Курячий салат із помідорами та сиром в ананасово-горіховій крихті: простий рецепт (фото)

Іноді навіть зі звичних продуктів можна приготувати салат, який вразить незвичайним поєднанням смаків. У цьому рецепті ніжні, солодкуваті та свіжі нотки доповнюють одна одну, а сама страва виходить яскравою та апетитною.
Власним рецептом салату ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 2 порції
Для салату:
- Готова курятина без кісток - 200 г
- Жовті помідори - 2 середні
- Листя салату - 70 г
- Густий вершковий сир без добавок - 120 г
- Консервований ананас - 30 г м'якоті без сиропу
- Фундук - 30 г.
Для заправки:
- Грецький йогурт без добавок - 60 г
- Медова гірчиця - 2 ч. л.
- Французька гірчиця - 1 ч. л.
- Мед - 1 ч. л.
Час приготування з готовою куркою - близько 20 хвилин.
Як приготувати салат
1. Підготуйте курку та овочі
Відварену або запечену курку охолодіть і наріжте невеликими шматочками. Листя салату промийте, обсушіть та порвіть руками. Помідори наріжте шматочками.
Я обрала саме жовті помідори, адже їхній ніжний, солодкуватий смак гармонійно доповнює інші інгредієнти салату. Проте ви можете використати червоні або рожеві помідори, залежно від власних уподобань.
2. Обкачайте сир з ананасом у горіхах
Фундук висипте на суху сковорідку та підсмажуйте на невеликому вогні приблизно 3-5 хвилин, періодично помішуючи. Коли горіхи стануть ароматними, зніміть їх із вогню, охолодіть та дрібно посічіть ножем.
З консервованого ананаса злийте сироп, а м'якоть промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Дуже дрібно наріжте ананас та вмішайте його в холодний вершковий сир. Обирайте густий сир, який добре тримає форму.
Чайною ложкою відділяйте невеликі порції сирної маси та обережно обкачуйте їх у подрібненому фундуку, щоб горіхова крихта вкрила кожен шматочок з усіх боків.
3. Змішайте заправку
До грецького йогурту додайте медову та французьку гірчицю, а також чайну ложку меду. Ретельно перемішайте до однорідності.
Я вирішила поєднати два види гірчиці, щоб заправка мала не лише солодкуватий смак, а і легку пікантність. Мед додавайте поступово, орієнтуючись на власні вподобання.
4. Зберіть салат
Розкладіть листя на дві тарілки, додайте шматочки курки, помідори та сир з ананасом у горіховій крихті.
Я поливала заправкою вже готовий салат, щоб усі інгредієнти залишалися добре помітними, а горіхова крихта не розмокала завчасно.
Якщо готуєте страву заздалегідь, додавайте соус безпосередньо перед подачею.
Алергени: молочні продукти (лактоза), горіхи, мед та гірчиця.
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