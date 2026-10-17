Реакции Threads на премьеру шоу "Холостяк" с баскетболистом Кравцовым: шутки о курице Лариске и спорткаре

Премьера 15-го сезона "Холостяка" состоялась 16 октября, а уже на следующий день пользователи соцсетей принялись обсуждать самые яркие моменты первого выпуска. В этот раз поводов для шуток хватало: от необычных знакомств и подарков до курицы Ларисы и ситуаций, в которых главный герой оказывался в не совсем романтичном положении.
Styler собрал самые забавные мемы и реакции пользователей Threads на старт нового сезона.
Ребенок, который не хочет спать
Одна из участниц решила поразить Вячеслава Кравцова пением. Знакомство получилось столь эмоциональным, что Холостяк даже носил девушку на руках.
Впрочем, у зрителей эта сцена вызвала совсем другие ассоциации. Один из мемов точно передал знакомую многим родителям ситуацию.
Были и те, кто сравнил ее пение с комариным жужжанием.
Разговор пошел о "болячках"
Еще одна участница, занимающаяся баскетболом, во время знакомства начала рассказывать о себе и своих травах. К разговору присоединился и Вячеслав, и вместо привычного романтического флирта зрители увидели беседу на тему здоровья.
Пользователи Threads сразу нашли этому знакомую жизненную параллель: "Когда с подружкой мекнули по пятьдесят и разговор пошел о болячках".
Улыбка на миллион и картина с особым подтекстом
Одна из участниц запомнилась широкой улыбкой, демонстрируя зубы, а на знакомство с Холостяком она пришла с картиной.
Такой выход точно не остался незамеченным. Ведь на первой вечеринке каждая девушка пыталась найти свой способ привлечь внимание Кравцова – и подарок стал частью этого знакомства.
Встречи выпускников
Другая девушка решила подчеркнуть свой статус еще до знакомства с холостяком: она приехала на спорткаре.
В соцсетях такой эффектный выход легко представить в совершенно ином контексте – например, на встрече выпускников, когда кто-то решает продемонстрировать, как сложилась его жизнь после школы.
Именно эту ситуацию и обыграл мем: "Та самая одноклассница на встрече выпускников".
Курица Лариса тоже пришла искать любовь?
Среди всех необычных знакомств первого выпуска особое внимание привлекла курица Лариса. Участница Екатерина Дойчева пришла с домашней любимицей, поэтому обычное знакомство превратилось в один из самых обсуждаемых моментов вечера.
Похоже, у Ларисы есть все шансы стать отдельной звездой сезона. По крайней мере, мемы о ней уже могут тягаться за внимание с шутками о самом "холостяке".
Третий лишний
Участница Дарья Харитонова пришла на знакомство с Вячеславом не сама, а со своим партнером по бальным танцам. Вместе они выполнили румбу, а "холостяку" осталось наблюдать за их взаимодействием со стороны.
Зрители заметили, насколько неудобно он чувствовал себя в этой ситуации. Один из мемов прекрасно передал это ощущение: "Это я смотрю, как моя кошка вымазывается в пыли, которую я только что подмела".
Кравцов влезает в спорткар – момент, породивший целую волну мемов
Но если предыдущие эпизоды только разогрели пользователей Threads, то одна ситуация со спорткаром стала отдельным поводом для шуток.
В ходе премьерного выпуска Вячеслав Кравцов попытался сесть в низкий спортивный автомобиль. Учитывая рост баскетболиста – 212 сантиметров, обычное для многих действие превратилось в настоящий квест. И именно в этот момент зрители принялись разбирать на мемы.
Пользователи Threads начали придумывать свои объяснения увиденному, сравнивать ситуацию с повседневными неудобствами и шутить о том, как непросто уместиться в компактное авто, когда ты настолько высок.
Похоже, после первого выпуска в 15 сезоне "Холостяка" уже есть несколько вирусных моментов. Но именно попытка Кравцова поместиться в спорткар, судя по реакциям в соцсетях, имеет все шансы стать главным мемом премьеры.
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