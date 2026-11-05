Шеннен Догерті, Алісса Мілано та Голлі Марі Комбс: що сталося з зірками серіалу "Всі жінки - відьми"

Ролі сестер Галлівелл, Коула та Лео зробили їх упізнаваними в усьому світі. Проте після восьми сезонів серіалу кар'єрні шляхи акторів розійшлися: хтось отримав нові головні ролі , а хтось відійшов від зйомок.

Шеннен Догерті

Шеннен Догерті зіграла Прю Галлівелл - старшу із трьох сестер, яка мала здібність переміщувати предмети силою думки. Її героїня була однією з центральних у перших трьох сезонах, однак після третього сезону акторка залишила проєкт, а персонаж загинув за сюжетом.

На той момент Догерті вже була відомою завдяки ролі Бренди Волш у підлітковій драмі "Район Беверлі-Гіллз". Після виходу з "Всі жінки - відьми" вона продовжила зніматися в кіно й на телебаченні, зокрема з'явилася в серіалі North Shore.

Шеннен Догерті в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

У 2008 році акторка повернулася до образу Бренди Волш у спін-офі "90210". Згодом вона знову зустрілася з колишніми колегами в проєкті BH90210 (2019), де учасники оригінального акторського складу зіграли художньо переосмислені версії самих себе.

Шеннен Догерті в серіалі "Район Беверлі-Хіллз" (скриншот)

Останніми роками Догерті також працювала над подкастом Let's Be Clear. У ньому вона розповідала про кар'єру, стосунки з колегами, досвід роботи в Голлівуді та життя під час лікування онкологічного захворювання.

Шеннен Догерті в фільмі "Небезпечне місце" (скриншот)

13 липня 2024 року Шеннен Догерті померла у віці 53 років після тривалої боротьби з раком молочної залози. Її смерть стала великою втратою для шанувальників акторки та обох культових серіалів, у яких вона зіграла головні ролі.

Голлі Марі Комбс

Голлі Марі Комбс втілила Пайпер Галлівелл - сестру, яка спочатку могла зупиняти час, а згодом навчилася спричиняти вибухи. Її персонаж пройшов через усі вісім сезонів, а сама акторка стала однією з найвпізнаваніших зірок шоу.

Голлі Марі Комбс у серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

До цього Комбс уже мала успішний телевізійний досвід. Зокрема, вона знімалася в драмі Picket Fences, за роботу в якій отримала визнання критиків.

Після завершення "Всі жінки - відьми" акторка не поспішала повертатися до ролей відьом. У 2010 році вона приєдналася до серіалу "Миленькі ошуканки" (Pretty Little Liars), де зіграла Еллу Монтгомері - матір Арії. У цьому проєкті Комбс працювала до 2017 року.

Голлі Марі Комбс в серіалі "Миленькі ошуканки" (скриншот)

Проте в останні роки її діяльність дедалі більше пов'язана саме з історією культового фентезі. Разом із Браяном Краузе та Дрю Фуллером вона веде подкаст The House of Halliwell, у якому актори переглядають старі епізоди, діляться закулісними історіями та обговорюють роботу над серіалом.

У серпні 2026 року Комбс розповіла, що фактично відійшла від акторської професії. В інтерв'ю для власного подкасту вона пояснила, що останні пропозиції не викликали в неї бажання повертатися на знімальний майданчик. На її рішення також вплинули вікові обмеження та звуження вибору цікавих ролей для жінок у кіноіндустрії.

Водночас акторка не поставила остаточну крапку в кар'єрі й не виключила можливості повернення до зйомок у майбутньому.

Алісса Мілано

Алісса Мілано зіграла Фібі - наймолодшу із сестер Галлівелл, яка мала здатність бачити майбутнє. До участі у фентезі акторка вже була зіркою телебачення завдяки ситкому "Хто тут бос?" (Who's the Boss?) та серіалу "Район Мелроуз" (Melrose Place).

Алісса Мілано в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

Після завершення "Всі жінки - відьми" Мілано продовжила працювати на телебаченні. Вона отримала роль у комедії "Мене звати Ерл" (My Name Is Earl), згодом зіграла одну з головних героїнь серіалу "Коханки" (Mistresses), а також з'явилася в комедійному проєкті Netflix Wet "Hot American Summer: Ten Years Later".

Алісса Мілано в серіалі "Коханки" (скриншот)

Окремим напрямом її діяльності стало продюсування. Мілано працювала над фільмами "Зухвала" (Brazen, 2022) та "Who Are You People" (2023), у яких також виконала головні ролі.

Алісса Мілано в фільмі "Who Are You People" (скриншот)

Широку увагу до громадської діяльності акторки привернув рух #MeToo. У 2017 році вона закликала жінок розповідати про досвід сексуальних домагань, що допомогло поширити рух у соціальних мережах. Важливо, що його заснувала активістка Тарана Берк ще у 2006 році.

У 2025 році Мілано з'явилася в серіалі "Елсбет" (Elsbeth), а в січні 2026-го презентувала документальний проєкт Balance: A Perimenopause Journey, присвячений темі перименопаузи та жіночого здоров'я.

Роуз Макгавен - від Пейдж до режисури та життя за межами Голлівуду

Роуз Макгавен приєдналася до серіалу в четвертому сезоні, після того як Шеннен Догерті залишила проєкт. Вона зіграла Пейдж Меттьюс - зведену сестру Галлівелл, яка допомогла відновити Силу трьох.

Роуз Макгавен в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

До "Всі жінки - відьми" Макговен уже встигла заявити про себе в кіно. Однією з найвідоміших її ранніх робіт стала роль Тейтум Райлі у фільмі жахів "Крик" (Scream, 1996). Також вона зіграла головну героїню у стрічці "Королева випускного" (Jawbreaker, 1999).

Роуз Макгавен в фільмі "Крик" (скриншот)

Після завершення серіалу акторка продовжила працювати в кіно. У 2007 році вона з'явилася одразу у двох помітних проєктах: "Планета страху" (Planet Terror) Роберта Родрігеса та "Доказ смерті" (Death Proof) Квентіна Тарантіно.

Роуз Макгавен в фільмі "Доказ смерті" (скриншот)

Однак згодом її професійний шлях суттєво змінився. Макговен стала однією з найгучніших представниць руху #MeToo, публічно розповівши про сексуальне насильство з боку продюсера Гарві Вайнштейна. У 2018 році вона випустила мемуари Brave, у яких описала свій досвід роботи в Голлівуді.

Акторка також спробувала себе в режисурі. Її короткометражний фільм Dawn вийшов у 2014 році та був представлений на кінофестивалях.

Останніми роками Макговен фактично відійшла від традиційної голлівудської кар'єри. У 2020 році вона переїхала до Мексики, а в 2025-му розповідала про нове життя за межами США.

Роуз Макгавен зараз (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Втім, восени 2026 року акторка знову опинилася в центрі розважальних новин: 28 жовтня вона з'явилася як запрошена суддя сьомого сезону шоу The Boulet Brothers' Dragula.

Браян Краузе

Браян Краузе зіграв Лео Ваєта - хранителя світла, який спочатку допомагав сестрам Галлівелл, а згодом став чоловіком Пайпер. Їхня історія кохання та сімейне життя були одними з центральних сюжетів серіалу.

Браян Краузе в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

Після завершення "Всі жінки - відьми" актор продовжив зніматися в кіно й на телебаченні. Серед його робіт - незалежні фільми, телевізійні трилери та проєкти в жанрі жахів. Однак повторити популярність ролі Лео йому не вдалося.

Натомість у 2020-х роках Краузе повернувся до проєкту, який зробив його відомим. Разом із Голлі Марі Комбс і Дрю Фуллером він став ведучим подкасту The House of Halliwell.

Це не просто розмови про старі серії. Актори згадують історії зі знімального майданчика, обговорюють розвиток персонажів і розповідають про те, що залишилося за кадром. У 2026 році подкаст продовжує виходити, а його нові епізоди з'являються на платформах для прослуховування.

Джуліан Макмегон - від демона Коула до зірки "Частин тіла"

Джуліан Макмегон зіграв Коула Тернера - демона Белтазора, який закохався у Фібі Галлівелл. Їхні стосунки стали однією з найпопулярніших сюжетних ліній серіалу, а сам персонаж перетворився на одного з найвпізнаваніших героїв шоу.

Джуліан Макмегон в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

Після завершення роботи над "Всі жінки - відьми" Макмегон отримав роль, яка стала ще одним великим досягненням його кар'єри. У 2003 році він почав грати пластичного хірурга Крістіана Троя в драмі Nip/Tuck ("Частини тіла"). Серіал виходив до 2010 року, а актор отримав номінацію на премію "Золотий глобус" за цю роботу.

Джуліан Макмегон в серіалі "Частини тіла" (скриншот)

Не менш помітною стала його участь у кінофраншизі "Фантастична четвірка". Макмегон зіграв Віктора фон Дума у фільмах 2005 та 2007 років.

У наступні роки актор продовжував отримувати головні ролі. Зокрема, він зіграв спеціального агента Джессі Лакруа в серіалі FBI: Most Wanted, де працював протягом перших трьох сезонів.

Джуліан Макмегон в фільмі "Фантастична четвірка" (скриншот)

Його останньою роботою стала роль прем'єр-міністра Австралії у детективному серіалі Netflix "Резиденція" (The Residence), який вийшов у 2025 році.

2 липня 2025 року Джуліан Макмегон помер у віці 56 років після боротьби з онкологічним захворюванням. Про його смерть повідомила дружина актора.

Кейлі Куоко - від Біллі Дженкінс до "Теорії великого вибуху"

Кейлі Куоко приєдналася до "Всі жінки - відьми" в останньому, восьмому сезоні. Вона зіграла Біллі Дженкінс - молоду відьму, яка навчалася магії у сестер Галлівелл. Її персонаж став одним із центральних у фінальній частині історії.

Кейлі Куоко в серіалі "Всі жінки - відьми" (скриншот)

Однак найуспішніша сторінка кар'єри Куоко почалася вже після завершення фентезі. У 2007 році вона отримала роль Пенні в ситкомі "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory)

Кейлі Куоко в серіалі "Теорія великого вибуху" (скриншот)

Серіал виходив 12 сезонів і завершився у 2019 році. Куоко стала однією з його головних зірок, а роль Пенні принесла їй міжнародну популярність.

Після цього акторка вирішила змінити амплуа. У 2020 році вона зіграла головну героїню серіалу "Бортпровідниця" (The Flight Attendant) - стюардесу, яка опиняється в центрі кримінальної історії. За цю роботу Куоко отримала номінації на премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Кейлі Куоко в серіалі "Бортпровідниця" (скриншот)

Ще одним успішним напрямом стала озвучка. Вона подарувала голос Харлі Квінн в однойменному анімаційному серіалі DC, а також займається продюсуванням через власну компанію Yes, Norman Productions.