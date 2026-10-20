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Смачно 20 жовтня 2026 · 13:11

Курячі котлети з ананасом під сирною шапочкою: рецепт в мультипечі (фото)

У цьому рецепті поєднуються курка, соковитий ананас і ніжна сирна скоринка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Курячі котлети з ананасом під сирною шапочкою: рецепт в мультипечі (фото)

Чоловік тримає тарілку з котлетами (фото: Styler)

Курячі котлети можна приготувати по-новому, доповнивши їх ананасом і сирною шапочкою. Такий варіант підійде для обіду чи вечері, коли хочеться урізноманітнити звичні страви.

Як приготувати такі котлети в мультипечі, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти

Орієнтовні пропорції на 6 котлеток:

  • куряче філе - 500 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • вершки 20% - 30 мл;
  • сіль - до смаку;
  • консервований ананас - 6 кілець.

Для сирної шапочки:

  • сир гауда - 100 г;
  • майонез - 3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л.

Орієнтовний час приготування - 40 хвилин, якщо запікати всі котлети однією партією.

Як приготувати

1. Підготуйте фарш. Спочатку я нарізала куряче філе невеликими шматочками та поклала в чашу блендера. Додала яйце, вершки й сіль, після чого подрібнила все до однорідності. Фарш вийшов м'яким, тому його було зручно викладати ложкою.

2. Сформуйте котлетки. Я виклала фарш ложкою у форму, придатну для мультипечі, та сформувала пласкі котлетки приблизно однакового розміру. Між ними залишила трохи відстані, щоб вони не злипалися під час запікання.

3. Почніть запікання.Я поставила котлетки в мультипіч і готувала за температури 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Попередньо не розігрівала прилад. За цей час поверхня котлеток схопилася, тож можна було додавати начинку.

4. Приготуйте сирну шапочку. Поки котлетки запікалися, я натерла гауду на тертці, додала майонез і столову ложку кукурудзяного крохмалю. Усе ретельно перемішала. З консервованих ананасів злила сироп, щоб зайва рідина не потрапила на котлети.

5. Додайте ананас і сир. Через 15 хвилин я дістала котлетки, виклала на кожну по кільцю ананаса, а зверху розподілила сирну суміш. Повернула форму в мультипіч ще приблизно на 5 хвилин за температури 180 градусів. За цей час сирна шапочка розплавилася.

Враховуйте, що час приготування може відрізнятися залежно від товщини котлет і моделі мультипечі. Якщо всі шість котлеток не поміщаються в один шар, краще готувати їх кількома партіями.

Також важливо перевірити готовність курячого фаршу, адже розплавлений сир не означає, що м'ясо повністю приготувалося. Для цього скористайтеся кухонним термометром.

За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині виробів із курячого фаршу має сягнути 74 градусів. За потреби продовжіть запікання.

Курячі котлети з ананасом під сирною шапочкою та овочевим гарніром
Курячі котлети з ананасом під сирною шапочкою та овочевим гарніром (фото: Юлія Люшньова)

Із чим подавати

Я подавала котлетки з овочевим гарніром, але вони також добре поєднуватимуться з рисом або картопляним пюре.

Завдяки ананасу страва має легку солодкувату нотку, а сирна шапочка доповнює смак курячого м'яса. Тому гарнір можна залишити простим, без додаткового соусу.

Страва містить яйця та молочні продукти. Майонез також може містити гірчицю - перевіряйте склад на упаковці.

Раніше ми розповідали, як приготувати високобілкові курячі вафлі.

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