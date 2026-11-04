Ігри, у яких можна стати котом: Stray, Copycat, Cats and the Other Lives

Неонові вулиці, старовинні маєтки, загадкові ліси та звичайні міські подвір'я можуть виглядати зовсім інакше, якщо досліджувати їх на чотирьох лапах. У деяких відеоіграх коти не просто супроводжують головних героїв, а самі опиняються в центрі незвичайних пригод.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять атмосферних ігор для ПК, у яких можна перевтілитися в кота - від дослідження кіберпанкового міста до містичних подорожей та емоційних історій про пошук дому.

Stray

Stray - пригодницька гра від BlueTwelve Studio, у якій головним героєм стає рудий безпритульний кіт. Відокремившись від своєї родини, він опиняється у загадковому кіберпанковому місті, де замість людей живуть роботи, а неонові вивіски освітлюють занедбані будівлі.

Головний герой Stray (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться досліджувати вузькі провулки, стрибати дахами, пробиратися крізь вентиляційні шахти та розв'язувати головоломки. У мандрівці кота супроводжує маленький дрон B-12, який допомагає взаємодіяти з незнайомим світом. Водночас розробники зберегли звичайні котячі звички: можна нявкати, дряпати меблі, скидати предмети та влаштовуватися на відпочинок у найнесподіваніших місцях.

На мою думку, найсильніша сторона Stray - незвичайний контраст між похмурою науковою фантастикою та поведінкою звичайного кота. Серед іржавих конструкцій, роботів та небезпечних істот головний герой залишається твариною, для якої цікавість іноді важливіша за обережність. Саме через цю перспективу навіть знайомі елементи кіберпанку сприймаються зовсім по-іншому.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City - пригодницька гра від Double Dagger Studio, у якій маленький чорний котик після невдалого пробудження опиняється посеред великого міста. Йому потрібно знайти дорогу додому, проте навколо стільки цікавого, що повертатися до звичного життя зовсім не хочеться.

Кіт із Little Kitty, Big City (скриншот із гри)

Можна досліджувати вулиці, знайомитися з іншими тваринами, виконувати невеликі завдання та збирати кумедні капелюшки. Особливе місце займають котячі бешкети: дозволяється скидати предмети, заважати перехожим, пробиратися в незвичайні місця та відпочивати просто посеред міської метушні. Гра не змушує постійно рухатися за сюжетом, залишаючи чимало простору для самостійних пригод.

Мені найбільше подобається сама ідея міста, яке перетворюється на величезний майданчик для котячої цікавості. Звичайні для людини предмети тут стають перешкодами, іграшками або місцями для відпочинку. І хоча гра має яскравий мультяшний стиль, найбільше задоволення може принести не виконання завдань, а можливість на деякий час забути про людські правила поведінки.

Cat Detective Albert Wilde

Cat Detective Albert Wilde - атмосферна детективна пригода від грецької студії beyondthosehills, події якої розгортаються у Нью-Йорку 1930-х років. Головний герой - приватний детектив Альберт Вайлд, який має вигляд антропоморфного кота. Він переживає фінансові труднощі та береться за загадкову справу про вбивство, яка поступово набуває несподіваного розвитку.

Кіт із Cat Detective Albert Wilde (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться досліджувати місто, спілкуватися з незвичайними персонажами, проводити допити та розплутувати таємниці. Гра поєднує елементи інтерактивного кіно, детективу та наукової фантастики, а її сюжет торкається квантової теорії та паралельних всесвітів. Особливу атмосферу створюють чорно-біла графіка, джазові мотиви та гумор, характерний для пародій на класичні нуарні фільми.

Мене вражає те, як розробники переосмислили образ детектива зі старого голлівудського кіно. Замість суворого чоловіка в капелюсі маємо кота з непростим характером, фінансовими проблемами та сумнівними знайомствами. При цьому чорно-біла естетика, дивакуваті персонажі та абсурдні ситуації створюють відчуття, ніби випадково потрапив у забутий детективний фільм, де щось пішло зовсім не за сценарієм.

Cats and the Other Lives

Cats and the Other Lives - сюжетна пригода від Cultic Games, події якої розгортаються у старовинному маєтку родини Мейсонів. Після смерті Бернарда Мейсона його родичі повертаються до сімейного будинку, де поступово виринають давні конфлікти, нездійснені сподівання та приховані таємниці.

Родина і кіт із Cats and the Other Lives (скриншот із гри)

Спостерігати за родиною доведеться очима домашнього кота Аспена. Він пересувається кімнатами, досліджує меблі, взаємодіє з предметами та стає свідком розмов між мешканцями маєтку. Гра поєднує піксельну графіку, елементи інтерактивної історії та просте керування, побудоване навколо звичайної котячої поведінки. Поступово перед гравцем розкривається історія кількох поколінь родини.

Я вважаю особливо вдалою ідею показати сімейну драму через домашню тварину. Аспен не розмовляє, не має надприродних здібностей та не намагається свідомо розплутати чужі стосунки. Він просто живе поруч із людьми, які переживають складні моменти. Іноді саме його випадкова присутність дозволяє побачити те, що члени родини роками приховували одне від одного.

Copycat

Copycat - емоційна пригодницька гра від Spoonful Of Wonder, яка розповідає історію кішки Дон. Вона живе у притулку, не надто довіряє людям та переконана, що її справжнє місце - у дикій природі. Усе змінюється після знайомства з літньою жінкою Олів, яка вирішує забрати тварину додому.

Кішка Дон із Copycat (скриншот із гри)

Гравцеві доведеться досліджувати будинки, вулиці, провулки та дахи, спостерігаючи за навколишнім світом із перспективи кішки. На відміну від звичайних симуляторів котячого життя, Copycat зосереджується на сюжеті та переживаннях головної героїні. Гра має повне голосове озвучення, оригінальний музичний супровід та порушує непрості теми самотності, прив'язаності та страху бути покинутим.

Для мене найцікавіше в Copycat те, як розробники використали історію тварини для розмови про складні людські почуття. Дон не розуміє всіх причин чужих вчинків, проте безпосередньо відчуває їхні наслідки. За красивими пейзажами та звичайними котячими пригодами поступово відкривається історія, у якій знайти дорогу додому - зовсім не те саме, що знайти місце, де тебе справді чекають.