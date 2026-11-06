Таро-гороскоп на 6 ноября: что стоит сделать Львам, Водолеям и другим знакам Зодиака

Астрологи составили прогноз по картам Таро на 6 ноября для всех знаков Зодиака . Он подскажет, на что обратить внимание каждому из них и какие решения лучше не принимать.

Овен

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

Сегодня важно говорить четко и не скрывать то, что вас беспокоит. Если вы работаете в команде, прямо озвучьте руководителю или коллеге один конкретный вопрос, который давно нуждается в решении. Не переходите на личные претензии - аргументируйте свою позицию фактами. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует пересмотреть договоренности с клиентами и в письменном виде зафиксировать условия сотрудничества. Избегайте резких ответов: ваша убедительность зависит от точности слов.

Телец

Карта Таро: Шестерка Кубков (прямая)

Эта карта связана с воспоминаниями, искренней привязанностью и людьми из прошлого. Если вы давно не общались с близким человеком, напишите ему первым и предложите краткий разговор. В отношениях проведите вечер за общим делом, которое напоминает вам о приятных моментах знакомства. Если вы без пары, восстановите контакт со старым другом, но не воспринимайте ностальгию как доказательство романтической совместимости. Не возвращайтесь к общению, которое раньше причиняло вам боль.

Близнецы

Карта Таро: Паж Кубков (прямая)

Паж Кубков символизирует искренность, эмоциональную открытость и важные сообщения. Если вы в паре, спросите партнера, что его в последнее время беспокоит, и выслушайте ответ без критики и незваных советов. Одиноким Близнецам следует ответить на сообщения человека, проявляющего симпатию, или самим предложить встречу. Не используйте чужую откровенность для шуток или обсуждений с другими. Сегодня лучше меньше обещать и внимательнее относиться к чувствам собеседника.

Рак

Карта Таро: Верховная Жрица (прямая)

Верховная Жрица напоминает о конфиденциальности, наблюдательности и праве не рассказывать всем о личном. Если кто-то доверил вам частную информацию, не пересказывайте ее даже самым близким друзьям. В своих отношениях также не стоит требовать от партнера немедленных объяснений: дайте ему возможность самостоятельно определить, чем он готов поделиться. Если вы без пары, не торопитесь раскрывать малознакомому человеку подробности личной жизни. Сохраните сегодня хотя бы одну важную вещь только для себя.

Лев

Карта Таро: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Пятерка Жезлов указывает на усталость от споров и возможность прекратить ненужное противостояние. Если вы поссорились с партнером, договоритесь обсудить только одну причину конфликта и не возвращайтесь к старым оскорблениям. Одиноким Львам следует прекратить соревнование за внимание человека, не отвечающего взаимностью. Не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой. Сегодня лучше отказаться от спора, который ничего не изменит в ваших отношениях.

Дева

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (прямая)

Рыцарь Пентаклей символизирует надежность, последовательность и ответственность за свои обещания. Если вы работаете в найме, проверьте один незавершенный пункт в своих задачах и доведите его до конца рабочего дня. Фрилансерам и предпринимателям следует составить краткий список из трех ближайших обязательств перед клиентами и определить сроки выполнения. Не обещайте больше, чем можно сделать. Сегодня ваша репутация зависит от конкретных результатов, а не красивых слов.

Весы

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Карта Справедливости подчеркивает честность, ответственность и равноправный обмен. Если в отношениях вас не устраивает распределение обязанностей, назовите партнеру две конкретные вещи, которые вы хотите изменить, и предложите справедливое распределение. Если вы без пары, оцените новое знакомство по реальным поступкам человека, а не только по его словам. Не соглашайтесь на условия, противоречащие вашим принципам. Сегодня важно не только требовать справедливого отношения, но и самим придерживаться договоренностей.

Скорпион

Карта Таро: Король Кубков (прямая)

Король Кубков говорит об эмоциональной зрелости и умении признавать собственные чувства. Если вы привыкли самостоятельно решать все проблемы, сегодня расскажите близкому человеку, что вас беспокоит, и попросите о конкретной поддержке. Тем, кто находится в паре, следует не скрывать недовольство за молчанием, а спокойно объяснить свои переживания. Не сдерживайте эмоции только из-за страха показаться уязвимыми, но и не перекладывайте ответственность за свое настроение на других.

Стрелец

Карта Таро: Семерка Мечей (перевернутая)

Перевернутая Семерка Мечей связана с разоблачением скрытого, признанием ошибок и отказом от избегания проблем. Если вы работаете в команде и допустили ошибку, сообщите о ней ответственного человека и предложите способ исправления. Фрилансерам и предпринимателям следует проверить один проект или договоренность, которую они давно откладывают из-за неудобного разговора. Не скрывайте важные обстоятельства и не перекладывайте вину на других. Откровенность сегодня поможет избежать более сложных недоразумений.

Козерог

Карта Таро: Четверка Пентаклей (перевернутая)

Перевернутая Четверка Пентаклей указывает на чрезмерное стремление все контролировать и ослабить хватку. Если вы постоянно отказываете себе даже в планируемых покупках, просмотрите бюджет и выделите конкретную сумму на необходимые расходы. Перед большой покупкой или кредитом, напротив, не поддавайтесь желанию быстро решить вопрос: проверьте полную стоимость и все условия, прежде чем соглашаться. Не путайте финансовую осторожность с постоянным страхом тратить деньги. Сегодня полезно просмотреть свои привычки контроля.

Водолей

Карта Таро: Тройка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Тройка Кубков может указывать на напряжение в кругу друзей, чрезмерное вмешательство других людей или потребность в личном пространстве. Если вы в паре, обсудите с партнером, сколько времени вы хотите проводить отдельно от общей компании друзей. Одиноким Водолеям следует отказаться от встречи, на которую они согласились только из-за чувства долга. Не поддерживайте общение, которое изнуряет или заставляет вас постоянно подстраиваться. Четко объясните близким, какие пределы для вас важны.

Рыбы

Карта Таро: Туз Мечей (прямая)

Туз Мечей символизирует ясность мыслей, правду и осознание. Если вы в паре, найдите 15 минут для разговора о давно остающемся нерешенном вопросе и сформулируйте, какого конкретного результата ожидаете. Одиноким Рыбам следует честно ответить себе, действительно ли их интересует новое знакомство, и не поддерживать общение только по вежливости. Не подменяйте факты догадками. Сегодня откровенный разговор может помочь устранить недоразумение, которое мешало вашим отношениям.