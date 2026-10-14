Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler

Этот напиток может стать интересной альтернативой обычному чаю. Однако во время приготовления важно следить за нагревом, ведь конфеты могут подгореть и прилипнуть ко дну кастрюли.
Styler рассказывает, что именно пошло не столько во время первой попытки редактора Юлии Люшневой и как приготовить ее адаптированную версию карамельного чая со сливками.
Как я изменила рецепт после неудачной попытки
В оригинальном рецепте из Instagram-страницы "palmira.tea.shop" предлагают сначала прогреть сухой зеленый чай "Ганпаудер" в сотейнике в течение 30 секунд, а затем добавить четыре конфеты "Коровка" и дождаться, пока они растопятся.
После этого нужно влить 300 мл горячего молока, добавить щепотку соли и корицу, довести смесь до кипения и оставить настояться.
Однако, во время моей первой попытки все пошло не по плану. Пока я прогревала чай в кастрюле, он подгорел, а добавленные после этого "Коровки" мгновенно потемнели и превратились в жесткую липкую массу.
После этого я решила поменять последовательность приготовления. Вместо прогрева сухого чая и растопки без жидкости конфет сначала нагрела молоко и настояла в нем чай. Затем процедила его и добавила измельченные "Коровки", постепенно размешивая их в теплом молоке.
Мой вариант карамельного чая со сливками
Время приготовления: около 10 минут.
Ингредиенты на одну чашку:
- 250 мл молока
- 1 ч. л. зеленого чая
- 2 конфеты "Коровка" (примерно 30 г)
- щепотка соли
- корица по вкусу
- подслащенные взбитые сливки - для украшения.
Приготовление
- Налейте молоко в небольшой сотейник или кастрюлю с толстым дном. Нагревайте на слабом огне, не доводя до кипения.
- Добавьте зеленый чай и оставьте настаиваться на 3 минуты на слабом огне. Периодически помешивайте, не допуская кипения молока.
- Процедите молоко через мелкое ситечко, чтобы убрать чайные листья, и верните его в сотейник.
- Разрежьте две коровки на небольшие кусочки и добавьте к теплому молоку.
- Продолжайте осторожно нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая венчиком. Конфеты должны постепенно размягчиться и смешаться с молоком.
- Добавьте щепотку соли и корицу. Перемешайте и снимите сотейник из огня.
- Перелейте карамельный чай в чашку и украсьте взбитыми сливками. По желанию посыпьте их небольшим количеством корицы.
Видео оригинального рецепта от "palmira.tea.shop"
Что следует учесть во время приготовления
- Регулируйте сладость. Для своей версии я взяла две "Коровки" на 250 мл молока. Мне этого хватило. Если любите сладкие напитки, количество конфет можно изменить по своему вкусу. Учтите, что подслащенные сливки также придают сладости.
- Не торопитесь увеличивать нагрев. Конфеты могут размягчаться постепенно, поэтому важно регулярно помешивать смесь венчиком и не допускать сильного кипения.
- Добавляйте корицу по вкусу. Она придает напитку легкие пряные нотки, поэтому ее количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями. Щепотка соли помогает сбалансировать сладость карамели.
В результате я получила нежный молочный чай с карамельным вкусом и легкими нотками корицы. Взбитые сливки сделали его похожим на теплый десерт, который особенно приятно пить в прохладную погоду.
Учитывайте, что напиток содержит молочные продукты.
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