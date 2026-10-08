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Вкусно 08 октября 2026 · 08:07
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Тыквенные пицца-бомбочки на Хэллоуин: оригинальная закуска с моцареллой (видео)

Пицца в форме тыквы станет эффектной закуской для стола, а внутри скрывается сырная начинка с ветчиной.
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Тыквенные пицца-бомбочки на Хэллоуин: оригинальная закуска с моцареллой (видео)

Рецепт пицца-бомбочек в виде тыквы (фото: Styler)

Для такой закуски не нужно придумывать сложную начинку: достаточно теста для пиццы, томатного соуса, моцареллы и ветчины. Главный эффект создает форма - готовые пицца-бомбочки напоминают маленькие тыквы.

Как приготовить пиццу в виде тыкв, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерши Беатрис Сантос из Instagram.

Ингредиенты

Для пицца-бомбочек:

  • тесто для пиццы - 1 лист
  • томатный соус - 100 г
  • моцарелла - 150 г
  • ветчина - 100 г
  • яйцо - 1 шт.
  • листья базилика - для подачи
  • соленые крендельки - для декора
  • кулинарная нить - для формования.

Для соуса маринара:

  • томатный соус - 150 г
  • чеснок - 1 зубчик
  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу.

Как приготовить

Разделите тесто для пиццы на равные части и каждую раскатайте в небольшой круг.

В центр выложите немного томатного соуса, кусочки ветчины и моцареллу. Чтобы пицца-бомбочки сохранили форму во время выпечки, начинку важно не класть чрезмерно. Соберите края теста над начинкой и хорошо защипните их, чтобы сыр не вытекал во время выпечки.

Кулинарной нитью осторожно перевяжите каждую заготовку несколько раз, формируя характерные углубления, как у тыквы. Не затягивайте нить слишком сильно, так как тесто увеличится во время выпечки.

Взбейте яйцо и смажьте поверхность заготовок. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистой корочки при температуре, рекомендованной для использованного теста.

После выпечки дайте пицца-бомбочкам немного остыть. Аккуратно снимите нить, чтобы не повредить тесто.

Для соуса налейте оливковое масло в небольшую кастрюлю, добавьте измельченный чеснок и прогрейте недолго. Добавьте томатный соус и соль, размешайте и прогрейте до однородности.

Перед подачей вставьте в каждую пицца-бомбочку небольшой кусочек соленого кренделька, чтобы он напоминал плодоножку тыквы. Украсьте базиликом и подавайте вместе с соусом маринара.

Практический совет

Для формирования тыкв лучше использовать крепкую кулинарную нить, а не обычную швейную. Перед подачей ее нужно полностью снять с готовых пицца-бомбочек.

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