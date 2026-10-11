Олена Світлицька про стосунки з Цимбалюком: як почався їхній роман і чому пара досі живе окремо

Акторка Олена Світлицька вперше детально розповіла про роман із Тарасом Цимбалюком. Вона зізналася, як починалися їхні стосунки , хто вирішив зробити їх публічними та чому закохані поки не живуть разом.

Що Світлицька розповіла про стосунки з Цимбалюком, пише Styler з посиланням на випуск "Ближче до зірок" .

Як почався роман Світлицької та Цимбалюка

За словами акторки, з Тарасом вони знайомі вже багато років. Уперше майбутні закохані зустрілися на знімальному майданчику у 2019 році, де грали пару. Згодом вони продовжували перетинатися на різних проєктах, а ближче почали спілкуватися під час спільних гастролей Європою з виставами.

Світлицька зізналася, що певний час обставини не дозволяли їм бути разом.

"Були обставини, які нам не дозволяли бути разом і не потрібно це було. Мабуть, все стається тоді, коли потрібно", - розповіла вона.

Хто першим вирішив розповісти про стосунки

Ініціатором того, щоб більше не приховувати роман, став Цимбалюк. Саме він опублікував спільне відео та публічно зізнався Олені в коханні. Акторка не приховує, що їй було приємно, хоча період, коли про їхні стосунки майже ніхто не знав, вона також згадує з теплом.

"Бажання показати наші стосунки публіці йшло від Тараса. Тарас це ініціював. Він виставив це відео в себе на сторінці, зізнався мені публічно в любові", - поділилася Світлицька.

Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

При цьому репутація Цимбалюка як одного з головних серцеїдів українського шоубізнесу Олену не бентежить. За її словами, у житті актор зовсім не такий, яким його звикла бачити публіка.

Світлицька також назвала коханого романтиком. За її словами, він сам організовує поїздки, запрошує її на побачення, робить подарунки та регулярно дарує квіти.

Чому Світлицька та Цимбалюк живуть окремо

Попри серйозні стосунки, пара поки не з'їхалася. Олена розповіла, що вони мають окремі помешкання, хоча часто залишаються одне в одного. Такий формат стосунків її наразі цілком влаштовує.

"Ми живемо окремо, але інколи він живе у мене, а я інколи живу у нього. Ось так. І мені так подобається, чесно кажучи", - зізналася вона.

Які стосунки у Цимбалюка з доньками Олени

У Світлицької є дві доньки - 10-річна Віра та 5-річна Марійка. Знайомство дітей із новим коханим акторка не відкладала. Водночас вона наголошує, що вихованням дівчат займається сама, а Цимбалюк не бере на себе батьківські обов'язки.

За словами Олени, Тарас добре ладнає з обома дівчатами. З Вірою вони полюбляють разом грати в PlayStation, а молодша Марійка дуже прив'язалася до актора й часто говорить йому про свою любов.

Доньки Олени (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Чи планує Світлицька весілля з Цимбалюком

Говорячи про можливий шлюб із коханим, акторка не стала розкривати конкретних планів. Натомість вона пожартувала, що зараз переживає один із найкращих періодів свого життя.