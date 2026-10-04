Гарбузові ліниві вареники: покроковий рецепт із кисломолочним сиром

Гарбуз можна використати не лише для супів і випічки. З нього виходять ніжні ліниві вареники з кисломолочним сиром, які після варіння можна додатково підрум'янити на сковороді.

Як приготувати гарбузові ліниві вареники, розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки Катерини Браїло з Instagram .

Інгредієнти

200 г кисломолочного сиру 5-9%

100 г гарбузового пюре

1 жовток

4-5 ст. л. борошна

борошно для формування

кориця або кардамон за бажанням

трохи масла гхі для обсмажування

Для подачі:

грецький йогурт

тертий мигдаль

свіжий інжир

Як приготувати гарбузові ліниві вареники

Гарбуз попередньо запечіть до м'якості та приготуйте з нього пюре. Для цього рецепта краще використовувати саме запечений гарбуз, а не варений - так у пюре буде менше зайвої вологи, а тісто не потребуватиме надмірної кількості борошна.

До кисломолочного сиру додайте жовток і гарбузове пюре. Добре перемішайте масу, а потім поступово всипайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Його консистенція може трохи відрізнятися залежно від вологості кисломолочного сиру та гарбуза.

Робочу поверхню присипте борошном. Поділіть тісто на 2-3 частини, кожну розкачайте в довгу ковбаску та наріжте на невеликі шматочки.

Закип'ятіть воду та обережно опустіть у неї варенички. Варіть, доки вони не спливуть на поверхню. Після цього їх можна діставати.

Розігрійте сковорідку, додайте трохи масла гхі та обсмажте готові варенички з обох боків до легкої золотистої скоринки. Саме цей етап додає їм особливої текстури.

Готові гарбузові варенички можна подати з грецьким йогуртом, тертим мигдалем і свіжим інжиром. За бажанням у тісто можна додати трохи кориці або кардамону - спеції добре поєднуються з гарбузом.