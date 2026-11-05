Курячі міні-торікацу в паніруванні панко: хрустка закуска в духовці або аерогрилі (фото)

Японська страва торікацу має простий принцип приготування: курку панірують і запікають до золотистої скоринки. Цей варіант адаптований для аерогриля та духовки. На приготування разом з підготовкою у мене пішло не більше 40 хвилин.

Курячі міні-торікацу в паніруванні панко

Інгредієнти

Куряче філе - 1 шт. (приблизно 350 г),

Яйця - 2 шт,

Борошно - 50 г,

Панірувальні сухарі панко - 75 г,

Сіль, перець та інші спеції - за смаком,

Соєвий соус і кунжут - для подачі.

Етапи приготування

Для початку, я промила куряче філе, обсушила паперовими рушниками. Після цього нарізала невеликими шматочками, приблизно однакового розміру.

Приблизні розміри шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Підготуйте три окремі тарілки: в одну насипте борошно, у другу розбийте яйця, додайте спеції та збийте виделкою, а в третю пересипте сухарі панко.

Кожен шматочок спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а наприкінці ретельно покрийте сухарями панко. Сухарі панко трохи притискайте до шматочка.

Послідовність занурення курки (фото: Юлія Шиканова)

Викладіть шматочки курки в кошик аерогриля в один шар або на деко, застелене пергаментом. Залиште між ними трохи простору, щоб вони рівномірно пропікалися. Для ще виразнішої хрусткої скоринки я злегка скропила панірування олією перед запіканням.

Готуйте в аерогрилі або духовці приблизно 30 хвилин за температури 200 градусів. Час може змінюватися залежно від розміру шматочків і потужності приладу. Переконайтеся, що курка повністю приготувалася всередині (температура в центрі має досягти 74 °C).

Готова страва (фото: Юлія Шиканова)

Готові міні-торікацу перекладіть на тарілку. Я подавала з соєвим соусом, але також можна додати кунжут.

Страва містить яйця, пшеницю (глютен) та сою. Перевіряйте склад панірувальних сухарів і соєвого соусу на наявність додаткових алергенів.