Шоколадное пирожное в микроволновке: проверенный рецепт без добавленного сахара (фото)

Когда хочется чего-то сладкого без долгих приготовлений, это шоколадное пирожное пригодится. Его можно сделать за считаные минуты в микроволновке, без использования духовки и добавления сахара.

Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Что понадобится

Для основания:

банан - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

какао-порошок без сахара - 2 ст. л. (приблизительно 10 г).

Для подачи:

натуральный йогурт без сахара и добавок - для смазывания

вишни без косточек - для украшения.

Сахар к основе не добавляем: сладость дает спелый банан.

Как приготовить пирожное в микроволновке

1. Подготовьте банан

Очистите банан и тщательно разомните вилкой в состояние пюре. Выбирайте спелый плод с нежной мякотью.

2. Смешайте ингредиенты

Добавьте к банану яйцо и какао. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и без комочков.

3. Приготовьте основание

Переложите массу в невысокую емкость, которую разрешено использовать в микроволновке, оставляя немного свободного места до края.

Я готовила в пластиковом контейнере прямоугольной формы емкостью 0,5 л без крышки.

Время приготовления пирожного - 3 минуты.

Отметим, что для повторения рецепта можно ориентироваться на среднюю мощность микроволновки - примерно 600 Вт, но проверить готовность можно уже через 1,5-2 минуты.

Время зависит от мощности микроволновки, размера посуды и толщины теста.

Основание должно хорошо схватиться, без жидкой массы внутри. Если оно еще сырое, продолжайте приготовление интервалами по 15-20 секунд.

После этого осторожно достаньте контейнер и дайте пирожному немного остыть.

4. Добавьте йогурт и вишни

Разрежьте основание пополам, смажьте йогуртом и украсьте вишнями. Я добавила замороженные ягоды - мне понравилось именно так.

Шоколадное пирожное с йогуртом и вишнями, которое я приготовила дома (фото: Юлии Люшневой)

Чем еще можно дополнить пирожное

Для начинки и подачи можно попробовать и другие сочетания:

крем-сыр и малина. Смажьте разрезанное основание тонким слоем сыра, а сверху выложите ягоды;

Смажьте разрезанное основание тонким слоем сыра, а сверху выложите ягоды; арахисовая паста и банан. Выберите пасту без добавленного сахара и дополните ее несколькими ломтиками банана;

Выберите пасту без добавленного сахара и дополните ее несколькими ломтиками банана; йогурт и кокосовая стружка. Смажьте пирожное йогуртом, посыпьте несладкой стружкой и добавьте любимые ягоды;

Смажьте пирожное йогуртом, посыпьте несладкой стружкой и добавьте любимые ягоды; орехи и темный шоколад. Посыпьте верх измельченным фундуком или грецкими орехами и небольшим количеством натертого шоколада;

Посыпьте верх измельченным фундуком или грецкими орехами и небольшим количеством натертого шоколада; сгущенка. Используйте ее вместо йогурта, если хочется получить более сладкий десерт.

Однако тогда - со сгущенкой или шоколадом - десерт уже будет содержать добавленный сахар.

Учитывайте, что блюдо содержит яйца и молочные продукты.