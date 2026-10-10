Картопля-гарбуз, чипси-привиди та мітли відьом: що приготувати з дітьми до Гелловіну

Осінні вихідні - гарна нагода провести час із дітьми на кухні та приготувати тематичні частування до Хеловіну . Для цього не потрібні складні інгредієнти чи особливі кулінарні навички.

Styler зібрав чотири рецепти, у яких звичайні продукти перетворюються на гарбузи, привидів, павутиння та відьомські мітли.

Картопля у формі гарбуза в аерогрилі

Звичайна запечена картопля стане тематичною стравою, якщо надати їй округлої форми та зробити характерні надрізи. Діти можуть допомогти зі спеціями й олією, а нарізання краще доручити дорослим. Цим рецептом поділилась “s.sonya73” в Instagram .

Інгредієнти:

картопля - 4-5 шт

олія - 1-2 ст. л

сіль - до смаку

паприка - до смаку

сухий часник - до смаку.

Приготування

Очистьте картоплю та наріжте її на товсті шматочки або половинки, яким можна надати округлої форми.

Обережно зробіть неглибокі надрізи, щоб вони нагадували гарбузові борозенки. Не прорізайте картоплю наскрізь.

Змішайте олію, сіль, паприку та сухий часник.

Змастіть картоплю сумішшю спецій і викладіть в один шар у кошик аерогриля.

Готуйте за температури 200 градусів приблизно 20-25 хвилин, до золотистої скоринки та м'якості всередині. За потреби відкоригуйте час відповідно до розміру шматочків і моделі приладу.

Полуничні мітли відьом у шоколаді

Цей десерт поєднує свіжу полуницю, шоколад і солоні палички. Він має вигляд маленьких мітел і підійде для тематичного частування на домашній вечірці. Цим рецептом поділилась Стефані Неміс в Instagram .

Інгредієнти:

свіжа полуниця - 8-10 шт

шоколад - 100 г

соломка - 8-10 шт.

Приготування

Помийте полуницю та ретельно обсушіть її.

Розтопіть шоколад на водяній бані або короткими інтервалами в мікрохвильовці, перемішуючи.

Занурте полуницю в шоколад так, щоб він покрив більшу частину ягоди.

Поки шоколад ще м'який, за допомогою харчового інструмента зробіть біля основи ягід невеликі декоративні смужки.

Обережно вставте в основу кожної полуниці солону паличку, щоб вона нагадувала держак мітли.

Перекладіть десерт на пергамент і поставте в холодильник до застигання шоколаду.

Мініпіци з павутинкою із сиру

Мініпіци на основі тортильї - швидкий спосіб приготувати солону закуску з осіннім оформленням. Сирні смужки утворюють павутинку, а начинку можна змінювати відповідно до смаків родини. Таку ідею запропонувала Катерина Хеллінгс у своєму Instagram .

Інгредієнти:

невеликі тортильї - 2 шт

томатний соус - 2-3 ст. л

сир - 80-100 г

шинка, кукурудза або інші начинки - за бажанням.

Приготування

Викладіть тортильї на деко, придатне для духовки.

Змастіть кожну основу тонким шаром томатного соусу, а також наріжте сир тонкими смужками.

Викладіть смужки на соус у вигляді павутинки: спочатку зробіть кілька прямих ліній від центру до країв, а потім додайте короткі вигнуті смужки між ними.

За бажанням додайте трохи улюбленої начинки.

Запікайте в розігрітій до 180-200 градусів духовці приблизно 5-8 хвилин, доки сир не розплавиться, а краї тортильї не стануть хрусткими.

Хрусткі чипси-привиди з тортильї

Для цієї закуски знадобляться лише три інгредієнти. Чипси у формі привидів можна подавати з гуакамоле або іншим улюбленим соусом. Про такий рецепт розповіла Емма Холлінгсворт на своїй сторінці в Instagram .

Інгредієнти:

тортильї або тонкі пшеничні коржі - 1 упаковка

оливкова олія - 2 ст. л

морська сіль - дрібка.

Приготування

За допомогою формочки виріжте з тортильї фігурки привидів. Зробіть два невеликі отвори для очей, використовуючи чисту харчову формочку або інший безпечний інструмент.

Розкладіть заготовки на деку, злегка змастіть оливковою олією та посипте сіллю.

Запікайте за температури 180 градусів приблизно 8-10 хвилин, доки чипси не стануть золотистими й хрусткими.

Дайте їм охолонути та подавайте з гуакамоле або іншим соусом.

Порада: не викидайте залишки тортильї після вирізання фігурок. Наріжте їх на невеликі шматочки, змастіть олією та запечіть разом із привидами, перевіряючи готовність.

Як залучити дітей до приготування

Щоб спільне приготування було цікавим і безпечним, заздалегідь розподіліть завдання. Діти можуть мити ягоди, змішувати спеції, викладати сир, вирізати фігурки формочками та прикрашати готові страви. Нарізання продуктів, роботу з гарячим шоколадом і гарячими приладами контролюють дорослі.

Ці чотири рецепти можна поєднати в одне тематичне меню: картоплю-гарбуз подати як гарнір, мініпіци та чипси запропонувати для перекусу, а полуничні мітли залишити на десерт. Так звичайні вихідні перетворяться на маленьке кулінарне свято для всієї родини.