Карамельний чай із цукерками "Корівка": трендовий рецепт із соцмереж та авторська версія Styler

Цей напій може стати цікавою альтернативою звичному чаю. Однак під час приготування важливо стежити за нагріванням, адже цукерки можуть підгоріти та прилипнути до дна каструлі.

Styler розповідає, що саме пішло не так під час першої спроби редакторки Юлії Люшньової та як приготувати її адаптовану версію карамельного чаю з вершками.

Як я змінила рецепт після невдалої спроби

В оригінальному рецепті з Instagram -сторінки “palmira.tea.shop” пропонують спочатку прогріти сухий зелений чай "Ганпаудер" у сотейнику протягом 30 секунд, а потім додати чотири цукерки "Корівка" та дочекатися, поки вони розтопляться.

Після цього потрібно влити 300 мл гарячого молока, додати дрібку солі та корицю, довести суміш до кипіння й залишити настоятися.

Однак під час моєї першої спроби все пішло не за планом. Поки я прогрівала чай у каструлі, він підгорів, а додані після цього "Корівки" миттєво потемніли та перетворилися на тверду липку масу.

Після цього я вирішила змінити послідовність приготування. Замість прогрівання сухого чаю та розтоплення цукерок без рідини спочатку нагріла молоко та настояла в ньому чай. Потім процідила його та додала подрібнені "Корівки", поступово розмішуючи їх у теплому молоці.

Мій варіант карамельного чаю з вершками

Час приготування: близько 10 хвилин.

Інгредієнти на одну чашку:

250 мл молока

1 ч. л. зеленого чаю

2 цукерки "Корівка" (приблизно 30 г)

дрібка солі

кориця за смаком

підсолоджені збиті вершки - для прикрашання.

Приготування

Налийте молоко в невеликий сотейник або каструлю з товстим дном. Нагрівайте на слабкому вогні, не доводячи до кипіння. Додайте зелений чай і залиште настоюватися на 3 хвилини на слабкому вогні. Періодично помішуйте, не допускаючи кипіння молока. Процідіть молоко через дрібне ситечко, щоб прибрати чайне листя, та поверніть його в сотейник. Розріжте дві "Корівки" на невеликі шматочки та додайте до теплого молока. Продовжуйте обережно нагрівати суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Цукерки мають поступово розм'якшитися та змішатися з молоком. Додайте дрібку солі та корицю. Перемішайте й зніміть сотейник із вогню. Перелийте карамельний чай у чашку та прикрасьте збитими вершками. За бажанням посипте їх невеликою кількістю кориці.

Відео оригінального рецепта від “palmira.tea.shop”

Що варто врахувати під час приготування

Регулюйте солодкість. Для своєї версії я взяла дві "Корівки" на 250 мл молока. Мені цього вистачило. Якщо любите солодші напої, кількість цукерок можна змінити на власний смак. Врахуйте, що підсолоджені вершки також додають солодкості.

Для своєї версії я взяла дві "Корівки" на 250 мл молока. Мені цього вистачило. Якщо любите солодші напої, кількість цукерок можна змінити на власний смак. Врахуйте, що підсолоджені вершки також додають солодкості. Не поспішайте збільшувати нагрівання. Цукерки можуть розм'якшуватися поступово, тому важливо регулярно помішувати суміш вінчиком і не допускати сильного кипіння.

Цукерки можуть розм'якшуватися поступово, тому важливо регулярно помішувати суміш вінчиком і не допускати сильного кипіння. Додавайте корицю до смаку. Вона надає напою легких пряних ноток, тому її кількість можна регулювати відповідно до власних уподобань. Дрібка солі допомагає збалансувати солодкість карамелі.

У результаті я отримала ніжний молочний чай із карамельним смаком і легкими нотками кориці. Збиті вершки зробили його схожим на теплий десерт, який особливо приємно пити в прохолодну погоду.

Враховуйте, що напій містить молочні продукти.