Фаршированные ракушки с фаршем на Хэллоуин: рецепт пасты с моцареллой и маслинами (видео)

Эти фаршированные ракушки легко превратить в тематическое блюдо к Хеллоуину без сложного декора: начинка из фарша, томатный соус, моцарелла и маслины создают эффект "кровавых глаз" просто в форме для запекания.

Жуткие фаршированные ракушки

Рецептом хэловинской версии фаршированных раковин поделилась веганская фудблогерка "albinasveganfood" в Instagram .



Ингредиенты

Для начинки:

веганский фарш (по желанию можно использовать обычный) - 340 г

болгарский перец - 1 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

томатная паста - 1 ст. л.

томатный соус - 80 мл

копченая паприка - по вкусу

итальянские травы - по вкусу

оливковое масло - 1 ст. л.

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

Для томатного соуса:

протертые помидоры - 750 г

сироп агавы - 1 ч. л.

итальянские травы - 1 ч. л.

чеснок - 2 зубчика

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

Для оформления

большие макаронные раковины - 18 шт.

маленькие шарики веганской моцареллы (по желанию можно использовать обычную) - 9 шт.

черные маслины - при необходимости

томатная паста - при необходимости

свежий тимьян - по желанию

Как приготовить

Сначала приготовьте начинку. Разогрейте оливковое масло на сковороде, выложите веганский фарш и обжаривайте на среднем огне, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки.

Добавьте мелко нарезанный болгарский перец, лук и чеснок. Готовьте пока овощи не станут мягкими. Приправьте копченой паприкой, итальянскими травами, солью и черным перцем. Добавьте томатную пасту и перемешайте.

Для соуса смешайте протертые помидоры, сироп агавы, итальянские травы, соль и перец. Доведите до кипения и варите около 5 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около 1 минуты.

Отложите 80 мл соуса и смешайте с готовой начинкой.

Рамки отварите в соответствии с инструкцией на упаковке до состояния al dente, то есть почти готовых. Для фаршированных макаронных изделий важно не переварить пасту, поскольку она еще будет допекаться в духовке. В рецептах фаршированных jumbo shells Barilla также рекомендует оставлять раковины слегка недоваренными перед запеканием.

Слейте воду и дайте ракушкам немного остыть. Чтобы они не слипались, можно разложить их в один слой.

На дно запекающей формы налейте часть томатного соуса. Наполните раковины начинкой и выложите их в форму отверстием вверх. Сверху добавьте еще немного соуса.

Шарики веганской моцареллы разрежьте пополам и положите по половинке на каждую раковину. Кусочки черных маслин выложите в центр, формируя зрачки.

Тонкой линией томатной пасты нарисуйте на моцарелле красные "сосуды". По желанию добавьте немного свежего тимьяна.

Запекайте при 180 градусах около 15 минут.

Из этого количества продуктов выходит примерно 18 фаршированных раковин.

Как адаптировать рецепт

Веганский фарш в начинке можно заменить обычным мясным фаршем, подойдет также обычная моцарелла.

Если нет маленьких шариков моцареллы, для оформления можно взять обычную моцареллу и вырезать из нее небольшие кружочки. Для зрачков подойдут кусочки черных маслин.

Во время приготовления мы заметили, что фаршировать горячие раковины трудно - они рвутся. Оптимально дать им остыть 7-10 минут на пергаменте, смазанном каплей масла, чтобы избежать слипания.

Как сделать "глаза" аккуратными

Томатную пасту для "сосудов" удобнее наносить очень тонкой полоской. Для этого можно использовать зубочистку или небольшой кондитерский мешок.

Маслину лучше нарезать небольшими ровными кусочками, чтобы зрачки имели примерно одинаковый размер. Моцареллу следует класть уже после того, как ракушки наполнены, чтобы не повредить декоративный слой.

Можно ли приготовить заранее

Фаршированные ракушки можно собрать в форме заранее, накрыть и хранить в холодильнике до запекания. Готовое блюдо нужно быстро охладить и поставить в холодильник. USDA рекомендует использовать охлажденные остатки в течение 3-4 дней.

Для повторного разогрева Barilla советует накрыть фаршированные ракушки фольгой и прогревать в духовке до температуры внутри блюда приблизительно 74 градусов.