала зворушливу добірку архівних фотографій.

Про це детальніше розповідає Styler.

Подкопаєва показала старшу доньку

У на відео в своєму Instagram Подкопаєва зібрала фото у святковий ролик.

Гімнастка показала кадри різних років - від перших фотографій Кароліни в дитинстві до її нинішніх знімків.

На архівних фото дівчинка ще зовсім маленька і позує на руках у мами. Також у добірці є моменти сімейного відпочинку на ковзанці, святкування з повітряними кульками та кадри з подорожей, зокрема на тлі круїзного лайнера.

Окрему увагу привертають світлини Кароліни в українській вишиванці та фотографії з днями народження різних років. На них можна побачити святкові торти, зокрема у формі червоного серця з написом "Scorpio Baby".

Є в ролику й кадри з повноліття дівчини та її 19-річчя. Завершується добірка вже свіжими фотографіями дорослої Кароліни в ресторані, де вона позує біля незвичного коктейлю у склянці у формі рибки.

У підписі до святкової добірки Лілія зворушливо звернулася до доньки та зізналася, що пишається нею.

"Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така доросла й самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся! Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою! Люблю тебе безмежно!" - написала гімнастка.

Що відомо про дітей та особисте життя Лілії Подкопаєвої

У Лілії Подкопаєвої троє дітей: син Вадим, доньки Кароліна та Евеліна.

Першим чоловіком спортсменки був бізнесмен Тимофій Нагорний. Пара перебувала у шлюбі близько п'яти років.

У 2006 році подружжя всиновило хлопчика Вадима, якому на той момент було вісім місяців. Згодом у родині з'явилась донька Кароліна.

Після розлучення з Нагорним Подкопаєва вдруге вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким вона познайомилася у США. У 2019 році в подружжя народилася донька Евеліна.

Зараз гімнастка разом із сім'єю живе у Сполучених Штатах.

В інтерв'ю Марічці Падалко в 2025 році вона також розповідала, що не підтримує зв'язку з колишнім чоловіком і востаннє бачилася з ним понад 15 років тому.

Раніше ми писали, що Олександр Скічко опублікував фото з родиною та розповів про переїзд дружини до Італії.

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