Павел Зибров раскрыл, сколько денег тратит на семью и сценический образ

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал о финансовой стороне своей жизни. Артист объяснил, сколько средств требует содержания семьи и почему создание новых песен, клипов и концертных образов обходится недешево.

Styler со ссылкой на интервью артиста для Алины Доротюк рассказывает, на какие расходы обратил внимание певец и сколько может стоить работа над одним творческим проектом.

Расходы на семью и собственную карьеру

Артист признался, что сегодня значительные суммы уходят не только на повседневные нужды семьи, но и на поддержку его творческой деятельности. Речь идет о расходах на команду, создании музыки, клипах и сценических костюмах, без которых невозможно представить его концертный образ.

По словам Зиброва, даже обычные бытовые расходы для его семьи составляют немалую сумму. В то же время содержание творческого коллектива и подготовка новых работ нуждаются в совершенно ином бюджете.

"Конкретно на газ, воду, поесть, на самое элементарное. Это ясно, что каждый день… Ну, тысяч 50 тысяч 60-70 в месяц на нашу семью идет", - рассказал певец.

На что Зибров тратит тысячи долларов

Отдельная статья расходов артиста - его профессиональная деятельность. Создание новых песен, запись в студии, оркестрование, съемки клипов и работа с коллективом требуют значительных финансовых вложений. Как пояснил Зибров, стоимость одного творческого проекта может достигать нескольких тысяч долларов.

"А второе - у меня есть еще коллектив. Сегодня я могу потратить - купить стихи, музыку, купить оркестровку, студию, клип снять, да? Это уже невероятные деньги. Сегодня можно потратить 5 тысяч долларов, можно потратить 10 тысяч долларов на работу", - отметил артист.

Не менее затратной частью его профессии есть сценическая одежда. Концертные костюмы Зиброва - это не обычные вещи из массмаркета, а индивидуальные дизайнерские работы, дополняющие его узнаваемый сценический образ. За этим также следит супруга певца Марина.

"На костюмы концертные - за ними ты не пойдешь в магазин и не купишь за 2 тысячи. Что, пиджачок? Все концертные костюмы, они стоят... Это дизайнерская работа - большие деньги: от блузочек, от мехов - от всего. И за этим следит Марина Владимировна", - объяснил Павел.

Певец подчеркнул, что поддержание его сценического образа и творческой деятельности требует постоянных вложений. Именно поэтому он продолжает работать, чтобы оставаться в форме и радовать поклонников выступлениями.

"Поэтому основные деньги, огромные деньги идут туда. Это пропасть. На производство и поддержку Павла Зиброва. Того имиджа, который на сегодняшний день у меня есть. Это невероятно большие деньги. Поэтому мы работаем. И в форме - и видите, голос звучит!" - резюмировал он.

Какую пенсию получает артист

Ранее Зибров также рассказывал о своей пенсии и признавался, что ее размер далек от того, на что он когда-то рассчитывал. В разные годы певец называл разные суммы: в 2024 году в интервью он говорил о выплатах в размере 7500-8300 гривен, а в марте 2025 года упоминал около 8500 гривен.

Артист объяснял, что на размер пенсии влияют трудовой стаж и взносы в Пенсионный фонд. Он также обращал внимание, что почетные звания сами собой не гарантируют высоких пенсионных выплат.