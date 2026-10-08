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Смачно 08 жовтня 2026 · 08:07
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Гарбузові піца-бомбочки на Хелловін: оригінальна закуска з моцарелою (відео)

Піца у формі гарбузів стане ефектною закускою для столу, а всередині ховається сирна начинка з шинкою
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Гарбузові піца-бомбочки на Хелловін: оригінальна закуска з моцарелою (відео)

Рецепт піца-бомбочок у вигляді гарбуза (фото: Styler)

Для такої закуски не потрібно вигадувати складну начинку: достатньо тіста для піци, томатного соусу, моцарели та шинки. Головний ефект створює форма - готові піца-бомбочки нагадують маленькі гарбузи.

Як приготувати піцу у вигляді гарбузів, розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки Беатріс Сантос з Instagram.

Інгредієнти

Для піца-бомбочок:

  • тісто для піци - 1 лист
  • томатний соус - 100 г
  • моцарела - 150 г
  • шинка - 100 г
  • яйце - 1 шт.
  • листя базиліку - для подачі
  • солоні крендельки - для декору
  • кулінарна нитка - для формування.

Для соусу маринара:

  • томатний соус - 150 г
  • часник - 1 зубчик
  • оливкова олія - 1 ст. л.
  • сіль - за смаком.

Як приготувати

Розділіть тісто для піци на однакові частини та кожну розкачайте в невеликий круг.

У центр викладіть трохи томатного соусу, шматочки шинки та моцарелу. Щоб піца-бомбочки зберегли форму під час випікання, начинку важливо не класти надмірно Зберіть краї тіста над начинкою та добре защипніть їх, щоб сир не витікав під час випікання.

Кулінарною ниткою обережно перев'яжіть кожну заготовку кілька разів, формуючи характерні заглиблення, як у гарбуза. Не затягуйте нитку надто сильно, оскільки тісто збільшиться під час випікання.

Збийте яйце та змастіть ним поверхню заготовок. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і випікайте до золотистої скоринки за температури, рекомендованої для використаного тіста.

Після випікання дайте піца-бомбочкам трохи охолонути. Обережно зніміть нитку, щоб не пошкодити тісто.

Для соусу налийте оливкову олію в невелику каструлю, додайте подрібнений часник і недовго прогрійте. Додайте томатний соус та сіль, перемішайте й прогрійте до однорідності.

Перед подачею вставте в кожну піца-бомбочку невеликий шматочок солоного кренделька, щоб він нагадував плодоніжку гарбуза. Прикрасьте базиліком і подавайте разом із соусом маринара.

Практична порада

Для формування гарбузів краще використовувати міцну кулінарну нитку, а не звичайну швейну. Перед подачею її потрібно повністю зняти з готових піца-бомбочок.

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