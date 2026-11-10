Какую сумку выбрать под свой образ жизни: советы стилистки Кривицкой для разных ситуаций

Сумка давно перестала быть просто местом хранения ключей, телефона и косметички. Она может дополнять стиль , менять настроение образа и даже определять, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в течение дня.

Styler со ссылкой на советы стилистки Анастасии Кривицкой в Instagram рассказывает, какую сумку выбрать для повседневных дел, прогулок, элегантных образов и вечерних выходов.

Если нужно взять с собой "всю жизнь"

Когда в течение дня нужно носить многое, лучшим решением станет вместительный шопер. В нем можно разместить косметичку, кошелек, документы, зарядку, бутылку воды, блокнот и другие необходимые мелочи. А если приходится брать ноутбук или планшет, стоит заранее проверить, подходит ли сумка по размеру и имеет достаточно ли прочную конструкцию.

Особое внимание обратите на ручки. Широкие и достаточно длинные позволят комфортно носить сумку на плече даже если она наполнена. Это важно для тех, кто проводит много времени в пути или постоянно перемещается между работой, встречами и повседневными делами.

Шопер также может являться стильным элементом образа. Модель с мягкой формой, интересной фактурой или в глубоком оттенке легко сочетать с пальто, жакет, джинсы или трикотаж.

Если собираетесь на долгую прогулку

Для прогулок, походов по городу, встреч с друзьями или небольших путешествий лучше подойдет компактная сумка на длинном ремешке.

Кросбоди позволяет носить аксессуар через плечо, оставляя руки свободными. Это особенно удобно, когда нужно держать телефон, пить кофе, пользоваться наушниками или просто не испытывать лишнюю нагрузку.

При этом сумка не должна быть слишком маленькой. Важно, чтобы в ней поместились телефон, ключи, карты, документы и другие вещи, без которых вы не выходите из дома.

Для обычных образов подойдут модели лаконичной формы, а если хочется более выразительного аксессуара, можно выбрать вариант с интересной фактурой или необычной застежкой.

Если образу не хватает акцента

Иногда для того чтобы знакомый комплект выглядел совершенно по-новому, не нужно менять одежду. Достаточно правильно подобранной сумки.

Выразительная фактура, необычная поверхность или глубокий насыщенный цвет могут сделать аксессуар главной деталью образа. В особенности интересно это работает с монохромными комплектами.

Например, сумка бордового, шоколадного, темно-зеленого или винного оттенка может добавить глубины обычной черной одежды. А фактурная модель сделает даже сдержанный total black более увлекательным и многогранным.

При этом акцент не обязательно должен быть ярким. Иногда достаточно необычной текстуры или формы, чтобы сумка привлекала внимание и выглядела самодостаточно.

Если хочется добавить образу элегантности

Для более собранного и элегантного образа следует обратить внимание на сумки четкой формы. Они создают ощущение структурированности и хорошо сочетаются с классическими брюками, жакетами, пальто, рубашками и лаконичными платьями.

Лучше всего будут работать модели с минимумом фурнитуры, сдержанными деталями и продуманными пропорциями. Такая сумка не перетягивает внимание на себя, а гармонично дополняет образ.

Это удачный вариант для работы, деловых встреч, повседневных выходов или ситуаций, когда хочется выглядеть более собранно без лишних стилистических усилий.

Если нужна сумка на вечер

Вечерний аксессуар может работать почти как украшение. Для этого не обязательно выбирать слишком декоративную модель - достаточно выразительной формы, красивой застежки или интересной фурнитуры.

Компактная сумка поможет оставить при себе только самое необходимое и не перегрузит образ. Особо эффектно смотрятся модели с металлическими деталями, цепочками, необычными замками или в глубоких насыщенных оттенках.

Бордовый, шоколадный, темно-синий или винный цвет могут стать интересной альтернативой обычному черному. А если у одежды уже много деталей или декора, лучше выбрать лаконичную сумку, которая дополнит образ, а не будет конкурировать с ним.

Сумка должна соответствовать не только образу, но и вашей жизни

Удачный выбор аксессуара начинается не с трендов, а с понимания собственных потребностей. Для одних важна емкость, для других - свобода движений, а для кого-то сумка становится способом придать характеру даже самому простому комплекту.



Поэтому вместо одной универсальной модели следует иметь несколько разных вариантов, отвечающих конкретным ситуациям. И тогда сумка будет работать не только как практичная вещь, но и как полноценная часть вашего стиля.