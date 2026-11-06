Пані Бабловська о шоубизе, деньгах и новой песне "Буси": "Я пришла не на один сезон!"

Пані Бабловська - комедийный образ актера и юмориста Александра Степаненко, который знаком зрителям из "Ліги сміху" . Теперь героиня имеет свои песни и клипы и развивает "Бабловський Всесвіт".

В шутливом блиц-интервью Styler Степаненко ответил на вопросы в образе Пані Бабловської. Поговорили о первых впечатлениях от шоубизнеса, мужчинах, на которых можно сэкономить, и советах быть скромнее, которые не стоит слушать.

– Пані Бабловська, что вас больше всего удивило в шоу-бизнесе после первых релизов? Уже было чувство: "Куда я попала"?

– Ой, дитя, я думала, что самое тяжелое в жизни уже позади. А тут оказывается, что песню записать - это еще полдела. Затем клип, фотосессия, интервью, всем ответить, еще и при этом выглядеть прилично.

Но мне нравится! Я всю жизнь хотела, чтобы она была интересна, а не только кастрюли, базар и разговоры о погоде. Теперь у меня песни, съемки, концерты. Кастрюли тоже никуда не делись, не волнуйтесь.

– Когда ваши песни называют просто приколом, вас это затрагивает? Готовы выпустить что-нибудь настолько личное, чтобы всем стало не до шуток?

– Знаете, что интересно? Люди смеются над песней, а потом идут и поют ее целый день. Может, не такой уж и прикол? А что касается личного… У меня таких историй на целый альбом, и не на один. Но все сразу я не выложу. Нужно же, чтобы людям было интересно, что там дальше.

– "Дама при грошах" - это еще и повод для чужих подсчетов. На что Пані Бабловська никогда не пожалеет денег?

– На путешествия! Я столько лет сидела дома, что теперь, когда вижу билет, рука сама тянется к кошельку. И гостей. Если уж накрывать стол, то чтобы людям было что вспомнить, а не три бутерброда на тарелке. Ну и на внуков, конечно. Хотя они и без моего разрешения умеют вытащить из бабушки все, что нужно. (смеется)

Я так думаю: деньги должны доставлять радость. Что это за жизнь, когда все откладываешь на потом? "Потом" может и не наступить.

– А на чем можно легко сэкономить?

– На мужчинах, которые обещают золотые горы, а потом не могут заплатить за кофе! (смеется) Мне еще одного внука воспитывать не нужно, своих хватает.

А если серьезно, то на понтах. Купить дорогую вещь, потому что она тебе нравится, пожалуйста. А тратить кучу денег, чтобы соседке что-то доказать, так уже без меня.

– В клипе "Lady on the Beach" снялся Арам Арзуманян. Почему выбрали именно его?

– Потому что с ним смешно! Арам харизматичный, хорошо чувствует юмор и перед камерой не теряется. А мне нужен был партнер, с которым можно разыграть целую историю, а не просто постоять рядом, улыбнуться и разойтись. Я люблю, когда в кадре есть с кем пошутить.

– Каким должен быть современный мужчина, чтобы с ним захотелось познакомиться?

– Ой, здесь я могу долго! (смеется) Во-первых, чтобы не был скупой. Я не говорю, что он должен сразу купить дворец. Но если уж пришли в ресторан, не нужно доставать калькулятор и делить счет до копейки.

Во-вторых, чтобы имел чувство юмора. С человеком, не понимающим шуток, долго не усидишь. И чтоб держал слово. Сказал, что придет в шесть, то в шесть и приходит, а не в пятницу на следующей неделе.

– А женщина?

– А женщина пусть будет с характером. Чтобы и пошутить могла, и за себя постоять, и не растерялась, когда жизнь подкинет сюрприз. А она подбрасывает, особенно когда ты уже ничего не просишь!

И главное: не нужно переделывать себя под кого-нибудь. Сегодня ему нравится одно, завтра другое, а послезавтра он вообще на рыбалку уехал. И что, нам каждый раз себя перекраивать?

– Пані Бабловська верит в дружбу с мужчинами? А в женскую дружбу?

– Конечно, верю! Только не в ту, что до первой ссоры или первой одолженной кастрюли. Я верю в крепкую дружбу. Это когда можно позвонить ночью, и человек не спрашивает "Что произошло?", а спрашивает "Куда ехать?".

И мне все равно, мужчина это или женщина. Главное, чтобы без зависти и без подсчетов, кто кому сколько раз звонил и кто кому что должен.

Таких людей у меня немного, но я их ценю больше любых денег. А я же дама при деньгах, так что это что-то значит!

– Что вас больше раздражает: когда поучают, как женщине выглядеть, или когда объясняют, как вести себя? Какой "добрый совет" вы можете назвать самым глупым?

– Меня раздражает, когда начинают считать мой возраст и объяснять, что мне уже можно, а что нет. Петь нельзя, по сцене бегать нельзя, ярко одеваться тоже нельзя. А кто это решил? Покажите мне этого человека, я с ним поговорю.

Самый глупый совет - "нужно быть скромнее". Зачем? Чтобы меня меньше замечали? Я столько лет прожила, чтобы теперь прятаться за занавеской? Нет, дорогие. Если уж выходить, так, чтобы потом долго вспоминали!

– Какой комментарий о себе вы прочли и подумали: "А вот это уже больно"? Показываете, когда вас что-то затрагивает или отшучиваетесь?

– Пишут всякое. Кто-то пишет, что я смешная, кто-то, что странная, а кто-то не понимает, зачем я вообще пою. Не всем же иметь вкус. (смеется)

И я заметила: как только ты за что-то берешься, сразу находятся те, кто объясняет, почему ничего не получится. А когда выходит, они первыми приходят посмотреть.

– Вы производите впечатление человека, которого трудно смутить. Когда последний раз растерялись и не знали, что ответить?

– Когда мне показали первые эскизы сценических костюмов! Смотрю и думаю: "Это все мне? Может, вы еще кого-то пригласили?" (смеется ) А вообще чаще всего меня сбивают с толку внучки и внучки. У них бывают такие идеи, что мне сначала хочется перекреститься, а потом пробовать. Но хорошо, что они не дают мне засидеться. Если бы я всегда знала, что будет дальше, зачем мне тогда шоу-бизнес?

– С кем из украинских артистов хотели бы записать дуэт?

– Ой, карты я пока не раскрываю! Мне нравятся артисты, которые имеют свой стиль и не боятся быть смешными. Спеть с кем-то красивую песню и разойтись мне неинтересно. Хочется, чтобы была история, и люди смотрели и говорили: "Вот они дали!".

– А с кем бы не стали работать, даже если бы вам обещали хит?

– С человеком, который не уважает других. Я многое могу простить, но пренебрежение не люблю. Неважно, сколько у тебя хитов и сколько раз тебя показывали по телевизору. Если ты не умеешь нормально разговаривать с людьми, мне с тобой неинтересно.

И еще не люблю, когда человек все время пытается быть кем-то другим. Пусть каждый будет собой. Одной Пані Бабловської, между прочим, вполне достаточно!

– Что стоит знать про Пані Бабловську тем, кто впервые слышит ваши песни?

– Что я пришла не на один сезон! (смеется) Планы у меня большие. Мы с командой Faust Production делаем целый "Бабловський Всесвіт": со своими героями, историями, песнями, клипами, альбомом. Там есть и мои внуки и внучки, которые порой лучше меня знают, что сейчас модно, но бабушку все равно слушаются.

Начиналось все с одного образа, а теперь хочется, чтобы люди ждали, что я снова придумала, какую песню выпустила и в какое приключение вскочила. Чтобы приходили, смеялись, узнавали кого-то из своих знакомых, а может быть, и немного себя.