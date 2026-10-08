Тыквенные пицца-бомбочки на Хэллоуин: оригинальная закуска с моцареллой (видео)

Для такой закуски не нужно придумывать сложную начинку: достаточно теста для пиццы, томатного соуса, моцареллы и ветчины. Главный эффект создает форма - готовые пицца-бомбочки напоминают маленькие тыквы .

Как приготовить пиццу в виде тыкв, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерши Беатрис Сантос из Instagram .

Ингредиенты

Для пицца-бомбочек:

тесто для пиццы - 1 лист

томатный соус - 100 г

моцарелла - 150 г

ветчина - 100 г

яйцо - 1 шт.

листья базилика - для подачи

соленые крендельки - для декора

кулинарная нить - для формования.

Для соуса маринара:

томатный соус - 150 г

чеснок - 1 зубчик

оливковое масло - 1 ст. л.

соль - по вкусу.

Как приготовить

Разделите тесто для пиццы на равные части и каждую раскатайте в небольшой круг.

В центр выложите немного томатного соуса, кусочки ветчины и моцареллу. Чтобы пицца-бомбочки сохранили форму во время выпечки, начинку важно не класть чрезмерно. Соберите края теста над начинкой и хорошо защипните их, чтобы сыр не вытекал во время выпечки.

Кулинарной нитью осторожно перевяжите каждую заготовку несколько раз, формируя характерные углубления, как у тыквы. Не затягивайте нить слишком сильно, так как тесто увеличится во время выпечки.

Взбейте яйцо и смажьте поверхность заготовок. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистой корочки при температуре, рекомендованной для использованного теста.

После выпечки дайте пицца-бомбочкам немного остыть. Аккуратно снимите нить, чтобы не повредить тесто.

Для соуса налейте оливковое масло в небольшую кастрюлю, добавьте измельченный чеснок и прогрейте недолго. Добавьте томатный соус и соль, размешайте и прогрейте до однородности.

Перед подачей вставьте в каждую пицца-бомбочку небольшой кусочек соленого кренделька, чтобы он напоминал плодоножку тыквы. Украсьте базиликом и подавайте вместе с соусом маринара.

Практический совет

Для формирования тыкв лучше использовать крепкую кулинарную нить, а не обычную швейную. Перед подачей ее нужно полностью снять с готовых пицца-бомбочек.