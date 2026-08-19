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Головна Люди Одна стала мамою, інша повернулася до екса: як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном
Люди 19 серпня 2026 · 08:09

Одна стала мамою, інша повернулася до екса: як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном

Минуло майже два роки після зйомок 13 сезону і життя фіналісток склалося зовсім не так, як можна було очікувати після фіналу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Одна стала мамою, інша повернулася до екса: як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном

Екс-холостяк Олександр Терен і фіналістки шоу - Інна Бєлєнь і Анастасія Юзьвак (колаж: Styler)

У фіналі 13 сезону за серце Олександра Терена боролися Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Перша отримала каблучку та статус переможниці, але вже невдовзі пара розійшлася, а друга після реаліті несподівано повернулася до колишнього коханого.

Styler розповідає, як змінилося життя обох фіналісток після "Холостяка" та чим вони займаються зараз.

Інна Бєлєнь

Під час проєкту між Інною Бєлєнь та Олександром Тереном поступово виникли почуття, які привели пару до фіналу. Саме їй головний герой вручив каблучку, а після завершення зйомок вони вирішили перевірити свої стосунки вже у звичайному житті.

Переможниця Холостяк 13: кого вибрав Холостяк Олександр ТеренОлександр Терен і Інна Бєлєнь (фото: stb.ua)

На початку 2025 року пара ще намагалася будувати спільне майбутнє. Однак невдовзі між ними виникли розбіжності, а 4 лютого Терен та Бєлєнь офіційно повідомили про розставання. Колишні закликали не спекулювати на причинах свого рішення та зазначили, що надалі кожен іде власним шляхом.

Чи разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь після проєкту Холостяк 2024Інна та Олександр після проєкту (фото: stb.ua)

Як Інна живе після проєкту

Після завершення "Холостяка" стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена тривали недовго. У лютому 2025 року пара підтвердила розрив, після чого Інна почала нову сторінку особистого життя.

Її обранцем став Іван Яловенко - чоловік, якого вона знала ще зі шкільних років. Після участі в реаліті вони знову почали спілкуватися, а навесні 2025 року Інна вперше показала коханого публіці. Наприкінці року пара заручилася.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про те, як склалося життя іншої фіналістки реаліті-шоу, в якому холостяком був Алекс Топольський, - Катерину Лозовицьку.

Теги: Холостяк Люди
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