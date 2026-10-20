Тирамису без сырых яиц: простой рецепт с маскарпоне и сливками (фото)

Для домашнего тирамису не обязательно готовить крем с сырыми яйцами. Маскарпоне можно совместить со взбитыми сливками, а печенье пропитать кофе.
Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 6 небольших порций:
- печенье савоярди - до 200 г (в зависимости от количества слоев).
- маскарпоне - 250 г.
- сливки для взбивания 33-35% - 250 мл.
- сахарная пудра - 100 г.
- готовый крепкий кофе - 250 мл.
- какао без сахара - для посыпки.
Активное приготовление - около 20 минут с заранее охлажденным кофе. Охлаждение десерта - не менее 2 часов.
Как приготовить тирамису
1. Подготовьте кофе
Сварите кофе и полностью охладите. Перелейте в посуду, в которой будет удобно смачивать печенье.
2. Сделайте крем
Взбейте холодные сливки из 50 г сахарной пудры до стойкой, но нежной консистенции. Масса должна держать форму, а венчик - оставлять на ней четкие следы.
Отдельно перемешайте маскарпоне с оставшимися сахарной пудрой. Аккуратно введите взбитые сливки лопаткой, движениями снизу вверх.
3. Составьте десерт
Для этого количества ингредиентов подойдет квадратная форма размером примерно 20×20 см.
Быстро погружайте савоярди в охлажденный кофе, не оставляя печенье размокать. Выложите его одним слоем на дно формы и равномерно распределите сверху весь крем.
Я сделала один слой печенья, потому что люблю, когда у тирамиса больше нежного крема. По желанию можно сделать два слоя, чередуя печенье с кремом и завершив кремом.
4. Охладите
Посыпьте тирамису какао через ситечко и поставьте в холодильник не менее 2 часов.
Я оставила десерт в холодильнике всю ночь. За это время он хорошо охладел, а его консистенция получилась именно такой, как мне нравится - нежной и кремовой.
Содержит молочные продукты, а с обычным савоярди - также яйца и пшеницу (глютен). Проверяйте состав печенья на упаковке.
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