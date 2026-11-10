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Люди 10 ноября 2026 · 15:19

Лилия Подкопаева показала архивные фото старшей дочери в важный день

В подборке есть трогательные кадрыиз детства Каролины, семейных путешествий и празднований разных лет
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Лилия Подкопаева показала архивные фото старшей дочери в важный день

Лилия Подкопаева с детьми (коллаж: Styler)

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила старшую дочь Каролину с особым праздником. Девушке исполнилось 20 лет, и по этому случаю спортсменка опубликовала трогательную подборку архивных фотографий.

Об этом подробнее рассказывает Styler.

Подкопаева показала старшую дочь

На видео в своем Instagram Подкопаева собрала фото в праздничный ролик.

Гимнастка показала кадры разных лет - от первых фотографий Каролины в детстве до ее нынешних снимков.

На архивных фото девочка еще совсем маленькая и позирует на руках у мамы. Также в подборке есть моменты семейного отдыха на катке, празднование с воздушными шарами и кадры по путешествиям, в частности на фоне круизного лайнера.

Отдельное внимание привлекают фотографии Каролины в украинской вышиванке и фотографии с днями рождения разных лет. На них можно увидеть праздничные торты, в частности, в форме красного сердца с надписью "Scorpio Baby".

Есть в ролике и кадры с совершеннолетия девушки и ее 19-летия. Завершается подборка уже свежими фотографиями взрослой Каролины в ресторане, где она позирует у необычного коктейля в стакане в форме рыбки.

В подписи к праздничной подборке Лилия трогательно обратилась к дочери и призналась, что гордится ею.

"Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь! Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично!" - написала гимнастка.

Что известно о детях и личной жизни Лилии Подкопаевой

У Лилии Подкопаевой трое детей: сын Вадим, дочери Каролина и Эвелина.

Первым мужем спортсменки был бизнесмен Тимофей Нагорный. Пара состояла в браке около пяти лет.

В 2006 году супруги усыновили мальчика Вадима, которому на тот момент было восемь месяцев. А совсем скоро в семье появилась дочь Каролина.

После развода с Нагорным Подкопаева во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США. В 2019 году у супругов родилась дочь Эвелина.

В настоящее время гимнастка вместе с семьей живет в Соединенных Штатах.

В интервью Маричке Падалко в 2025 году она также рассказывала, что не поддерживает связь с бывшим мужем и в последний раз виделась с ним более 15 лет назад.

Ранее мы писали, что Александр Скичко опубликовал фото с семьей и рассказал о переезде жены в Италию.

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