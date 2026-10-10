Картофель-тыква, чипсы-призраки и метлы ведьм: что приготовить с детьми к Хэллоуину

Осенние выходные - хороший случай провести время с детьми на кухне и приготовить тематические угощения в Хеллоуин . Для этого не требуются сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки.

Styler собрал четыре рецепта, в которых обычные продукты превращаются в тыквы, привидений, паутину и ведьмские метлы.

Картофель в форме тыквы в аэрогриле

Обычный запеченный картофель станет тематическим блюдом, если придать ему округлую форму и сделать характерные надрезы. Дети могут помочь со специями и растительным маслом, а нарезку лучше поручить взрослым. Этим рецептом поделилась "s.sonya73" в Instagram .

Ингредиенты:

картофель - 4-5 шт

подсолнечное масло - 1-2 ст. л

соль - по вкусу

паприка - по вкусу

сухой чеснок - по вкусу.

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его на толстые кусочки или половинки, которым можно придать округлую форму.

Осторожно сделайте неглубокие надрезы, чтобы они напоминали тыквенные бороздки. Не прорезайте картофель насквозь.

Смешайте масло, соль, паприку и сухой чеснок.

Смажьте картофель смесью специй и выложите в один слой в корзину аэрогриля.

Готовьте при температуре 200 градусов примерно 20-25 минут, до золотистой корочки и мягкости внутри. При необходимости откорректируйте время в соответствии с размером кусочков и моделью прибора.

Клубничные метлы ведьм в шоколаде

Этот десерт совмещает свежую клубнику, шоколад и соленые палочки. Он имеет вид маленьких метел и подойдет для тематического угощения на домашней вечеринке. Этим рецептом поделилась Стефани Немис в Instagram .

Ингредиенты:

свежая клубника - 8-10 шт

шоколад - 100 г

соломка - 8-10 шт.

Приготовление

Вымойте клубнику и тщательно обсушите ее.

Растопите шоколад на водяной бане или короткими интервалами в микроволновке, перемешивая.

Окуньте клубнику в шоколад так, чтобы он покрыл большую часть ягоды.

Пока шоколад еще мягкий, с помощью пищевого инструмента сделайте у основания ягод небольшие декоративные полоски.

Осторожно вставьте в основание каждой клубники соленую палочку, чтобы она напоминала черенок метлы.

Переложите десерт на пергамент и поставьте в холодильник до застывания шоколада.

Минипицы с паутинкой из сыра

Минипицы на основе тортильи - быстрый способ приготовить соленую закуску с осенним оформлением. Сырные полоски образуют паутинку, а начинку можно менять в соответствии со вкусами семьи. Такую идею предложила Катерина Хеллингс в своем Instagram .

Ингредиенты:

небольшие тортильи - 2 шт

томатный соус - 2-3 ст. л

сыр - 80-100 г

ветчина, кукуруза или другие начинки - по желанию.

Приготовление

Выложите тортильи на противень, подходящий для духовки.

Смажьте каждое основание тонким слоем томатного соуса, а также нарежьте сыр тонкими полосками.

Выложите полоски на соус в виде паутинки: сначала сделайте несколько прямых линий от центра к краям, а затем добавьте короткие изогнутые полоски между ними.

По желанию добавьте чуть-чуть любимой начинки.

Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 5-8 минут, пока сыр не расплавится, а края тортильи не станут хрустящими.

Хрустящие чипсы-призраки из тортильи

Для этой закуски понадобится всего три ингредиента. Чипсы в форме привидений можно подавать с гуакамоле или другим излюбленным соусом. О таком рецепте рассказала Эмма Холлингсворт на своей странице в Instagram .

Ингредиенты:

тортильи или тонкие пшеничные лепешки - 1 упаковка

оливковое масло - 2 ст. л.

морская соль - щепотка.

Приготовление

С помощью формочки вырежьте из тортильи фигурки привидений. Сделайте два небольших отверстия для глаз, используя чистую пищевую формочку или другой безопасный инструмент.

Разложите заготовки на противне, слегка смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.

Запекайте при температуре 180 градусов примерно 8-10 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.

Дайте им остыть и подавайте с гуакамоле или другим соусом.

Совет: не выбрасывайте остатки тортильи после вырезания фигурок. Нарежьте их на небольшие кусочки, смажьте растительным маслом и запеките вместе с привидениями, проверяя готовность.

Как привлечь детей к приготовлению

Чтобы совместное приготовление было интересным и безопасным, заранее распределите задачу. Дети могут мыть ягоды, смешивать специи, выкладывать творог, вырезать фигурки формочками и украшать готовые блюда. Нарезку продуктов, работу с горячим шоколадом и горячими приборами контролируют взрослые.

Эти четыре рецепта можно объединить в одно тематическое меню: картошку-тыкву подать как гарнир, минипицы и чипсы предложить для перекуса, а клубничные метлы оставить на десерт. Так обычные выходные превратятся в маленький кулинарный праздник для всей семьи.