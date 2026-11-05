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Корисне 05 листопада 2026 · 13:13

Геомагнітна активність до кінця тижня: прогноз магнітних бур від NOAA

Як змінюватиметься геомагнітна активність із 5 до 8 листопада та на які дні припаде найбільше збурення
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Геомагнітна активність до кінця тижня: прогноз магнітних бур від NOAA

У чоловіка болить голова через магнітні бурі (колаж: Styler)

До кінця тижня геомагнітна обстановка може помітно змінитися. Після відносно спокійного періоду фахівці прогнозують посилення активності, пов'язане із сонячним вітром.

Styler розповідає, якою буде геомагнітна активність до кінця тижня.

Магнітні бурі 5-8 листопада

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, оприлюдненим 5 листопада 2026 року, найпомітніші коливання очікуються напередодні вихідних та в суботу.

Прогнозовані максимальні значення Kp:

  • 5 листопада, четвер - 3,67. Помірні коливання без магнітної бурі.
  • 6 листопада, п'ятниця - 4,67. Пізно ввечері можливе посилення до рівня G1.
  • 7 листопада, субота - 5. Прогнозується слабка магнітна буря.
  • 8 листопада, неділя - 2. Попередньо очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Найвищу активність прогнозують у ніч із 6 на 7 листопада. За київським часом показник Kp 5 очікується приблизно з 02:00 до 05:00 суботи.

Що означає індекс Kp

Як пояснює Німецький дослідницький центр геонаук GFZ, Kp характеризує рівень збурення магнітного поля Землі. Показник визначають за даними наземних обсерваторій протягом трьохгодинних інтервалів.

Шкала охоплює значення від 0 до 9. Показники нижче 5 не належать до магнітних бур, а значення від 5 відповідають штормовим рівням G1-G5.

Найнижчим із них є G1, тоді як G5 позначає екстремальну геомагнітну бурю.

Чи небезпечні прогнозовані магнітні бурі

За класифікацією Управління ООН зі зменшення ризику катастроф, збурення рівня G1 можуть спричиняти незначні коливання в електромережах та впливати на роботу супутників. Також під час таких явищ можливі полярні сяйва у високих широтах.

Щодо самопочуття людей, переконливих доказів прямого впливу геомагнітних коливань на головний біль, артеріальний тиск або сон наразі недостатньо.

Геологічна служба США зазначає, що магнітне поле Землі безпосередньо не впливає на здоров'я людини.

Тому погіршення самопочуття не варто автоматично пов'язувати з космічною погодою. Якщо з'являються незвичні або виражені симптоми, важливо шукати їхню справжню причину.

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