UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:57 Вкусно
Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler
08:15 Люди
Даша Астафьева, Оля Цыбульская и Дмитрий Каднай: где сейчас участники "Фабрики зірок-1"
06:23 Полезное
Как правильно заряжать павербанк и зарядную станцию: ключевые правила сохранения емкости
05:56 Гороскопы
Таро-гороскоп на 14 октября: прогнозы для Весов, Раков и других знаков Зодиака
22:45 Люди
"Сколько у тебя было планов": Кравец, Ткач и другие звезды отреагировали на смерть комика Вени из ВКВ
20:31 Люди
"С российским стержнем, а не украинским": Цукренко раскритиковал Потапа, Настю и Дорна
20:07 Гороскопы
Кому звезды обещают романтику в октябре 2026: прогноз астролога Руби Миранды
19:44 Люди
О Потапе и Насте, "кенселинге" артистов и критике: блиц с Альбертом Цукренко
19:32 Полезное
В Британии обнаружили сальмонеллу в украинских яйцах: как проверить опасную продукцию
18:45 Люди
Кашпировского похоронили в Виннице: Гордон опубликовал последнее видео с "экстрасенсом"
Все новости
Главная Вкусно Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler
Вкусно 14 октября 2026 · 08:57
Додати як бажане джерело в Google

Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler

Зеленый чай, молоко и знакомые с детства конфеты можно превратить в нежный десертный напиток
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Карамельный чай с конфетами "Коровка": трендовый рецепт из соцсетей и авторская версия Styler

Готовый карамельный чай (фото: Styler)

Этот напиток может стать интересной альтернативой обычному чаю. Однако во время приготовления важно следить за нагревом, ведь конфеты могут подгореть и прилипнуть ко дну кастрюли.

Styler рассказывает, что именно пошло не столько во время первой попытки редактора Юлии Люшневой и как приготовить ее адаптированную версию карамельного чая со сливками.

Как я изменила рецепт после неудачной попытки

В оригинальном рецепте из Instagram-страницы "palmira.tea.shop" предлагают сначала прогреть сухой зеленый чай "Ганпаудер" в сотейнике в течение 30 секунд, а затем добавить четыре конфеты "Коровка" и дождаться, пока они растопятся.

После этого нужно влить 300 мл горячего молока, добавить щепотку соли и корицу, довести смесь до кипения и оставить настояться.

Однако, во время моей первой попытки все пошло не по плану. Пока я прогревала чай в кастрюле, он подгорел, а добавленные после этого "Коровки" мгновенно потемнели и превратились в жесткую липкую массу.

После этого я решила поменять последовательность приготовления. Вместо прогрева сухого чая и растопки без жидкости конфет сначала нагрела молоко и настояла в нем чай. Затем процедила его и добавила измельченные "Коровки", постепенно размешивая их в теплом молоке.

Мой вариант карамельного чая со сливками

Время приготовления: около 10 минут.

Ингредиенты на одну чашку:

  • 250 мл молока
  • 1 ч. л. зеленого чая
  • 2 конфеты "Коровка" (примерно 30 г)
  • щепотка соли
  • корица по вкусу
  • подслащенные взбитые сливки - для украшения.

Приготовление

  1. Налейте молоко в небольшой сотейник или кастрюлю с толстым дном. Нагревайте на слабом огне, не доводя до кипения.
  2. Добавьте зеленый чай и оставьте настаиваться на 3 минуты на слабом огне. Периодически помешивайте, не допуская кипения молока.
  3. Процедите молоко через мелкое ситечко, чтобы убрать чайные листья, и верните его в сотейник.
  4. Разрежьте две коровки на небольшие кусочки и добавьте к теплому молоку.
  5. Продолжайте осторожно нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая венчиком. Конфеты должны постепенно размягчиться и смешаться с молоком.
  6. Добавьте щепотку соли и корицу. Перемешайте и снимите сотейник из огня.
  7. Перелейте карамельный чай в чашку и украсьте взбитыми сливками. По желанию посыпьте их небольшим количеством корицы.

Видео оригинального рецепта от "palmira.tea.shop"

Что следует учесть во время приготовления

  • Регулируйте сладость. Для своей версии я взяла две "Коровки" на 250 мл молока. Мне этого хватило. Если любите сладкие напитки, количество конфет можно изменить по своему вкусу. Учтите, что подслащенные сливки также придают сладости.
  • Не торопитесь увеличивать нагрев. Конфеты могут размягчаться постепенно, поэтому важно регулярно помешивать смесь венчиком и не допускать сильного кипения.
  • Добавляйте корицу по вкусу. Она придает напитку легкие пряные нотки, поэтому ее количество можно регулировать в соответствии с собственными предпочтениями. Щепотка соли помогает сбалансировать сладость карамели.

В результате я получила нежный молочный чай с карамельным вкусом и легкими нотками корицы. Взбитые сливки сделали его похожим на теплый десерт, который особенно приятно пить в прохладную погоду.

Учитывайте, что напиток содержит молочные продукты.

Вас также может заинтересовать, как приготовить куриные "бомбочки" с сыром.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Кашпировского похоронили в Виннице: Гордон опубликовал последнее видео с "экстрасенсом" Люди Кашпировского похоронили в Виннице: Гордон опубликовал последнее видео с "экстрасенсом"
Украинские народные приметы о свекрови и невестке: значение древних обрядов с кожухом и хлебом
Украинские народные приметы о свекрови и невестке: значение древних обрядов с кожухом и хлебом Гороскопы
Куриные "бомбочки" с сыром: рецепт фуд-блогерши и собственный вариант редактора Styler
Куриные "бомбочки" с сыром: рецепт фуд-блогерши и собственный вариант редактора Styler Вкусно
Больше интересного
О Потапе и Насте, "кенселинге" артистов и критике: блиц с Альбертом Цукренко О Потапе и Насте, "кенселинге" артистов и критике: блиц с Альбертом Цукренко Полина Кузенко · 13 октября 2026, 19:44
От 5 тысяч долларов в месяц: Алина Доротюк назвала свой заработок и расходы От 5 тысяч долларов в месяц: Алина Доротюк назвала свой заработок и расходы Остапова Анастасія · 13 октября 2026, 14:27
Сумка на каждый день осенью и зимой: как выбрать размер, материал и удобные ручки Сумка на каждый день осенью и зимой: как выбрать размер, материал и удобные ручки Катерина Собкова · 13 октября 2026, 15:17
Даша Астафьева, Оля Цыбульская и Дмитрий Каднай: где сейчас участники "Фабрики зірок-1" Даша Астафьева, Оля Цыбульская и Дмитрий Каднай: где сейчас участники "Фабрики зірок-1" Юлия Шиканова · 14 октября 2026, 08:15