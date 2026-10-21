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Главная Люди Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"
Люди 21 октября 2026 · 17:55

Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"

Артист не хочет менять старые песни, однако работает над украиноязычной программой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"

Продюсер объяснил позицию артиста по отношению к старым хитам (фото: Styler)

Юрий Никитин рассказал о принципе, который Андрей Данилко придерживается в творчестве, и объяснил, почему не стоит ожидать изменений в его старом репертуаре. В то же время, продюсер намекнул на новые музыкальные премьеры, которые Верка Сердючка готовит для слушателей.

Styler со ссылкой на интервью блогера Василия Тимошенко рассказывает, что Никитин сказал о языковом вопросе в творчестве артиста и анонсировал премьеры.

Почему Данилко не переводит старые хиты на украинский

Продюсер объяснил, что Данилко имеет сложившуюся позицию по многим вопросам и не склонен от нее отказываться. По его мнению, артист воспринимает старые песни как часть конкретного периода своей жизни, а потому не считает нужным изменять их язык.

"Это надо у Данилко спросить. Данилко имеет очень постоянную позицию относительно многих вещей. То есть, если он имеет позицию, он от своей позиции не отказывается. И он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни. Вот я родился в СССР. Можно к этому по-разному относиться. чувствовал, как я там жил, что я играл, Почему я имею то, что я там играл, переводить на украинский?" - сказал Никитин.

Продюсер подчеркнул, что уважает решение артиста и не считает нужным вмешиваться в его творческий выбор.

"Я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, выходящего на сцену, великого артиста, фактически гения. Как на нее можно влиять?" - отметил Юрий.

Какую музыку Сердючка выпускает на украинском

В то же время Никитин обратил внимание, что Данилко не ограничивается старым репертуаром. Артист уже выпустил украиноязычные песни, работает над своим материалом и переосмысливает известные композиции украинских авторов.

"Он пишет песни на украинском, уже издал и не одну, он сейчас перепевает разные знаковые песни Поклада, Рыбчинского и т.д. Плюс, пишет свои песни. Надеюсь, что вот-вот нас ожидает премьера новой песни. Эти все песни на украинском", - говорит Никитин.

По словам продюсера, слушатели могут ожидать новую премьеру. Однако конкретной даты выхода песни он в данном заявлении не назвал.

Культурное достояние Украины

Продюсер также подчеркнул, что не считает Верку Сердючку обычным сценическим проектом, сравнимым с другими артистами.

Он назвал образ и творчество Данилко частью украинской культуры, подчеркнув их особое место в истории отечественной эстрады.

Никитин считает, что к творческому пути Сердючки следует относиться с пониманием контекста, в котором создавались ее песни. Именно этим он объясняет уважение решения Данилко оставить старые композиции в оригинальном виде.

Хиты не только на русском

Несмотря на то, что большинство самых известных хитов Верки Сердючки в свое время звучали на русском, в творчестве Андрея Данилко есть и композиции с украинскими словами.

К примеру, в песне "Гоп-гоп, чида-гоп" звучит характерный для раннего творчества артиста суржик.

А в 2022 году Данилко представил "Є пропозиція" - песню на украинском языке, которая стала одним из примеров его нового творческого этапа.

Ранее мы рассказывали о том, как певец Иво Бобул охарактеризовал русскоязычные хиты Верки Сердючки.

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