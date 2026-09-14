"Зрадники" повертаються з новими випробуваннями: 21 учасник побореться за 1 мільйон гривень

17 вересня на SWEET.TV стартує другий сезон психологічного детективного реаліті "Зрадники". Цього разу в грі змагатиметься 21 учасник , випробування стануть складнішими, з’являться нові ігрові артефакти, а призовий фонд становитиме 1 мільйон гривень.

Styler розповідає, хто братиме участь у новому сезоні, як працює гра та що змінилося порівняно з першим сезоном.

Що таке "Зрадники"?

"Зрадники" - українська адаптація міжнародного формату The Traitors, який поєднує психологічну гру, соціальний експеримент і детективне реаліті. Українську версію веде Олексій Гнатковський.

На початку гри учасники отримують одну з двох ролей - вірного або зрадника. При цьому вони не знають ролей одне одного.

Завдання вірних - виявити зрадників і дійти до фіналу, не дозволивши їм перемогти.

Зрадники, навпаки, мають залишатися непоміченими, впливати на рішення групи та поступово позбавлятися своїх суперників. Тут немає сценарію, а результат залежить від рішень самих учасників.

Вони спостерігають за поведінкою одне одного, обговорюють підозри, створюють союзи та намагаються зрозуміти, кому можна довіряти.

Коли дивитися шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Як працює гра

Одна з головних механік "Зрадників" - "Круглий стіл". Учасники збираються разом і обговорюють, кого підозрюють у тому, що він може бути зрадником. Після цього голосують за усунення одного з гравців.

Паралельно зрадники отримують можливість впливати на те, хто залишатиметься у грі. Тому кожне рішення може мати наслідки не лише для того, кого підозрюють, а й для всіх гравців.

Вдень учасники проходять командні випробування та заробляють гроші до призового фонду. Увечері гра переходить у зовсім іншу площину, це вже розмови, підозри, голосування та спроби зрозуміти, хто насправді грає проти команди.

Реаліті "Зрадники" повертається на екрани (фото надане пресслужбою)

Що відомо про перший сезон

Перший сезон показав, наскільки швидко в такій грі змінюються довіра та союзи. Учасники могли почати день як союзники, а вже ввечері опинитися по різні боки під час голосування.

При цьому зрадникам доводилося постійно балансувати: залишатися достатньо активними, щоб впливати на гру, але не настільки, щоб привернути до себе зайву увагу.

Вірні, навпаки, мали ухвалювати рішення без можливості перевірити свої підозри. Саме ця невизначеність стала однією з головних особливостей формату - глядач разом з учасниками намагається зрозуміти, кому можна довіряти.

Перший сезон став найуспішнішим оригінальним проєктом SWEET.TV та зібрав понад 12 мільйонів переглядів.

Олексій Гнатковський - ведучий шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Хто братиме участь у другому сезоні

У новому сезоні змагатимуться 21 учасник із різним професійним та життєвим досвідом.

Серед них відомі українські блогери та медійні герої: журналістка Раміна Есхакзай, блогер-мільйонник Дмитро Варварук, комік із "Левів на джипі" Костянтин Трембовецький та супермодель Тетяна Брик.

Раміна Есхакзай у шоу "Зрадники" (фото надане пресслужбою)

Що нового у другому сезоні

У новому сезоні зміниться не лише склад учасників. Їхнє знайомство розпочнеться ще до приїзду в палац Шенборнів - усі вирушать до локації одним потягом. Тож перші розмови, знайомства та спостереження почнуться ще до офіційного старту гри.

З’являться і нові ігрові артефакти, які можуть впливати на перебіг подій, а випробування стануть важливішою частиною історії сезону.

Зміниться і призовий фонд. Цього разу учасники змагатимуться за 1 мільйон гривень. При цьому гроші, які команда не зможе заробити під час випробувань, повернути вже не вдасться.

Ще одним новим елементом стане персонаж на ім’я Соломій - дворецький із потойбіччя. Він стане частиною нової історії сезону та доповнить атмосферу палацу.

Другий сезон, як і перший, знімали в палаці Шенборнів на Закарпатті, однак цього разу глядачі побачать більше його просторів. Команда відкрила для зйомок нові приміщення, частину яких довелося відновлювати.

Палац Шенборнів (фото надане пресслужбою)

Коли дивитися другий сезон

Прем’єра другого сезону "Зрадників" відбудеться 17 вересня на SWEET.TV. У день прем’єри глядачам покажуть одразу кілька епізодів. Надалі нові випуски виходитимуть щочетверга.