Літвінова назвала умову для повернення у суддівський склад шоу "МастерШеф"

Тетяна Літвінова висловилася про можливе повернення до кулінарного шоу "МастерШеф". Екссуддя не відкидає такого сценарію, проте має принципову умову.

Styler розповідає, від чого залежить рішення кулінарки та що відомо про її взаємини з колишніми колегами.

За якої умови Літвінова повернулася б на "МастерШеф"

У відео, яке поширили в TikTok, кулінарка пов'язала можливе повернення зі зміною суддівського складу. За її словами, вона не хоче поступатися власними принципами заради роботи в проєкті.

"Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди позвуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати?" - сказала Літвінова.

Вона пояснила, що на цьому етапі життя найбільше цінує внутрішній спокій і можливість бути чесною із собою та іншими.

"Я вже настільки доросла і всім все довела, що я просто живу для себе та своєї душі. І я хочу дивитись чесно людям в очі, що я і роблю. Хочу посміхатися, бути спокійною та щасливою", - додала кулінарка.

Її слова стосуються умов можливого повернення: у наведеній відповіді вона не повідомляє, що вже отримала запрошення від команди шоу.

Що Літвінова розповідала про конфлікт з Ектором

Про складнощі у спілкуванні з Хіменесом-Браво екссуддя говорила в інтерв'ю Аліні Доротюк 12 березня 2025 року. За її словами, спочатку вони знаходили спільну мову, але згодом взає ини погіршилися.

Літвінова пояснювала, що їй було важко пристосуватися до мінливої поведінки колеги: одного дня він міг бути привітним, а іншого - не вітатися чи уникати спілкування.

Окремо вона згадувала ситуації під час оцінювання страв. За словами кулінарки, Ектор говорив іспанською, поки вона коментувала роботи учасників перед камерами. Вона не розуміла його слів і просила їх перекладати.

Тетяна стверджувала, що це заважало їй працювати, однак з'ясовувати стосунки перед учасниками шоу вона не хотіла.

Як Ектор раніше реагував на це

Хіменес-Браво коментував висловлювання колишньої колеги в інтерв'ю Маші Єфросиніній, опублікованому 5 серпня 2025 року.

За його словами, повної розмови Літвінової з Доротюк він не дивився, але бачив окремі уривки в TikTok. Шеф-кухар висловив здивування тим, що через роки після відходу з проєкту вона повертається до непорозумінь на знімальному майданчику.

Ектор також наголосив на ролі "МастерШеф" у її кар'єрі. На його думку, шоу дало Літвіновій впізнаваність, тому сам він у подібній ситуації зосередився б на власних досягненнях і вдячності проекту.

Цей коментар стосувався її попередніх слів у 2025 році.

Коли Літвінова залишила шоу та хто її замінив

Літвінова була суддею основного "МастерШеф" із третього до восьмого сезону. У 2019 році до суддівської команди приєдналася Єлизавета Глінська, а згодом її змінила Ольга Мартиновська.

Співпрацю з Літвіновою припинили після завершення контракту. Водночас підтвердження, що саме конфлікт з Ектором став причиною цього рішення, немає.

Після відходу з телепроєкту кулінарка розвивала власний YouTube-канал. Вона також відкрила інтернет-магазин кухонної техніки та приладдя. Про цей напрям роботи Літвінова говорила в інтерв'ю 2024 року.

Що сталося між Літвіновою та Мартиновською

Суперечки довкола роботи на "МастерШеф" зачепили і стосунки Літвінової з Ольгою Мартиновською. Вони були близькими подругами та кумами: Тетяна хрестила доньку Ольги Віру.

Літвінова розповідала, що не відчула від подруги підтримки після завершення співпраці з проєктом. Мартиновська, зі свого боку, не вважала власну участь у шоу зрадою.

У квітні 2025 року Ольга пояснювала, що заздалегідь повідомила Тетяні про кастинг і отримала від неї підтримку. Також вона наголошувала, що прийшла до суддівської команди вже після Єлизавети Глінської.

"Мені щиро шкода і боляче втратити ці стосунки. Я дуже поважаю Таню і люблю", - говорила Мартиновська.