Шоколадне тістечко в мікрохвильовці: перевірений рецепт без доданого цукру (фото)

Коли хочеться чогось солодкого без довгих приготувань, це шоколадне тістечко стане у пригоді. Його можна зробити за лічені хвилини в мікрохвильовці, без використання духовки та додавання цукру.
Як приготувати такий десерт, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Що знадобиться
Для основи:
- банан - 1 шт.
- яйце - 1 шт.
- какао-порошок без цукру - 2 ст. л. (приблизно 10 г).
Для подачі:
- натуральний йогурт без цукру та добавок - для змащування
- вишні без кісточок - для прикрашання.
Цукор до основи не додаємо: солодкість дає стиглий банан.
Як приготувати тістечко в мікрохвильовці
1. Підготуйте банан
Очистіть банан і ретельно розімніть виделкою до стану пюре. Вибирайте стиглий плід із ніжною м’якоттю.
2. Змішайте інгредієнти
Додайте до банана яйце та какао. Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною і без грудочок.
3. Приготуйте основу
Перекладіть масу в невисоку ємність, яку дозволено використовувати у мікрохвильовій печі, залишаючи трохи вільного місця до краю.
Я готувала у пластиковому контейнері прямокутної форми місткістю 0,5 л без кришки.
Час приготування тістечка - 3 хвилини.
Зазначимо, що для повторення рецепта можна орієнтуватися на середню потужність мікрохвильовки - приблизно 600 Вт, але перевірити готовність можна уже через 1,5-2 хвилини.
Час залежить від потужності мікрохвильовки, розміру посуду та товщини тіста.
Основа має добре схопитися, без рідкої маси всередині. Якщо вона ще сира, продовжуйте приготування інтервалами по 15-20 секунд.
Після цього обережно дістаньте контейнер і дайте тістечку трохи охолонути.
4. Додайте йогурт і вишні
Розріжте основу навпіл, змастіть йогуртом і прикрасьте вишнями. Я додала заморожені ягоди - мені смакувало саме так.
Чим ще можна доповнити тістечко
Для начинки та подачі можна спробувати й інші поєднання:
- крем-сир і малина. Змастіть розрізану основу тонким шаром сиру, а зверху викладіть ягоди;
- арахісова паста і банан. Оберіть пасту без доданого цукру та доповніть її кількома скибочками банана;
- йогурт і кокосова стружка. Змастіть тістечко йогуртом, посипте несолодкою стружкою та додайте улюблені ягоди;
- горіхи й темний шоколад. Посипте верх подрібненим фундуком або волоськими горіхами та невеликою кількістю натертого шоколаду;
- згущене молоко. Використайте його замість йогурту, якщо хочеться отримати солодкий десерт.
Однак тоді - зі згущеним молоком або шоколадом - десерт уже міститиме доданий цукор.
Враховуйте, що страва містить яйця та молочні продукти.
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