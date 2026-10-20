UA / RU
rbc.ua
Останні новини
07:24 Смачно
Тирамісу без сирих яєць: простий рецепт із маскарпоне та вершками (фото)
06:22 Корисне
З картки регулярно знімають гроші: як знайти невідомий платіж і припинити списання
06:03 Гороскопи
Таро-гороскоп на 20 жовтня: прогнози для Стрільців, Дів та інших знаків Зодіаку
20:04 Гороскопи
Леви зустрінуть кохання, а Тельці досягнуть успіху: прогноз астролога Хатор на жовтень 2026
19:42 Смачно
Сирні булочки без дріжджів в аерогрилі: простий рецепт за 30 хвилин (фото)
19:24 Тренди
Манікюр на Хелловін-2026: кумедні дизайни з павуками, кажанами та привидами (фото)
18:58 Корисне
Чому волоські горіхи стають гіркими: правила зберігання на осінь-зиму
18:01 Люди
Аніта Луценко показала, як навчає свого коханого-іспанця української (відео)
17:24 Корисне
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати
16:57 Люди
Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями
Всі новини
Головна Смачно Тирамісу без сирих яєць: простий рецепт із маскарпоне та вершками (фото)
Смачно 20 жовтня 2026 · 07:24

Тирамісу без сирих яєць: простий рецепт із маскарпоне та вершками (фото)

Кавове просочення, ніжний крем і какао - домашній десерт без випікання
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Тирамісу без сирих яєць: простий рецепт із маскарпоне та вершками (фото)

Дівчина їсть тирамісу (колаж: Styler)

Для домашнього тирамісу не обов’язково готувати крем із сирими яйцями. Маскарпоне можна поєднати зі збитими вершками, а печиво просочити кавою.

Як приготувати такий десерт, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 6 невеликих порцій:

  • печиво савоярді - до 200 г (залежно від кількості шарів).
  • маскарпоне - 250 г.
  • вершки для збивання 33-35% - 250 мл.
  • цукрова пудра - 100 г.
  • готова міцна кава - 250 мл.
  • какао без цукру - для посипання.

Активне приготування - близько 20 хвилин із заздалегідь охолодженою кавою. Охолодження десерту - щонайменше 2 години.

Як приготувати тирамісу

1. Підготуйте каву

Зваріть каву та повністю охолодіть. Перелийте в посуд, у якому буде зручно змочувати печиво.

2. Зробіть крем

Збийте холодні вершки з 50 г цукрової пудри до стійкої, але ніжної консистенції. Маса має тримати форму, а вінчик - залишати на ній чіткі сліди.

Окремо перемішайте маскарпоне з рештою цукрової пудри. Обережно введіть збиті вершки лопаткою, рухами знизу вгору.

3. Складіть десерт

Для цієї кількості інгредієнтів підійде квадратна форма розміром приблизно 20 × 20 см.

Швидко занурюйте савоярді в охолоджену каву, не залишаючи печиво розмокати. Викладіть його одним шаром на дно форми та рівномірно розподіліть зверху весь крем.

Я зробила один шар печива, оскільки люблю, коли в тирамісу більше ніжного крему. За бажанням можна зробити два шари, чергуючи печиво з кремом і завершивши кремом.

4. Охолодіть

Посипте тирамісу какао через ситечко та поставте в холодильник щонайменше на 2 години.

Я залишила десерт у холодильнику на всю ніч. За цей час він добре охолов, а його консистенція вийшла саме такою, як мені подобається - ніжною та кремовою.

Тирамісу, яке я приготувала вдома
Тирамісу, яке я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти, а зі звичайним савоярді - також яйця та пшеницю (глютен). Перевіряйте склад печива на пакованні.

Раніше ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг з родзинками.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями Люди Світоліна, Камалія, Баюл і Білик: відомі українки, які розлучилися з чоловіками-іноземцями
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати
Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати Корисне
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші Тренди
Більше цікавого
Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Остапова Анастасія · 19 жовтня 2026, 15:27
Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі Катерина Собкова · 19 жовтня 2026, 15:58
Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби Юлія Люшньова · 19 жовтня 2026, 14:35
З картки регулярно знімають гроші: як знайти невідомий платіж і припинити списання З картки регулярно знімають гроші: як знайти невідомий платіж і припинити списання Остапова Анастасія · 20 жовтня 2026, 06:22