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Головна Люди Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця "Фабрики зірок"
Люди 05 листопада 2026 · 15:36

Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця "Фабрики зірок"

Артистка, яка нині відома під ім'ям Zi Faámelu, представила власне токшоу та показала перші кадри нового проєкту
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця "Фабрики зірок"

Зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль (колаж: Styler)

Зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль, нині відома під псевдонімом Zi Faámelu, оголосила про запуск власного токшоу. Після тривалої перерви в публічній діяльності артистка вирішила спробувати себе в ролі ведучої.

Як розповідає Styler із посиланням на Instagram артистки, Zi Faámelu представила перші кадри власного токшоу, розкрила дату прем'єри та пояснила, чому вирішила запустити авторський проєкт.

Борис Апрєль анонсував власне шоу

Zi Faámelu - саме такий творчий псевдонім зараз має Борис Апрєль - представила авторський проєкт The Zi Faámelu Show, який виходитиме на YouTube. Прем'єра запланована на 8 листопада 2026 року, а нові випуски з'являтимуться щонеділі.

Артистка зізналася, що протягом багатьох років мріяла про власне токшоу. Її завжди приваблювали відверті розмови, особисті історії гостей та атмосфера телевізійних студій.

Але з часом вона зрозуміла, що не обов'язково чекати запрошення від продюсерів, адже створити власний майданчик для спілкування можна самостійно.

"Ера соціальної ізоляції офіційно завершилася!" - написала Zi Faámelu у своєму Instagram.

За словами виконавиці, новий проєкт стане місцем для щирих розмов про кохання, стосунки, особистісні зміни та пошук себе.

"Навіщо чекати, поки хтось дасть мені сцену, якщо я можу створити власну - місце, де зможу бути собою на повну, найбільш справжньою та відкритою?" - пояснила артистка.

Zi Faámelu також пообіцяла глядачам багато особистих історій, гумору та несподіваних зізнань.

Який вигляд має артистка зараз

Анонс нового шоу Zi Faámelu супроводила свіжими світлинами та промороликом, у яких продемонструвала свій нинішній образ.

Артистка зберегла впізнавану світлу зачіску, однак тепер віддає перевагу короткому волоссю з об'ємною укладкою. Її образ доповнюють виразний макіяж та елегантне вбрання.

Куди зник Борис Апрєль і що відомо про артиста

Широку популярність Борис Апрєль здобув у 2008 році завдяки участі у другому сезоні української "Фабрики зірок".

Виконавець запам'ятався глядачам незвичайним сценічним образом, світлим волоссям та піснями "Звёздный воин" і "Космос, прием".

Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця &quot;Фабрики зірок&quot;
Борис Апрель ( фото з відкритих джерел)

У 2018 році артистка повернулася на українське телебачення під ім'ям Зіанджа. Тоді вона взяла участь у восьмому сезоні "Голосу країни" та відкрито розповіла про свою гендерну ідентичність.

Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця &quot;Фабрики зірок&quot;
Зіанджа ( фото: 1+1 media)

Згодом виконавиця почала використовувати нове творче ім'я - Zi Faámelu.

У жовтні 2026 року Zi Faámelu несподівано нагадала про себе під час оновленої "Фабрики зірок", яка виходить на платформі SWEET.TV. Артистка, записала відеозвернення до учасників четвертого прайм-шоу.

Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця &quot;Фабрики зірок&quot;
Zi Faámelu (фото: скриншот)

Вона закликала молодих виконавців не боятися експериментувати, змінюватися й залишатися собою, попри очікування оточення.

Раніше Styler також розповідав, яким є Андрій Данилко поза сценічним образом Вєрки Сердючки.

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