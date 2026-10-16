Шоколадное пирожное в микроволновке: проверенный рецепт без добавленного сахара (фото)

Когда хочется чего-то сладкого без долгих приготовлений, это шоколадное пирожное пригодится. Его можно сделать за считаные минуты в микроволновке, без использования духовки и добавления сахара.
Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Что понадобится
Для основания:
- банан - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- какао-порошок без сахара - 2 ст. л. (приблизительно 10 г).
Для подачи:
- натуральный йогурт без сахара и добавок - для смазывания
- вишни без косточек - для украшения.
Сахар к основе не добавляем: сладость дает спелый банан.
Как приготовить пирожное в микроволновке
1. Подготовьте банан
Очистите банан и тщательно разомните вилкой в состояние пюре. Выбирайте спелый плод с нежной мякотью.
2. Смешайте ингредиенты
Добавьте к банану яйцо и какао. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и без комочков.
3. Приготовьте основание
Переложите массу в невысокую емкость, которую разрешено использовать в микроволновке, оставляя немного свободного места до края.
Я готовила в пластиковом контейнере прямоугольной формы емкостью 0,5 л без крышки.
Время приготовления пирожного - 3 минуты.
Отметим, что для повторения рецепта можно ориентироваться на среднюю мощность микроволновки - примерно 600 Вт, но проверить готовность можно уже через 1,5-2 минуты.
Время зависит от мощности микроволновки, размера посуды и толщины теста.
Основание должно хорошо схватиться, без жидкой массы внутри. Если оно еще сырое, продолжайте приготовление интервалами по 15-20 секунд.
После этого осторожно достаньте контейнер и дайте пирожному немного остыть.
4. Добавьте йогурт и вишни
Разрежьте основание пополам, смажьте йогуртом и украсьте вишнями. Я добавила замороженные ягоды - мне понравилось именно так.
Чем еще можно дополнить пирожное
Для начинки и подачи можно попробовать и другие сочетания:
- крем-сыр и малина. Смажьте разрезанное основание тонким слоем сыра, а сверху выложите ягоды;
- арахисовая паста и банан. Выберите пасту без добавленного сахара и дополните ее несколькими ломтиками банана;
- йогурт и кокосовая стружка. Смажьте пирожное йогуртом, посыпьте несладкой стружкой и добавьте любимые ягоды;
- орехи и темный шоколад. Посыпьте верх измельченным фундуком или грецкими орехами и небольшим количеством натертого шоколада;
- сгущенка. Используйте ее вместо йогурта, если хочется получить более сладкий десерт.
Однако тогда - со сгущенкой или шоколадом - десерт уже будет содержать добавленный сахар.
Учитывайте, что блюдо содержит яйца и молочные продукты.
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