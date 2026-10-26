Подготовка ежевики к зиме: какие побеги удалить, а какие сохранить для следующего урожая

Осенний уход за ежевикой влияет не только на то, как куст переживет морозы, но и количество ягод следующего сезона. Самое важное - правильно определить побеги, которые уже завершили плодоношение, и не срезать молодые ветки, на которых будет формироваться будущий урожай.

Какие побеги ежевики нужно обрезать осенью и как оградить растение от зимних холодов, рассказывает Styler.

Какие побеги ежевики нужно обрезать осенью

Обычная садовая ежевика имеет двухлетний цикл развития побегов. Это означает, что каждая ветка растет в течение двух сезонов, хотя сам куст может плодоносить много лет.

В первый год появляются молодые побеги, которые растут, укрепляются и готовятся к зимовке. В следующем сезоне именно на них образуются цветы и ягоды.

После плодоношения двухлетние побеги постепенно отмирают. Они больше не дадут урожая, поэтому их необходимо удалить. Согласно рекомендациям специалистов Oregon State University, после завершения сбора ягод старые побеги следует срезать у основания куста. Это помогает освободить место для молодого прироста и улучшить проветривание растения.

Во время осенней обрезки необходимо:

Вырезать у земли двухлетние побеги, которые уже плодоносили.

Удалить сухие, сломанные и явно больные ветки.

Сохранить здоровые молодые побеги текущего года.

Убрать срезанные ветки из-под куста, особенно если на них есть признаки заболеваний.

Не стоит срезать все ветки подряд. Для большинства обычных сортов ежевики это будет означать потерю урожая в следующем году.

Как отличить старые побеги ежевики от молодых

Определить возраст побегов можно по их внешнему виду и остаткам плодоношения.

Старые побеги, которые нужно удалить, обычно имеют более грубую и темную кору. На них могут оставаться сухие боковые веточки, плодоножки и остатки соцветий. После завершения плодоношения такие побеги постепенно подсыхают и теряют жизнеспособность.

Молодые побеги, которые нужно сохранить, выросли в течение текущего сезона. Обычно они имеют более гладкую поверхность, выглядят здоровее и не имеют остатков урожая этого года. Однако ориентироваться только на цвет коры не стоит. В зависимости от сорта молодые побеги тоже могут приобретать красноватый или коричневый оттенок.

Если побег дал ягоды, у обычной садовой ежевики его жизненный цикл завершился. Если же он вырос в этом сезоне и не плодоносил, его необходимо оставить на следующий год.

Когда пригибать ежевику к земле

После обрезки важно позаботиться о защите молодых побегов от зимних морозов.

Для сортов, которые нуждаются в укрытии, ветки желательно подготовить к пригибанию еще до наступления устойчивых холодов.

Как объясняют специалисты компании "Яскрава Клумба", осенью побеги постепенно теряют гибкость. Если дождаться сильных морозов, во время пригибания они могут ломаться. Поэтому гибкие побеги осторожно наклоняют к земле и фиксируют в таком положении. Делать это нужно постепенно, без резких движений.

Если ветка толстая, жесткая или уже одревеснела, не пытайтесь силой прижать ее к земле. Это может привести к трещинам и повреждению растения.

Особенно осторожно следует обращаться с прямостоячими сортами ежевики, побеги которых значительно жестче, чем у стелющихся. Для таких растений способ зимней защиты необходимо подбирать с учетом сорта и местного климата.

Когда укрывать ежевику на зиму

Пригибание побегов и окончательное укрытие ежевики - не обязательно одна процедура. Пригнуть гибкие ветки можно заранее, пока они еще не стали ломкими. А вот накрывать растение защитным материалом лучше позже, ориентируясь на погоду.

Если сделать плотное укрытие слишком рано, во время теплой и влажной осени под ним может накапливаться конденсат.

Для защиты ежевики используют воздухопроницаемое агроволокно. В более холодных регионах могут понадобиться дополнительные слои защиты или мульчирование прикорневой зоны. Важно, чтобы укрытие не превращалось в герметичную оболочку, в которой задерживается влага.

В разных регионах Украины сроки подготовки отличаются. Поэтому ориентироваться нужно не на конкретную дату, а на прогноз погоды, морозостойкость сорта и состояние растения.

Нужно ли обрезать ремонтантную ежевику

Отдельные правила действуют для ремонтантных сортов, способных плодоносить на побегах текущего года.

В отличие от обычной садовой ежевики, такие растения могут давать ягоды уже в первый сезон роста побегов. Как объясняют специалисты Oregon State University, ремонтантную ежевику можно выращивать по двум схемам.

Если садовод хочет получать только один осенний урожай, после завершения сезона все побеги можно срезать у земли. Если же планируется два урожая, часть побегов оставляют на зимовку. В следующем году они могут плодоносить на нижней части, которая не давала ягод осенью.

Поэтому перед обрезкой важно знать, какой именно сорт ежевики растет на участке.

Главное правило: у обычной садовой ежевики осенью удаляют побеги, которые уже дали урожай, а здоровый молодой прирост сохраняют. Именно он обеспечит урожай ягод следующим летом.