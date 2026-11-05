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Головна Люди Гнатковський провів "спіритичний сеанс" у "Зрадниках": учасники вгадували відповіді вибулих гравців
Люди 05 листопада 2026 · 17:01

Гнатковський провів "спіритичний сеанс" у "Зрадниках": учасники вгадували відповіді вибулих гравців

Несподіваний експеримент змусив гравців добряче напружитися
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Гнатковський провів "спіритичний сеанс" у "Зрадниках": учасники вгадували відповіді вибулих гравців

"Зрадники" - як пройшло незвичне випробування з Олексієм Гнатковським (колаж: Styler)

У дев'ятому випуску другого сезону "Зрадників" Олексій Гнатковський запропонував учасникам незвичний спосіб поповнити призовий банк. Ведучий влаштував жартівливий "спіритичний сеанс", під час якого гравцям довелося вгадувати відповіді тих, хто вже залишив проєкт.

Як відбувалося випробування та чим Гнатковський здивував учасників, розповідає Styler.

Як пройшов "спіритичний сеанс" у "Зрадниках"

Учасники зібралися за столом із магічною кулею, а Гнатковський взяв на себе роль провідника сеансу. У такому форматі їм запропонували з'ясувати, що думали про гру люди, які вже покинули палац Шенборнів.

Ведучий озвучував запитання, пов'язані з відповідями вибулих гравців. Присутні мали вгадати їхній вибір між двома кандидатами. За кожну правильну відповідь до спільного банку додавали гроші.

Гнатковський провів &quot;спіритичний сеанс&quot; у &quot;Зрадниках&quot;: учасники вгадували відповіді вибулих гравців
Ведучий шоу Олексій Гнатковський (фото надане пресслужбою)

Тож учасникам довелося пригадати попередні розмови, симпатії та підозри й спробувати зрозуміти, як їхні колишні суперники оцінювали інших.

Як учасники відреагували на випробування

Для Аліни Ковальської такий формат став несподіванкою. Особливо її вразило, наскільки впевнено Гнатковський почувався в ролі ведучого сеансу.

"Для мене це випробування стало повною несподіванкою. Було цікаво, незвично й трохи загадково. А пан Граф був просто неперевершений! Склалося враження, ніби проводити спіритичні сеанси - його звичне заняття і він робить це ледь не щодня. Настільки органічно він почувався в цій ролі!" - поділилася учасниця.

Гнатковський провів &quot;спіритичний сеанс&quot; у &quot;Зрадниках&quot;: учасники вгадували відповіді вибулих гравців
Учасники шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Що відомо про шоу "Зрадники"

"Зрадники" - українська адаптація міжнародного формату The Traitors та ексклюзивний проєкт SWEET.TV Originals. Гра починається з 21 учасника, троє з яких отримують роль зрадників.

Вони мають приховувати свою роль і поступово усувати вірних. Решта учасників намагається визначити, кому можна довіряти, та викрити зрадників. Головний приз проєкту - мільйон гривень.

Дев'ятий випуск другого сезону вийшов 5 листопада й уже доступний на SWEET.TV.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали, що одна з учасниць проєкту "Зрадники" - Лоліта Лайзан, після тривалого мовчання помирилася з батьком завдяки шоу.

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