Таро-гороскоп на 6 листопада: що варто зробити Левам, Водоліям та іншим знакам Зодіаку

Астрологи склали прогноз за картами Таро на 6 листопада для всіх знаків Зодіаку . Він підкаже, на що звернути увагу кожному з них та які рішення краще не ухвалювати.

Овен

Карта Таро: Королева Мечів (пряма)

Сьогодні важливо говорити чітко й не приховувати того, що вас турбує. Якщо ви працюєте в команді, прямо озвучте керівнику або колезі одне конкретне питання, яке давно потребує вирішення. Не переходьте на особисті претензії - аргументуйте свою позицію фактами. Власникам бізнесу та фрилансерам варто переглянути домовленості з клієнтами й письмово зафіксувати умови співпраці. Уникайте різких відповідей: ваша переконливість залежатиме від точності слів.

Телець

Карта Таро: Шістка Кубків (пряма)

Ця карта пов'язана зі спогадами, щирою прихильністю та людьми з минулого. Якщо ви давно не спілкувалися з близькою людиною, напишіть їй першими й запропонуйте коротку розмову. У стосунках проведіть вечір за спільною справою, яка нагадує вам про приємні моменти знайомства. Якщо ви без пари, відновіть контакт зі старим другом, але не сприймайте ностальгію як доказ романтичної сумісності. Не повертайтеся до спілкування, яке раніше завдавало вам болю.

Близнюки

Карта Таро: Паж Кубків (пряма)

Паж Кубків символізує щирість, емоційну відкритість і важливі повідомлення. Якщо ви в парі, запитайте партнера, що його останнім часом турбує, і вислухайте відповідь без критики та непроханих порад. Самотнім Близнюкам варто відповісти на повідомлення людини, яка виявляє симпатію, або самим запропонувати зустріч. Не використовуйте чужу відвертість для жартів чи обговорень з іншими. Сьогодні краще менше обіцяти й уважніше ставитися до почуттів співрозмовника.

Рак

Карта Таро: Верховна Жриця (пряма)

Верховна Жриця нагадує про конфіденційність, спостережливість і право не розповідати всім про особисте. Якщо хтось довірив вам приватну інформацію, не переказуйте її навіть найближчим друзям. У власних стосунках також не варто вимагати від партнера негайних пояснень: дайте йому можливість самостійно визначити, чим він готовий поділитися. Якщо ви без пари, не поспішайте розкривати малознайомій людині подробиці особистого життя. Збережіть сьогодні хоча б одну важливу річ лише для себе.

Лев

Карта Таро: П'ятірка Жезлів (перевернута)

Перевернута П'ятірка Жезлів указує на втому від суперечок і можливість припинити непотрібне протистояння. Якщо ви посварилися з партнером, домовтеся обговорити лише одну причину конфлікту й не повертайтеся до старих образ. Самотнім Левам варто припинити змагання за увагу людини, яка не відповідає взаємністю. Не намагайтеся довести свою правоту будь-якою ціною. Сьогодні краще відмовитися від суперечки, яка нічого не змінить у ваших стосунках.

Діва

Карта Таро: Лицар Пентаклів (пряма)

Лицар Пентаклів символізує надійність, послідовність і відповідальність за свої обіцянки. Якщо ви працюєте за наймом, перевірте один незавершений пункт у своїх завданнях і доведіть його до кінця протягом робочого дня. Фрилансерам і підприємцям варто скласти короткий список із трьох найближчих зобов'язань перед клієнтами та визначити терміни виконання. Не обіцяйте більше, ніж реально можете зробити. Сьогодні ваша репутація залежить від конкретних результатів, а не від красивих слів.

Терези

Карта Таро: Справедливість (пряма)

Карта Справедливості наголошує на чесності, відповідальності та рівноправному обміні. Якщо у стосунках вас не влаштовує розподіл обов'язків, назвіть партнеру дві конкретні речі, які хочете змінити, і запропонуйте справедливий розподіл. Якщо ви без пари, оцініть нове знайомство за реальними вчинками людини, а не лише за її словами. Не погоджуйтеся на умови, які суперечать вашим принципам. Сьогодні важливо не тільки вимагати справедливого ставлення, а й самим дотримуватися домовленостей.

Скорпіон

Карта Таро: Король Кубків (пряма)

Король Кубків говорить про емоційну зрілість і вміння визнавати власні почуття. Якщо ви звикли самостійно вирішувати всі проблеми, сьогодні розкажіть близькій людині, що саме вас турбує, і попросіть про конкретну підтримку. Тим, хто перебуває в парі, варто не приховувати невдоволення за мовчанням, а спокійно пояснити свої переживання. Не стримуйте емоції лише через страх здатися вразливими, але й не перекладайте відповідальність за свій настрій на інших.

Стрілець

Карта Таро: Сімка Мечів (перевернута)

Перевернута Сімка Мечів пов'язана з викриттям прихованого, визнанням помилок і відмовою від уникнення проблем. Якщо ви працюєте в команді й припустилися помилки, повідомте про неї відповідальну людину та запропонуйте спосіб виправлення. Фрилансерам і підприємцям варто перевірити один проєкт або домовленість, яку вони давно відкладають через незручну розмову. Не приховуйте важливих обставин і не перекладайте провину на інших. Відвертість сьогодні допоможе уникнути складніших непорозумінь.

Козоріг

Карта Таро: Четвірка Пентаклів (перевернута)

Перевернута Четвірка Пентаклів вказує на надмірне прагнення все контролювати та необхідність послабити хватку. Якщо ви постійно відмовляєте собі навіть у запланованих покупках, перегляньте бюджет і виділіть конкретну суму на необхідні витрати. Перед великою покупкою чи кредитом, навпаки, не піддавайтеся бажанню швидко вирішити питання: перевірте повну вартість і всі умови, перш ніж погоджуватися. Не плутайте фінансову обережність із постійним страхом витрачати гроші. Сьогодні корисно переглянути свої звички контролю.

Водолій

Карта Таро: Трійка Кубків (перевернута)

Перевернута Трійка Кубків може вказувати на напруження в дружньому колі, надмірне втручання інших людей або потребу в особистому просторі. Якщо ви в парі, обговоріть із партнером, скільки часу хочете проводити окремо від спільної компанії друзів. Самотнім Водоліям варто відмовитися від зустрічі, на яку вони погодилися лише через почуття обов'язку. Не підтримуйте спілкування, яке виснажує або змушує вас постійно підлаштовуватися. Чітко поясніть близьким, які межі для вас важливі.

Риби

Карта Таро: Туз Мечів (пряма)

Туз Мечів символізує ясність думок, правду та важливе усвідомлення. Якщо ви в парі, знайдіть 15 хвилин для розмови про питання, яке давно залишається невирішеним, і сформулюйте, якого конкретного результату очікуєте. Самотнім Рибам варто чесно відповісти собі, чи справді їх цікавить нове знайомство, і не підтримувати спілкування лише з ввічливості. Не підмінюйте факти здогадками. Сьогодні відверта розмова може допомогти усунути непорозуміння, яке заважало вашим стосункам.