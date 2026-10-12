UA / RU
rbc.ua
Останні новини
14:43 Смачно
Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)
14:14 Люди
Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році
13:39 Корисне
Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити
12:59 Люди
Блогерка Скальницька обрала нове прізвище після розлучення (відео)
12:31 Корисне
Не зберігайте парфуми у ванній: чому тепло та волога псують аромат
12:01 Гороскопи
Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 12 до 18 жовтня
11:34 Люди
Григорій і Христина Решетніки відзначили 16 років шлюбу й зізналися, через що сваряться (відео)
10:59 Тренди
Пальто, кашеміровий светр та ідеальні брюки: Андре Тан назвав головні інвестиції в гардероб
08:19 Корисне
Як захистити будинок від мишей восени: перевірте щілини біля труб, дверей і фундаменту
06:24 Корисне
Посилку пошкодили під час доставки: як отримати компенсацію в Укрпошті, Meest і "Новій пошті"
Всі новини
Головна Смачно Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)
Смачно 12 жовтня 2026 · 14:43
Add as a preferred source on Google

Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)

Незвичайні роли з рисом, тунцем і норі стануть оригінальною закускою для хеловінської вечірки або сімейної вечері
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)

Щоб суші виходили рівними, треба нарізати їх гострим ножем (колаж: Styler)

Суші у вигляді очей - тематична закуска на Хеловін, для якої не потрібні складні інгредієнти. Основу ролів становлять рис, консервований тунець і огірок, а кружечки норі та краплі майонезу допомагають створити декор.

Як приготувати тематичну страву на Хеловін, розповідає Styler з посиланням на ідею кулінарної блогерки "FoodBites" в Instagram.

Суші у вигляді очей

Інгредієнти

  • 100 г круглозернистого рису для суші
  • 120 мл води (або за інструкцією на пакуванні)
  • 1 ст. л. рисового оцту
  • 100 г консервованого тунця
  • 2 ст. л. майонезу для начинки
  • 1 ч. л. соусу шрирача
  • 1 невеликий огірок
  • 1 лист норі
  • 1 ч. л. майонезу для декору
  • сіль за смаком
  • соєвий соус для подавання
  • половина листа норі для декору

Як приготувати суші на Хеловін

Промийте рис кілька разів, залийте водою та приготуйте за інструкцією на пакованні. Додайте рисовий оцет, обережно перемішайте й залиште охолонути.

Підготуйте начинку. Злийте рідину з тунця, розімніть його виделкою та змішайте з майонезом і трьома столовими ложками готового рису. За бажанням додайте трохи солі.

Покладіть лист норі блискучою стороною донизу. Розподіліть рис тонким шаром, залишивши приблизно 2 см вільного краю зверху. На нижню половину викладіть тунцеву начинку, полийте шрирачою та додайте огірок, нарізаний тонкими брусочками.

Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)
Етап приготування (скриншот)

Щільно скрутіть норі з начинкою в рулет. Змочіть вільний край водою та притисніть, щоб закріпити рол.

Гострим ножем розріжте рулет на 8-10 шматочків. Щоб рис не прилипав до леза, періодично змочуйте ніж водою.

Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)
Як нарізати суші (скриншот)

Виріжте з норі маленькі кружечки для зіниць і покладіть їх на кожен шматочок. Додайте краплю майонезу, щоб створити відблиск. Подавайте суші із соєвим соусом.

Поради для приготування

З власного досвіду приготування суші вдома раджу приділити особливу увагу консистенції рису. Він має бути достатньо клейким, щоб рол не розпадався під час нарізання, але не перетворюватися на суцільну кашу. Тому важливо дотримуватися пропорцій води, зазначених виробником, і не пропускати етап охолодження.

Якщо все ж рис розсипається чи недостатньо клейкий, то його можна виправити за допомогою невеликої кількості крем-сиру. Він додасть рису зліпленості та вершкового смаку, що я вважаю перевагою.

Також не варто класти забагато начинки: тунець, огірок і соус можуть заважати щільно скрутити норі. А щоб шматочки мали акуратний вигляд, нарізайте рол гострим ножем, змочуючи лезо водою після кожного розрізу.

Для декору краще використовувати густий майонез і невеликі кружечки норі. Так очі матимуть чіткіший вигляд, а начинка не перекриватиме декоративні елементи.

Вас також може зацікавити, які легкі тематичні закуски можна приготувати з дітьми до Хеловіну.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році Люди Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році
Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 12 до 18 жовтня
Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 12 до 18 жовтня Гороскопи
Блогерка Скальницька обрала нове прізвище після розлучення (відео)
Блогерка Скальницька обрала нове прізвище після розлучення (відео) Люди
Більше цікавого
Пальто, кашеміровий светр та ідеальні брюки: Андре Тан назвав головні інвестиції в гардероб Пальто, кашеміровий светр та ідеальні брюки: Андре Тан назвав головні інвестиції в гардероб Катерина Собкова · 12 жовтня 2026, 10:59
Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Роуз назвала знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Роуз назвала знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх Катерина Собкова · 11 жовтня 2026, 20:05
Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото) Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото) Остапова Анастасія · 11 жовтня 2026, 15:23
Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити Остапова Анастасія · 12 жовтня 2026, 13:39