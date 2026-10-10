Картофель-тыква, чипсы-призраки и метлы ведьм: что приготовить с детьми к Хэллоуину

Осенние выходные - хороший случай провести время с детьми на кухне и приготовить тематические угощения в Хеллоуин. Для этого не требуются сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки.
Styler собрал четыре рецепта, в которых обычные продукты превращаются в тыквы, привидений, паутину и ведьмские метлы.
Картофель в форме тыквы в аэрогриле
Обычный запеченный картофель станет тематическим блюдом, если придать ему округлую форму и сделать характерные надрезы. Дети могут помочь со специями и растительным маслом, а нарезку лучше поручить взрослым. Этим рецептом поделилась "s.sonya73" в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель - 4-5 шт
- подсолнечное масло - 1-2 ст. л
- соль - по вкусу
- паприка - по вкусу
- сухой чеснок - по вкусу.
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте его на толстые кусочки или половинки, которым можно придать округлую форму.
Осторожно сделайте неглубокие надрезы, чтобы они напоминали тыквенные бороздки. Не прорезайте картофель насквозь.
Смешайте масло, соль, паприку и сухой чеснок.
Смажьте картофель смесью специй и выложите в один слой в корзину аэрогриля.
Готовьте при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут, до золотистой корочки и мягкости внутри. При необходимости откорректируйте время в соответствии с размером кусочков и моделью прибора.
Клубничные метлы ведьм в шоколаде
Этот десерт совмещает свежую клубнику, шоколад и соленые палочки. Он имеет вид маленьких метел и подойдет для тематического угощения на домашней вечеринке. Этим рецептом поделилась Стефани Немис в Instagram.
Ингредиенты:
- свежая клубника - 8-10 шт
- шоколад - 100 г
- соломка - 8-10 шт.
Приготовление
Вымойте клубнику и тщательно обсушите ее.
Растопите шоколад на водяной бане или короткими интервалами в микроволновке, перемешивая.
Окуньте клубнику в шоколад так, чтобы он покрыл большую часть ягоды.
Пока шоколад еще мягкий, с помощью пищевого инструмента сделайте у основания ягод небольшие декоративные полоски.
Осторожно вставьте в основание каждой клубники соленую палочку, чтобы она напоминала черенок метлы.
Переложите десерт на пергамент и поставьте в холодильник до застывания шоколада.
Минипицы с паутинкой из сыра
Минипицы на основе тортильи - быстрый способ приготовить соленую закуску с осенним оформлением. Сырные полоски образуют паутинку, а начинку можно менять в соответствии со вкусами семьи. Такую идею предложила Катерина Хеллингс в своем Instagram.
Ингредиенты:
- небольшие тортильи - 2 шт
- томатный соус - 2-3 ст. л
- сыр - 80-100 г
- ветчина, кукуруза или другие начинки - по желанию.
Приготовление
Выложите тортильи на противень, подходящий для духовки.
Смажьте каждое основание тонким слоем томатного соуса, а также нарежьте сыр тонкими полосками.
Выложите полоски на соус в виде паутинки: сначала сделайте несколько прямых линий от центра к краям, а затем добавьте короткие изогнутые полоски между ними.
По желанию добавьте чуть-чуть любимой начинки.
Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 5-8 минут, пока сыр не расплавится, а края тортильи не станут хрустящими.
Хрустящие чипсы-призраки из тортильи
Для этой закуски понадобится всего три ингредиента. Чипсы в форме привидений можно подавать с гуакамоле или другим излюбленным соусом. О таком рецепте рассказала Эмма Холлингсворт на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- тортильи или тонкие пшеничные лепешки - 1 упаковка
- оливковое масло - 2 ст. л.
- морская соль - щепотка.
Приготовление
С помощью формочки вырежьте из тортильи фигурки привидений. Сделайте два небольших отверстия для глаз, используя чистую пищевую формочку или другой безопасный инструмент.
Разложите заготовки на противне, слегка смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.
Запекайте при температуре 180 градусов примерно 8-10 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.
Дайте им остыть и подавайте с гуакамоле или другим соусом.
Совет: не выбрасывайте остатки тортильи после вырезания фигурок. Нарежьте их на небольшие кусочки, смажьте растительным маслом и запеките вместе с привидениями, проверяя готовность.
Как привлечь детей к приготовлению
Чтобы совместное приготовление было интересным и безопасным, заранее распределите задачу. Дети могут мыть ягоды, смешивать специи, выкладывать творог, вырезать фигурки формочками и украшать готовые блюда. Нарезку продуктов, работу с горячим шоколадом и горячими приборами контролируют взрослые.
Эти четыре рецепта можно объединить в одно тематическое меню: картошку-тыкву подать как гарнир, минипицы и чипсы предложить для перекуса, а клубничные метлы оставить на десерт. Так обычные выходные превратятся в маленький кулинарный праздник для всей семьи.
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