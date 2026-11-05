Інна Бєлєнь розповіла про виснажливе лікування та аналіз на виявлення злоякісних клітин: "Імунітет на нулі"

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь , яка раніше була у стосунках із ветераном Олександром Тереном, розповіла про стан свого здоров'я. Після трьох днів без зв'язку з підписниками вона знову з'явилася в соцмережах і повідомила результати важливих аналізів.

Styler з посиланням на "сторіз" в Instagram знаменитості розповість про це детальніше.

Результати важливого дослідження

Останні кілька днів підписники Інни не отримували від неї звичних оновлень. Згодом блогерка пояснила, що чекала на результати важливого медичного дослідження. Тепер вона нарешті може поділитися новиною, яка принесла їй полегшення.

У своїх Instagram-stories Бєлєнь повідомила, що за результатами дослідження злоякісних клітин не виявили. Вона також показала шанувальникам частину цитологічного висновку на підтвердження своїх слів.

"Слава Богу, за результатами дослідження злоякісних клітин не виявили!" - написала вона.

Однак, на цьому проблеми зі здоров'ям не закінчилися. Інна розповіла, що має серому - патологічне накопичення рідини, яке в її випадку супроводжується запальним процесом.

За словами блогерки, рідину вже двічі відкачували, проте вона знову накопичується. Запалення також не вдається подолати, а температура майже щовечора підвищується майже до 38 градусів.

"Але у мене серома - патологічне скупчення рідини, яке в моєму випадку супроводжується запальним процесом. Рідину відкачували вже двічі, але вона знову накопичується. Майже щовечора температура 37,8°C, і запалення досі не проходить", - поділилась своїми новинами Інна.

Блогерка розповіла про стан свого здоров'я (скриншот)

Бєлєнь понад місяць приймає ліки та знову їде до клініки

Не менш тривожними виявилися й подробиці лікування. Інна зізналася, що вже понад місяць приймає медикаменти, зокрема антибіотики. До цього додається лікування бронхіальної обструкції, тож організм, за її словами, дуже виснажився.

Блогерка описала свій стан як відчуття, ніби імунітет уже на межі. Тому вона вирішила не відкладати подальше обстеження.

"Я вже понад місяць на медикаментах, зокрема антибіотиках, враховуючи це й лікування бронхіальної обструкції. Організм просто виснажений, відчуття, що імунітет уже на нулі", - додала вона.

За словами Інни, цього дня вона знову вирушає до Києва, де має відвідати клініку. Їй необхідно з'ясувати, чому запальний процес не минає і через що рідина продовжує накопичуватися навіть після проведених процедур.

"Тому сьогодні знову їдемо до Києва, у клініку. Треба нарешті розібратися, чому запалення не проходить, а рідина постійно накопичується", - зізналася блогерка.

Наостанок Інна подякувала підписникам за підтримку, зазначивши, що

багато людей хвилюються за неї та стежать за новинами про її самопочуття.

"Розповідаю це, щоб тримати вас у курсі, адже дуже багато хто писав і хвилювався за моє здоров'я. Я відчуваю вашу підтримку, і для мене це дуже цінно. Дякую вам!" - резюмувала вона.

Інна подякувала шанувальникам за підтримку (скриншот)

Що ще відомо про стан здоров'я експереможниці "Холостяка"

Нинішні проблеми зі здоров'ям - не перше випробування для Інни. Раніше блогерка розповідала, що ще в дитинстві їй діагностували сильний кіфосколіоз, а також виявили різницю в довжині ніг. Через викривлення хребта вона проходила тривале лікування та реабілітацію, а згодом зважилася на пластичні операції, зокрема для корекції асиметрії грудей.

У березні 2026 року, на 34-му тижні вагітності, Бєлєнь госпіталізували з лівосторонньою пневмонією. Після народження доньки вона також скаржилася на температуру та сильну слабкість. А вже восени розповіла, що за п'ять місяців після пологів їй вдалося скинути 27 кілограмів із набраної під час вагітності ваги.