Уход за морозником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме

Морозник способен цвести даже зимой, однако неправильный уход осенью может повредить растению. Особенно важно не ошибиться с обрезкой и подготовить почву к холодам.

Styler рассказывает, что нужно сделать с морозником в ноябре и какие ошибки следует избегать.

Нужно ли обрезать морозник в ноябре

Ноябрь подходит для обрезки старых листьев восточных гибридов морозника (Helleborus × hybridus). По рекомендациям RHS это помогает уменьшить риск грибковых заболеваний и освободить место для будущих цветов.

Как правильно обрезать растение:

Срезайте старые листья у основания чистым секатором.

Не повреждайте молодые побеги и цветочные почки.

Убирайте сухие, почерневшие и пораженные болезнями листья.

Не оставляйте срезанные больные части под кустом.

В то же время, другие виды морозника не стоит полностью обрезать осенью. В частности, у стеблевых видов цветы формируются на побегах, поэтому их удаление может лишить цветение растение.

Если вы не знаете, какой именно морозник растет в вашем саду, ограничитесь удалением больных и поврежденных листьев.

Как поливать морозник в конце осени

Морозник любит умеренно влажную почву, однако застой воды у корней может повлечь загнивание.

Специалисты Университета штата Северная Каролина советуют контролировать влажность земли даже зимой, особенно при отсутствии дождей и снега.

В ноябре соблюдайте следующие правила:

Дождливая погода. Дополнительный полив обычно не требуется.

Дополнительный полив обычно не требуется. Длительное отсутствие осадков. Проверьте почву на глубине нескольких сантиметров. Если он сухой, умеренно полейте растение.

Проверьте почву на глубине нескольких сантиметров. Если он сухой, умеренно полейте растение. Заморозки. Не поливайте морозник, когда земля промерзла.

Особо внимательно следите за растениями в горшках, поскольку почва в контейнерах может пересыхать быстрее.

Чем мульчировать морозник перед зимой

Мульчирование помогает сохранять влагу, уменьшать колебания температуры почвы и защищать корни от холода.

Для морозника подойдут перепревший компост, листовой перегной или измельченная кора.

Распределите мульчу вокруг куста примерно 5 см. Не засыпайте центр растения, откуда появляются молодые побеги и цветоносы.

Если мульча будет постоянно контактировать с основанием куста, это может способствовать загниванию.

Перед процедурой уберите сорняки и опавшие листья с признаками заболеваний.

Нужно ли укрывать морозник от морозов

Большинство распространенных восточных гибридов морозника хорошо переносит зиму и не требует дополнительного укрытия.

Однако есть исключения. В справочнике RHS по выращиванию морозников указано, что морозник черный (Helleborus niger) особенно чувствителен к чрезмерной зимней влаге.

Если такое растение растет в горшке, его лучше переставить к защищенной стене дома. Важно, чтобы в контейнере были дренажные отверстия, а вода не застаивалась у корней.

Менее морозостойкие виды, в частности Helleborus lividus, лучше зимуют в защищенных от сильных морозов местах, например, в прохладной теплице.

Нужно ли подпитывать морозник в ноябре

В конце осени морозник на клумбе обычно не нуждается в дополнительной минеральной подкормке.

Специалисты советуют избегать позднего внесения удобрений, поскольку питательные вещества могут вымываться зимними осадками.

Если растение хорошо развивается, достаточно замульчировать почву перепревшим компостом. Он будет постепенно улучшать структуру земли и пополнять запас органического вещества.

Минеральную подкормку при необходимости лучше оставить до весны.

На какие признаки болезней обратить внимание

Осенью следует осмотреть листья морозника, особенно после продолжительных дождей.

Одной из распространенных проблем является грибковая пятнистость. Она проявляется округлыми коричневыми пятнами на листьях и стеблях. Впоследствии пораженная ткань может выпадать, оставляя отверстия.

Больные листья нужно своевременно удалять, чтобы уменьшить риск распространения инфекции.

Срезанные пораженные части не оставляйте на клумбе, а очищайте секатор после работы.

Важно: морозник ядовит при употреблении внутрь, а его сок может раздражать кожу. Поэтому обрезку и другие работы с растением выполняйте в перчатках.