Беременная Екатерина Тишкевич показала нежные фото с мужем перед рождением первенца

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, готовящаяся впервые стать мамой, поделилась новыми фото с мужем Валентином Томусяком. Звезда показала округлый живот и трогательно рассказала об ожиданиях малыша.

Екатерина Тишкевич показала нежные фото с мужем

Для фотосессии супруги выбрали осеннюю локацию на природе. Екатерина и Валентин позировали среди деревьев с пожелтевшей листвой, нежно обнимая друг друга.

Тишкевич призналась, что эти кадры имеют для нее особое значение.

"Они для меня особенные, потому что передают что-то почти мистическое в состоянии женщины, которая вот-вот станет мамой. Что-то сложно объяснить словами, но что лично для меня является одним из сильнейших свидетельств существования Бога. Потому что в этом рождении новой жизни есть что-то абсолютно неземное", - написала актриса.

Она также поблагодарила мужа за постоянную поддержку.

"Благодарю мужа за любовь и заботу, которыми всегда наполнены все мои даже самые тяжелые дни", - добавила звезда.

Как актриса готовится к материнству

Екатерина также поделилась переживаниями перед рождением первенца. Она призналась, что вместе с мужчиной надеется справиться с новыми обязанностями и верит в правильность решений, которые они принимали ради будущего ребенка.

"Но мы будем верить, что справимся с новым этапом. Что подготовились к нему настолько, насколько в этом нуждается наш ребенок. Что решения, которые мы принимали в последнее время, были правильными для нас и рождались из любви и ответственности за новую жизнь", - поделилась актриса.

Как отреагировали подписчики

Новые фотографии супругов вызвали волну положительных эмоций среди поклонников. В комментариях пользователи восхищались красотой будущих родителей и желали счастья.

"Які ви красиві", - написала одна з підписниць у коментарях.

Комментарий под постом (скриншот)

"Пусть всё будет хорошо. Вы - невероятные", - пожелала ещё одна подписчица.

Комментарий под постом (скриншот)

Фотографиня Кристина Гринчишин, работавшая над съемкой, также оставила теплый комментарий.

"Вы невероятны. Было очень приятно с вами работать", - написала она.

Комментарий под постом (скриншот)

Что известно о подготовке супругов к родам

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк ожидают рождения первенца - мальчика. Как рассказывал Styler, накануне родов актеры решили временно переехать из Киева в Винницу.

Такое решение супруги приняли с учетом безопасности, удобства передвижения и возможности получить поддержку друзей после рождения ребенка. Валентин планирует продолжать гастроли, а Екатерина при необходимости сможет ездить в столицу на съемки и медицинские осмотры.