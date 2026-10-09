Фаршировані мушлі з фаршем на Хеловін: рецепт пасти з моцарелою та маслинами (відео)

Ці фаршировані мушлі легко перетворити на тематичну страву до Хеловіну без складного декору: начинка з фаршу, томатний соус, моцарела та маслини створюють ефект "кривавих очей" просто у формі для запікання.

Як приготувати моторошну страву на Хеловін, розповідає Styler.

Моторошні фаршировані мушлі

Рецептом хеловінської версії фаршированих мушель поділилась веганська фудблогерка "albinasveganfood" в Instagram .

Інгредієнти

Для начинки:

веганський фарш (за бажанням можна взяти звичайний) - 340 г

болгарський перець - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

часник - 2 зубчики

томатна паста - 1 ст. л.

томатний соус - 80 мл

копчена паприка - за смаком

італійські трави - за смаком

оливкова олія - 1 ст. л.

сіль - за смаком

чорний мелений перець - за смаком

Для томатного соусу:

протерті помідори - 750 г

сироп агави - 1 ч. л.

італійські трави - 1 ч. л.

часник - 2 зубчики

сіль - за смаком

чорний мелений перець - за смаком

Для оформлення

великі макаронні мушлі - 18 шт.

маленькі кульки веганської моцарели (за бажанням можна використати звичайну) - 9 шт.

чорні маслини - за потреби

томатна паста - за потреби

свіжа чебрець - за бажанням

Як приготувати

Спочатку приготуйте начинку. Розігрійте оливкову олію на сковороді, викладіть веганський фарш і обсмажуйте на середньому вогні, розділяючи його лопаткою на дрібні шматочки.

Додайте дрібно нарізані болгарський перець, цибулю та часник. Готуйте, поки овочі не стануть м'якими. Приправте копченою паприкою, італійськими травами, сіллю та чорним перцем. Додайте томатну пасту й перемішайте.

Для соусу змішайте протерті помідори, сироп агави, італійські трави, сіль і перець. Доведіть до кипіння та варіть близько 5 хвилин. Додайте подрібнений часник і готуйте ще приблизно 1 хвилину.

Відкладіть 80 мл соусу та змішайте його з готовою начинкою.

Мушлі відваріть відповідно до інструкції на упаковці до стану al dente, тобто майже готових. Для фаршированих макаронних виробів важливо не переварити пасту, оскільки вона ще допікатиметься в духовці. У рецептах фаршированих jumbo shells Barilla також рекомендує залишати мушлі злегка недовареними перед запіканням.

Злийте воду та дайте мушлям трохи охолонути. Щоб вони не злипалися, їх можна розкласти в один шар.

На дно форми для запікання налийте частину томатного соусу. Наповніть мушлі начинкою та викладіть їх у форму отвором догори. Зверху додайте ще трохи соусу.

Кульки веганської моцарели розріжте навпіл і покладіть по половинці на кожну мушлю. Шматочки чорних маслин викладіть у центр, формуючи зіниці.

Тонкою лінією томатної пасти намалюйте на моцарелі червоні "судини". За бажанням додайте трохи свіжого чебрецю.

Запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин.

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 18 фаршированих мушель.

Як адаптувати рецепт

Веганський фарш у начинці можна замінити звичайним м'ясним фаршем, підійде також звичайна моцарела.

Якщо немає маленьких кульок моцарели, для оформлення можна взяти звичайну моцарелу та вирізати з неї невеликі кружечки. Для зіниць підійдуть шматочки чорних маслин.

Під час приготування ми помітили, що фарширувати гарячі мушлі важко - вони рвуться. Оптимально дати їм охолонути 7-10 хвилин на пергаменті, змащеному краплею олії, щоб уникнути злипання.

Як зробити "очі" акуратними

Томатну пасту для "судин" зручніше наносити дуже тонкою смужкою. Для цього можна використати зубочистку або маленький кондитерський мішок.

Маслину краще нарізати невеликими рівними шматочками, щоб зіниці мали приблизно однаковий розмір. Моцарелу варто класти вже після того, як мушлі наповнені, щоб не пошкодити декоративний шар.

Чи можна приготувати заздалегідь

Фаршировані мушлі можна зібрати у формі заздалегідь, накрити та зберігати в холодильнику до запікання. Готову страву також потрібно швидко охолодити та поставити в холодильник. USDA рекомендує використовувати охолоджені залишки протягом 3-4 днів.

Для повторного розігрівання Barilla радить накрити фаршировані мушлі фольгою та прогрівати в духовці до температури всередині страви приблизно 74 градусов.