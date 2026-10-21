Модель из "Холостяка" Лия Янголенко объяснила, почему решила искать любовь на шоу: "Хочу замуж"

Участница нового сезона романтического реалити "Холостяк" Лия Янголенко объяснила, почему решила сразиться за сердце главного героя Славы и какие отношения хочет построить. Модель также рассказала, чем ее удивил формат шоу и почему участие в нем стало необычным опытом.

Об этом Лия написала в сообщении на своей странице в Instagram .

Лия Янголенко призналась, почему хочет замуж

По словам участницы "Холостяка", за последний год она неоднократно говорила о желании выйти замуж. Однако для нее это не просто свадьба, обручальное кольцо или очередная жизненная цель. Лия стремится встретить близкого по духу человека, с которым можно вместе мечтать, путешествовать, шутить, строить планы и поддерживать друг друга.

Модель хочет отношений, в которых комфортно даже молчать вместе, не теряя ощущение счастья и близости.

"Но для меня "замуж" - это не о свадьбе, обручальном кольце или галочке напротив очередной жизненной цели. Я хочу найти своего человека. Близкую душу, с которой можно мечтать, дурачить, путешествовать, строить общие планы, разделять интересы, поддерживать друг друга и иногда просто молчать, но все равно чувствовать себя щасливой", - написала она.

Что заинтересовало Лию в главном герое "Холостяка"

Одной из причин, почему Янголенко согласилась на участие в проекте, стал главный герой. По словам девушки, ее заинтересовало то, что у Славы есть опыт длительных отношений и является отцом.

Для Лии это важно, ведь она хотела познакомиться с понимающим мужчиной: отношения - это не только романтические свидания, но и ответственность, общие решения и умение быть рядом.

Не меньше ее привлек и сам формат реалити, позволяющий пережить необычные ситуации и побывать на свиданиях, которые вряд ли бы случились в повседневной жизни. Среди таких похождений Лия с юмором вспомнила даже свидание втроем.

Почему участие в шоу стало для модели необычным опытом

Несмотря на то, что Лия работает моделью и давно привыкла к камерам, на проекте ей пришлось выходить за рамки обычного. Как объяснила девушка, раньше перед объективом ей преимущественно нужно было молчать, а на "Холостяке" - говорить о собственных мыслях, чувствах и переживаниях.

Отдельным испытанием стало и то, что за внимание одного мужчины соревнуются сразу несколько девушек. Такой опыт принес Лие новые знакомства, эмоции и ситуации, в которых она раньше не оказывалась.

Несмотря на все трудности, участник не жалеет, что решилась на это происшествие. По ее словам, шоу дало ей возможность увидеть себя с другой стороны.

"Это был абсолютно необычный для меня опыт. Новые люди, эмоции, ситуации, в которых я раньше никогда не оказывалась. Возможность увидеть себя совсем с другой стороны. И, несмотря ни на что, я очень рада, что решилась", - добавила участница шоу.

В конце сообщения Лия обратилась к подписчикам с вопросом, согласились бы они на подобный эксперимент ради возможности обрести любовь.

Как прошла первая вечеринка шоу

Первая вечеринка "Холостяка-15" стала для Вячеслава Кравцова настоящим испытанием внимательности: девушки подготовили необычные подарки, творческие номера и креативные способы заявить о себе. Каждая пыталась найти собственный подход к баскетболисту - от юмора и танцев до общих приключений.

К примеру, Кристина Горняк, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, принесла на знакомство шутливый нотариальный договор о симпатии и намерениях. Слава подыграл девушке и согласился подписать документ.

Танцовщица Дарья Харитонова решила удивить Холостяка румбой. Сначала к нему вышел ее партнер по танцам, чем изрядно озадачил баскетболиста, а затем к выступлению присоединилась сама Дарья. После танца Слава признался, что чувствовал себя лишним в этой сцене.

Екатерина Мельник выбрала другой способ привлечь внимание: расстелила перед Кравцовым красную дорожку и объяснила, что пришла на проект не за спортивными победами, а за любовью. Валерия Полянская сделала ставку на одесский колорит и предложила необычный ужин с молодым картофелем и тюлькой. Бывшая баскетболистка Екатерина Петренко пригласила Славу сыграть в игру "33".

Хватало и оригинальных презентов. Инженерша дронарная Анна Мышак подарила Холостяку ночник в форме сердца, который изготовила собственноручно. Другая участница подготовила баскетбольный мяч, украшенный камнями, а актриса Марина Колесник представила картину, созданную с помощью собственного тела.

Автоблогерша Дарья Заинчуковская приехала на встречу на спорткаре. Вячеслав попытался сесть за руль, однако из-за своего роста столкнулся с неожиданными трудностями. А Екатерина Дойчева вообще появилась на вечеринке с необычной спутницей - домашней курицей по имени Лариска.

Свою историю знакомства с Холостяком Лия Янголенко начала с утренней прогулки по парку, куда пригласила Славу вместе со своей собакой Брюсом. Эта встреча завершилась для модели розой. Еще один цветок Кравцов вручил Татьяне Бевз после совместной поездки на мотоциклах эндуро.

Кроме того, Елизавета Проценко воспользовалась возможностью получить розу с иммунитетом. Еще до традиционной церемонии несколько участниц уже успели закрепить свои позиции в борьбе за внимание главного героя.