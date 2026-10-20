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Люди 20 жовтня 2026 · 13:37

"Як же нам тебе не вистачає": Зірки "Дизель Шоу" вшанували пам'ять Марини Поплавської у роковини загибелі

Вікторія Булітко та Яна Глущенко опублікували особисті спогади й рідкісні спільні світлини
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Як же нам тебе не вистачає": Зірки "Дизель Шоу" вшанували пам'ять Марини Поплавської у роковини загибелі

Зірки "Дизель Шоу" вшанували пам'ять Марини Поплавської (колаж: Styler)

20 жовтня виповнюється вісім років від дня загибелі української акторки Марини Поплавської, життя якої обірвалося в автомобільній аварії. У роковини трагедії колеги з "Дизель Шоу" присвятили їй дописи в соцмережах, опублікували архівні фотографії та поділилися особистими спогадами.

Як артисти вшанували пам'ять своєї колеги, розповідає Styler.

Як Вікторія Булітко згадала Марину Поплавську

Акторка Вікторія Булітко присвятила Марині Поплавській емоційний допис, у якому зізналася, що навіть через вісім років після трагедії біль втрати не став меншим.

Вона опублікувала серію спільних фотографій із колегою, зокрема кадр, зроблений за лаштунками одного з виступів. На ньому обидві акторки усміхаються перед камерою.

У своєму зверненні Булітко назвала Марину не просто подругою, а людиною, яка завжди могла підтримати, дати пораду та розсмішити навіть у найскладніші моменти.

"Ти була для мене не просто подругою - ти була тією людиною, яка вміла зігріти одним поглядом, дати пораду і розсмішити навіть у найважчі моменти", - написала акторка.

Окремо акторка поділилася дописом в Instagram Stories.

"Твоє світло є в кожному з нас", - написала вона.

&quot;Як же нам тебе не вистачає&quot;: Зірки &quot;Дизель Шоу&quot; вшанували пам'ять Марини Поплавської у роковини загибелі
Скриншот Stories (фото: instagram.com/bulitka)

Як "Дизель Шоу" вшанувало пам'ять акторки

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram також з'явилася публікація, присвячена восьмим роковинам загибелі Марини Поплавської.

У дописі учасники шоу зізналися, що спогади про Марину досі викликають у них сильні емоції. Вони згадали її гумор, доброту та любов, яку акторка дарувала людям.

Артисти наголосили, що пам'ять про Поплавську залишається важливою частиною історії проєкту, а її творчість продовжує жити в серцях колег і глядачів.

Що написала Яна Глущенко

Не залишилася осторонь і колишня учасниця "Дизель Шоу". У своїх Instagram Stories акторка опублікувала архівну світлину з Мариною Поплавською.

Глущенко супроводила знімок коротким, але особистим зверненням:

"8 років без Мариночки..."

Акторка також пригадала музичну композицію, яку любила Поплавська. Для публікації вона обрала мелодію Kiss The Rain південнокорейського піаніста Yiruma.

"Ти так любила цю мелодію... Люблю тебе, Лялюню", - написала Яна.

&quot;Як же нам тебе не вистачає&quot;: Зірки &quot;Дизель Шоу&quot; вшанували пам'ять Марини Поплавської у роковини загибелі
Скриншот Stories (фото: instagram.com/yamo4ka)

Що відомо про загибель Марини Поплавської

Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року у віці 48 років. Трагедія сталася на трасі в Київській області, коли автобус із артистами "Дизель Шоу" повертався до столиці після гастролей.

Автобус потрапив у ДТП за участю вантажного автомобіля. Унаслідок зіткнення Поплавська загинула, а кілька її колег отримали травми. Акторку поховали 22 жовтня в Житомирі.

До роботи в "Дизель Шоу" Марина здобула популярність завдяки виступам у команді КВК "Дівчата з Житомира". Вона також понад 20 років працювала вчителькою української мови та літератури, поєднуючи педагогічну діяльність із творчістю.

Після її загибелі колеги неодноразово присвячували акторці виступи та згадували її в концертних програмах. А щороку 20 жовтня близькі, друзі та шанувальники вшановують пам'ять Поплавської.

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