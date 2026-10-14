Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler

Этот напиток может стать интересной альтернативой обычному чаю. Однако во время приготовления важно следить за нагревом, ведь конфеты могут подгореть и прилипнуть ко дну кастрюли.

Styler рассказывает, что именно пошло не столько во время первой попытки редактора Юлии Люшневой и как приготовить ее адаптированную версию карамельного чая со сливками.

Как я изменила рецепт после неудачной попытки

В оригинальном рецепте из Instagram -страницы "palmira.tea.shop" предлагают сначала прогреть сухой зеленый чай "Ганпаудер" в сотейнике в течение 30 секунд, а затем добавить четыре конфеты "Коровка" и дождаться, пока они растопятся.

После этого нужно влить 300 мл горячего молока, добавить щепотку соли и корицу, довести смесь до кипения и оставить настояться.

Однако, во время моей первой попытки все пошло не по плану. Пока я прогревала чай в кастрюле, он подгорел, а добавленные после этого "Коровки" мгновенно потемнели и превратились в жесткую липкую массу.

После этого я решила поменять последовательность приготовления. Вместо прогрева сухого чая и растопки без жидкости конфет сначала нагрела молоко и настояла в нем чай. Затем процедила его и добавила измельченные "Коровки", постепенно размешивая их в теплом молоке.

Мой вариант карамельного чая со сливками

Время приготовления: около 10 минут.

Ингредиенты на одну чашку:

250 мл молока

1 ч. л. зеленого чая

2 конфеты "Коровка" (примерно 30 г)

щепотка соли

корица по вкусу

подслащенные взбитые сливки - для украшения.

Приготовление

Налейте молоко в небольшой сотейник или кастрюлю с толстым дном. Нагревайте на слабом огне, не доводя до кипения. Добавьте зеленый чай и оставьте настаиваться на 3 минуты на слабом огне. Периодически помешивайте, не допуская кипения молока. Процедите молоко через мелкое ситечко, чтобы убрать чайные листья, и верните его в сотейник. Разрежьте две коровки на небольшие кусочки и добавьте к теплому молоку. Продолжайте осторожно нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая венчиком. Конфеты должны постепенно размягчиться и смешаться с молоком. Добавьте щепотку соли и корицу. Перемешайте и снимите сотейник из огня. Перелейте карамельный чай в чашку и украсьте взбитыми сливками. По желанию посыпьте их небольшим количеством корицы.

Видео оригинального рецепта от "palmira.tea.shop"

Что следует учесть во время приготовления

Регулируйте сладость. Для своей версии я взяла две "Коровки" на 250 мл молока. Мне этого хватило. Если любите сладкие напитки, количество конфет можно изменить по своему вкусу. Учтите, что подслащенные сливки также придают сладости.

Для своей версии я взяла две "Коровки" на 250 мл молока. Мне этого хватило. Если любите сладкие напитки, количество конфет можно изменить по своему вкусу. Учтите, что подслащенные сливки также придают сладости. Не торопитесь увеличивать нагрев. Конфеты могут размягчаться постепенно, поэтому важно регулярно помешивать смесь венчиком и не допускать сильного кипения.

Конфеты могут размягчаться постепенно, поэтому важно регулярно помешивать смесь венчиком и не допускать сильного кипения. Добавляйте корицу по вкусу. Она придает напитку легкие пряные нотки, поэтому ее количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями. Щепотка соли помогает сбалансировать сладость карамели.

В результате я получила нежный молочный чай с карамельным вкусом и легкими нотками корицы. Взбитые сливки сделали его похожим на теплый десерт, который особенно приятно пить в прохладную погоду.

Учитывайте, что напиток содержит молочные продукты.