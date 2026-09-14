"Зрадники" возвращаются с новыми испытаниями: 21 участник сразится за 1 миллион гривен

17 сентября на SWEET.TV стартует второй сезон психологического детективного реалити "Зрадники". На этот раз в игре сразится 21 участник , испытания станут сложнее, появятся новые игровые артефакты, а призовой фонд составит 1 миллион гривен.

Styler рассказывает, кто будет участвовать в новом сезоне, как работает игра и что изменилось по сравнению с первым сезоном.

Что такое "Зрадники"?

"Зрадники" - украинская адаптация международного формата The Traitors, в котором сочетаются психологическая игра, социальный эксперимент и детективное реалити. Украинскую версию ведет Алексей Гнатковский.

В начале игры участники получают одну из двух ролей - верного или предателя. При этом они не знают ролей друг друга.

Задача верных - выявить предателей и дойти до финала, не позволив им победить.

Предатели, напротив, должны оставаться незамеченными, влиять на решения группы и постепенно избавляться от своих соперников. Здесь нет сценария, а результат зависит от решений самих участников.

Они наблюдают за поведением друг друга, обсуждают подозрения, создают союзы и пытаются понять, кому можно доверять.

Когда смотреть шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Как работает игра

Одна из главных механик "Зрадників" - "Круглый стол". Участники собираются вместе и обсуждают, кого подозревают в том, что он может быть предателем. После этого голосуют за устранение одного из игроков.

Параллельно предатели получают возможность влиять на оставшихся в игре. Поэтому каждое решение может иметь последствия не только для подозреваемого, но и для всех игроков.

Днем участники проходят командные испытания и зарабатывают деньги в призовой фонд. Вечером игра переходит в совсем другую плоскость, это уже разговоры, подозрения, голосования и попытки понять, кто действительно играет против команды.

Реалити "Зрадники" возвращается на экраны (фото предоставлено пресс-службой)

Что известно о первом сезоне

Первый сезон показал, как быстро в такой игре меняются доверие и союзы. Участники могли начать день как союзники, а уже вечером оказаться по разные стороны во время голосования.

При этом предателям приходилось постоянно балансировать: оставаться достаточно активными, чтобы влиять на игру, но не настолько, чтобы привлечь лишнее внимание.

Верные, напротив, должны принимать решение без возможности проверить свои подозрения. Именно эта неопределенность стала одной из главных особенностей формата - зритель вместе с участниками пытается понять, кому можно доверять.

Первый сезон стал успешным оригинальным проектом SWEET.TV и собрал более 12 миллионов просмотров.

Алексей Гнатковский - ведущий шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Кто будет участвовать во втором сезоне

В новом сезоне будут соревноваться 21 участник с разным профессиональным и жизненным опытом.

Среди них известные украинские блогеры и медийные герои: журналистка Рамина Эсхакзай, блогер-миллионник Дмитрий Варварук, комик из "Левів на джипі" Константин Трембовецкий и супермодель Татьяна Брик.

Рамина Эсхакзай в шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Что нового во втором сезоне

В новом сезоне изменится не только состав участников. Их знакомство начнется еще до приезда во дворец Шенборнов - все отправятся в локацию одним поездом. Первые разговоры, знакомства и наблюдения начнутся еще до официального старта игры.

Появятся и новые игровые артефакты, которые могут влиять на ход событий, а испытания станут более важной частью истории сезона.

Сменится и призовой фонд. В этот раз участники будут соревноваться за 1 миллион гривен. При этом деньги, которые команда не сможет заработать при испытаниях, вернуть уже не удастся.

Еще одним новым элементом станет персонаж по имени Соломий - дворецкий из потустороннего мира. Он станет частью новой истории сезона и дополнит атмосферу дворца.

Второй сезон, как и первый, снимали во дворце Шенборнов на Закарпатье, однако в этот раз зрители увидят больше его просторов. Команда открыла для съемок новые помещения, часть которых пришлось восстанавливать.

Дворец Шенборнов (фото предоставлено пресс-службой)

Когда смотреть второй сезон

Премьера второго сезона "Предателей" состоится 17 сентября на SWEET.TV. В день премьеры зрителям покажут сразу несколько эпизодов. В дальнейшем новые выпуски будут выходить каждый четверг.