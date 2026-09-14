11-річна учасниця "Україна має талант" встановила світовий рекорд: вимовила скоромовку з 1328 слів

11-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила світовий рекорд просто на сцені "Україна має талант". Дівчинка напам’ять продекламувала скоромовку з 1328 слів.

Styler розповідає, як школярці вдалося встановити новий рекорд і чому своє досягнення вона вирішила присвятити благодійності.

Школярка встановила світовий рекорд на "Україна має талант"

У новому випуску шоу 11-річна Кіра вийшла на сцену з незвичайним номером, дівчинка мала відтворити напам’ять величезну скоромовку українською мовою.

У результаті вона продекламувала текст із 1328 слів, або 2780 складів, за 7 хвилин 35 секунд. Дівчинка отримала три "так" від суддів.

Просто під час шоу представники Національного реєстру рекордів України підтвердили новий результат у категорії "Найдовша скоромовка серед слов’янських мов, відтворена напам’ять дитиною українською мовою".

Для Кіри це вже не перше подібне досягнення. Три роки тому Касинець уже потрапила до Національного реєстру рекордів України.

Тоді 8-річна дівчинка у прямому ефірі одного з телеканалів продекламувала скоромовку з 1035 слів за 6 хвилин 23,95 секунди.

Світовий рекорд присвятила збору для Superhumans

Свій попередній рекорд вона присвятила ЗСУ та закликала українців долучитися до збору на дрон DJI Mavic 3 FMC. Необхідну суму вдалося зібрати за кілька днів.

Новий результат Кіра також вирішила використати для допомоги іншим.

Цього разу юна рекордсменка прагне зібрати кошти для Superhumans Center - центру, який допомагає військовим і цивільним, що постраждали внаслідок війни, зокрема займається протезуванням та комплексною реабілітацією. "Банка" для зборів вже відкрита.

"Перший рекорд був моєю мрією, а світовий - став її здійсненням, - ділиться 11-річна рекордсменка Кіра Касинець. - Але я хочу, щоб ці 1328 слів стали не лише моїм особистим досягненням, а й допомогли комусь зробити свій крок уперед", - розповіла школярка.

"Тому я присвячую цей рекорд збору для Superhumans. Бо справжній рекорд - це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому", - додала вона.

Як Кіра готувалася до рекорду

До нового виступу школярка готувалася кілька місяців. Сам текст вона вивчила доволі швидко, а найбільше часу пішло на відпрацювання артикуляції, чіткої вимови та швидкості декламування.

Головним завданням було пройти всю скоромовку у дуже швидкому темпі й при цьому не пропустити та не "з’їсти" жодного слова.

За словами батьків, мовні здібності Кіри проявилися дуже рано. Уже у рік вона чітко вимовляла близько 80 слів.

З чотирьох років дівчинка почала вчити напам’ять і декламувати десятки дорослих поезій українських авторів. Особливо їй полюбилися твори Ліни Костенко. У 2023 році Кіра створила авторський відеопроєкт "Ліна Костенко: відповідь кожному".

Також вона зняла фільм-присвяту Кузьмі Скрябіну, а під псевдонімом Lady Kira випустила кілька пісень, серед яких "Прощавай, рідна школо" та "Мама" у дуеті з TAYANNA.