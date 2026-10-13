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Смачно 13 жовтня 2026 · 16:27
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Курячі "бомбочки" із сиром: рецепт фуд-блогерки та власний варіант редакторки Styler

Курячі кульки із сиром, помідорами та кропом можна запекти в духовці, а для хрусткої скоринки використати подрібнені чипси
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Курячі "бомбочки" із сиром: рецепт фуд-блогерки та власний варіант редакторки Styler

Панірувальні сухарі можна замінити подрібненими чіпсами (колаж: Styler)

Золотисті курячі бомбочки з тягучою сирною начинкою стануть смачною альтернативою звичним котлетам. Готуються в духовці, а панірування можна урізноманітнити подрібненими чипсами.

Як приготувати курячі "бомбочки" за рецептом кулінарної блогерки Дарії Карпінської та як цю страву, але з іншою начинкою й паніруванням, готувала редакторка Юлія Шиканова - читайте в матеріалі Styler.

Курячі "бомбочки" із сирною начинкою

Інгредієнти на 2-3 штуки:

  • 400-450 г курячого фаршу
  • 100 г твердого сиру
  • 1 помідор
  • 1 плавлений сирок
  • 2 ст. л. крем-сиру із зеленню
  • свіжий кріп
  • сіль і чорний перець за смаком
  • панірувальні сухарі

Приготування

Курячий фарш посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідної маси.

Твердий і плавлений сир натріть, помідор наріжте дрібними кубиками, кріп дрібно посічіть. Додайте крем-сир, сіль і перець, перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно змішались.

Розділіть фарш і начинку на 2–3 частини. Викладіть фарш на харчову плівку, розрівняйте тонким шаром, приблизно 5 міліметрів завтовшки. У центр покладіть начинку та сформуйте кульки. Зніміть плівку.

Обваляйте кульки в панірувальних сухарях і викладіть на деко з пергаментом.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин, до готовності курятини та золотистої скоринки.

Моя адаптована версія

Інгредієнти на 2-3 штуки:

  • 400-450 г курячого фаршу
  • 100 г твердого сиру
  • 100 г кисломолочного сиру 0%
  • 2 ст. л. крем-сиру
  • свіжий кріп
  • сіль і чорний перець за смаком
  • 75 грам чипсів, замість панірувальних сухарів

Приготування залишається таким самим: кисломолочний сир переминаємо виделкою для розсипчастості і уникнення грудок, твердий сир натираєм та перемішуємо все з крем-сиром та кропом до однорідності маси. Розділіть фарш і начинку на 2–3 частини. Фарш розрівнюємо тонким шаром по плівці, формуємо кульку.

Замість панірувальних сухарів я використала подрібнені чіпси. Ви можете обрати будь-який смак чіпсів, але я рекомендувала б обрати просто з сіллю чи зі смаком сиру, щоб панірування не перебивало смак курячих бомбочок. Також врахуйте солоність чипсів, перед тим як додавати спеції у фарш.

Курячі &quot;бомбочки&quot; із сиром: рецепт фуд-блогерки та власний варіант редакторки Styler
Чипси до і після подрібнення (фото: Styler, Юлія Шиканова)

Щоб подрібнити чіпси висипте їх у миску та перебийте будь-яким зручним способом. Найлегше і найшвидше це зробити за допомогою блендера, але якщо у вас його немає - то підійде товкачка для пюре, молоток для відбивання м’яса або ж, як зробила я - просто розминала кулачком у рукавиці, щоб не поранитись гострими краями чіпсів. За таким же принципом можна панірувати котлети, цей спосіб був протестований і на смаженні теж.

Я пробувала змішувати подрібнені чипси з яйцем перед паніруванням, але результат мені не сподобався: крихта розмокла, а бажаної хрусткої скоринки не вийшло. Тому використовую її сухою.

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